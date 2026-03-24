Tạo đà bứt phá cho doanh nghiệp tư nhân, cải thiện hiệu quả doanh nghiệp nhà nước

Gia Huy

24/03/2026, 10:30

Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua “Phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước” hướng tới mục tiêu phát triển doanh nghiệp tư nhân phát triển nhanh, hiệu quả, doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò tiên phong, kiến tạo...

VnEconomy

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 463/QĐ-TTg ngày 22/3/2026 ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua “Phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước” 

PHẤN ĐẤU CÓ 20 DOANH NGHIỆP LỚN THAM GIA CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU

Theo Kế hoạch, giai đoạn 2026 – 2030 đặt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân đạt từ 10%/năm trở lên; năng suất lao động xã hội tăng khoảng 8,5%/năm; kinh tế số chiếm khoảng 30% GDP.

Cùng với đó, cả nước phấn đấu có gần 2 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế, 20 doanh nghiệp hoạt động/nghìn dân, có ít nhất 20 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Tốc độ tăng trưởng bình quân của kinh tế tư nhân đạt khoảng 10 - 12%/năm, đóng góp khoảng 55 - 58% GDP, khoảng 35 - 40% tổng thu ngân sách, giải quyết việc làm cho khoảng 84 - 85% tổng số lao động.

Đối với khu vực doanh nghiệp nhà nước, mục tiêu đặt ra là có 50 doanh nghiệp lọt vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á, từ 1 – 3 doanh nghiệp vào top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới; đồng thời có ít nhất 3 ngân hàng thương mại nhà nước nằm trong top 100 ngân hàng lớn nhất châu Á xét theo tổng tài sản.

Bên cạnh đó, trình độ công nghệ, năng lực đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Việt Nam được định hướng vươn lên nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN và top 5 tại châu Á. Một trọng tâm đáng chú ý là xây dựng và triển khai hiệu quả chương trình phát triển 1.000 doanh nghiệp tiêu biểu, tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, cũng như phát triển các ngành công nghệ cao và công nghệ mới nổi.

TẠO ĐỘT PHÁ TƯ DUY, ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Kế hoạch yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân triển khai phong trào thi đua với nội dung, chủ đề phù hợp, hướng tới hoàn thành sớm và vượt các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Nghị quyết số 68, Nghị quyết số 79.

Trọng tâm là đổi mới tư duy quản lý theo hướng chuyển mạnh từ hành chính sang kiến tạo phát triển, nâng cao năng lực quản trị hiện đại, hành động quyết liệt, đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển nhanh, bền vững.

Song song với đó là thi đua hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng đồng bộ, minh bạch; kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, phân cấp, phân quyền; tạo lập môi trường đầu tư – kinh doanh thuận lợi, công bằng và minh bạch, giúp các thành phần kinh tế tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nguồn lực quốc gia.

Môi trường kinh doanh cũng được định hướng đổi mới toàn diện theo hướng thông thoáng, ổn định, an toàn và tối ưu, gắn với các xu hướng số hóa, xanh hóa, thông minh hóa và tự động hóa, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh ở cả cấp khu vực và toàn cầu.

Đặc biệt, Kế hoạch nhấn mạnh các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp như: tạo điều kiện tiếp cận đất đai, tài nguyên, vốn và nguồn nhân lực chất lượng cao; hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ; xây dựng và áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tiên tiến, với nguyên tắc hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Cùng với đó là thúc đẩy mạnh mẽ hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nghiên cứu – phát triển (R&D), ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển giao công nghệ và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng toàn cầu.

Việc phát triển các cụm liên kết ngành, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hợp tác sản xuất – cung ứng và thúc đẩy mô hình đối tác công – tư (PPP) cũng được coi là giải pháp quan trọng.

Kế hoạch đồng thời hướng tới tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp nước ngoài và khu vực FDI; thúc đẩy hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ phát triển thành doanh nghiệp lớn, và từng bước hình thành các doanh nghiệp có tầm vóc khu vực, toàn cầu.

DOANH NGHIỆP THI ĐUA CHUYỂN ĐỔI SỐ, CHUYỂN ĐỔI XANH

Ở cấp doanh nghiệp, phong trào thi đua tập trung vào việc nâng cao hiệu quả sản xuất – kinh doanh, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, cũng như ứng dụng các công nghệ tiên tiến như tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới nổi.

Doanh nghiệp được khuyến khích tích hợp sâu khoa học – công nghệ vào sản phẩm và dịch vụ, qua đó tối ưu chi phí, nâng cao giá trị gia tăng, mở rộng thị trường và xây dựng hệ thống phân phối hiệu quả tới người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, việc đổi mới phương thức đánh giá, nâng cao hiệu quả hoạt động gắn với các chuẩn mực quản trị tiên tiến quốc tế cũng được đặt ra, nhằm tạo thêm việc làm, bảo đảm quyền lợi người lao động và nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Phong trào cũng đề cao vai trò xây dựng đội ngũ doanh nhân hiện đại, có bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức và văn hóa kinh doanh; đề cao tính trung thực, trách nhiệm xã hội và trách nhiệm với cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời giữ gìn bản sắc dân tộc và hướng tới hội nhập toàn cầu.

Phong trào thi đua được triển khai trong giai đoạn 2026 – 2030 và chia thành hai giai đoạn cụ thể:

Giai đoạn 1 (2026 – 11/6/2028): Các bộ, ban, ngành, địa phương xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào, các tiêu chí thi đua phù hợp trong quý 2/2026; tổ chức triển khai thực hiện Phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực; tiến hành sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm ở cấp bộ, ngành, địa phương và cấp trung ương vào dịp kỷ niệm 80 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2028) để triển khai giai đoạn tiếp theo.

Giai đoạn 2 (từ tháng 7/2028 đến hết năm 2030): Trên cơ sở sơ kết, đánh giá kết quả việc thực hiện Giai đoạn 1, Bộ Nội vụ chủ trì, tham mưu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tiếp tục triển khai Giai đoạn 2 của Phong trào thi đua và tổng kết vào cuối năm 2030.

