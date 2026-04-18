Trang chủ Kinh tế xanh

NASA muốn “thoát” điện mặt trời, đưa lò phản ứng hạt nhân lên Mặt Trăng

Trọng Hoàng

18/04/2026, 11:09

Không còn chỉ dựa vào năng lượng mặt trời, NASA đang thúc đẩy kế hoạch triển khai lò phản ứng hạt nhân trên Mặt Trăng vào năm 2030 nhằm đảm bảo nguồn điện ổn định cho các căn cứ lâu dài - bước đi chiến lược trong cuộc đua không gian mới…

Năng lượng hạt nhân trên Mặt Trăng có thể giải quyết nhiều hạn chế của năng lượng mặt trời, chẳng hạn như những đêm dài không có ánh sáng và phạm vi hoạt động bị giới hạn. Ảnh: NASA
Năng lượng hạt nhân trên Mặt Trăng có thể giải quyết nhiều hạn chế của năng lượng mặt trời, chẳng hạn như những đêm dài không có ánh sáng và phạm vi hoạt động bị giới hạn. Ảnh: NASA

Trong bối cảnh các sứ mệnh không gian ngày càng mở rộng về quy mô và thời gian, bài toán năng lượng đang trở thành yếu tố then chốt quyết định khả năng duy trì sự hiện diện lâu dài của con người ngoài Trái Đất. Từ Mặt Trăng đến Sao Hỏa, các nguồn năng lượng truyền thống đang bộc lộ nhiều hạn chế, buộc các cơ quan vũ trụ phải tìm kiếm những giải pháp mang tính đột phá.

GIẢI BÀI TOÁN NĂNG LƯỢNG: VÌ SAO MẶT TRỜI KHÔNG ĐỦ?

Một trong những rào cản lớn nhất đối với việc duy trì sự sống lâu dài trên Mặt Trăng là chu kỳ ngày - đêm khắc nghiệt. Mỗi “đêm Mặt Trăng” kéo dài tới 14 ngày Trái Đất, khiến các tấm pin mặt trời gần như vô dụng, trong khi hệ thống pin lưu trữ hiện nay chưa đủ khả năng duy trì toàn bộ căn cứ trong điều kiện lạnh và tối kéo dài.

Chính vì vậy, NASA đang chuyển hướng sang năng lượng hạt nhân - giải pháp có thể cung cấp điện liên tục, không phụ thuộc vào ánh sáng hay điều kiện môi trường.

Thông qua Dự án Điện Hạt nhân Bề mặt (Fission Surface Power Project), NASA đặt mục tiêu đưa các lò phản ứng công suất 40- 100 kW lên Mặt Trăng vào năm 2030. Trước đó, một lò phản ứng công suất trung bình sẽ được thử nghiệm trên quỹ đạo vào năm 2028.

Hệ thống này được thiết kế vận hành tự động, yêu cầu rất ít bảo trì từ phi hành gia, đồng thời có thể mở rộng theo mô-đun để phục vụ cả nhu cầu sinh hoạt, nghiên cứu và khai thác tài nguyên.

Khác với năng lượng mặt trời, lò phản ứng hạt nhân có thể cung cấp điện ổn định trong nhiều năm thông qua phản ứng phân hạch. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các khu vực luôn nằm trong bóng tối như cực Nam Mặt Trăng - nơi được cho là chứa trữ lượng băng nước lớn.

Nguồn tài nguyên này có thể phục vụ nước uống, sản xuất nhiên liệu và hỗ trợ các hoạt động sinh tồn, nhưng việc khai thác đòi hỏi hệ thống năng lượng không phụ thuộc ánh sáng.

HẠT NHÂN - “CHÌA KHÓA” CHO CĂN CỨ MẶT TRĂNG VÀ THAM VỌNG SAO HỎA

Kế hoạch hạt nhân của NASA nằm trong chiến lược dài hạn của Artemis program - chương trình đưa con người trở lại Mặt Trăng và thiết lập căn cứ thường trực vào đầu thập kỷ 2030.

Chương trình này có các mốc quan trọng gồm: Artemis III (dự kiến 2027) thử nghiệm các công nghệ then chốt và Artemis IV (2028) hướng tới hạ cánh tại cực Nam.  Một căn cứ ổn định trên Mặt Trăng được xem là “bàn đạp” để tiến tới các sứ mệnh có người lái lên Sao Hỏa.

Không chỉ mang ý nghĩa công nghệ, dự án này còn phản ánh cuộc cạnh tranh ngày càng rõ nét giữa Mỹ với Trung Quốc và Nga trong lĩnh vực không gian. Việc làm chủ công nghệ năng lượng hạt nhân ngoài Trái Đất sẽ giúp Mỹ củng cố vị thế dẫn đầu, đồng thời tạo lợi thế trong việc thiết lập các chuẩn mực mới về khai thác tài nguyên không gian - lĩnh vực hiện vẫn còn nhiều khoảng trống pháp lý trong khuôn khổ Outer Space Treaty.

Ở góc độ dài hạn, việc triển khai năng lượng hạt nhân trên Mặt Trăng không chỉ phục vụ nghiên cứu khoa học mà còn mở ra nền tảng cho “kinh tế không gian” - nơi tài nguyên như băng nước có thể được khai thác để sản xuất nhiên liệu, hỗ trợ các hành trình xa hơn trong Hệ Mặt Trời.

Nếu thành công, việc triển khai năng lượng hạt nhân trên Mặt Trăng có thể đánh dấu bước chuyển từ các sứ mệnh thám hiểm đơn lẻ sang giai đoạn hiện diện thường trực của con người ngoài Trái Đất, đồng thời mở ra một cuộc cạnh tranh mới về công nghệ và tài nguyên trong không gian.

căn cứ Mặt Trăng cạnh tranh không gian chương trình Artemis điện mặt trời khai thác tài nguyên không gian kinh tế không gian Mặt Trăng năng lượng hạt nhân NASA sứ mệnh Sao Hỏa

Cảnh báo nguy cơ thiếu hụt nguồn nước do El Nino ngay từ giữa năm 2026

Cảnh báo nguy cơ thiếu hụt nguồn nước do El Nino ngay từ giữa năm 2026

Dự báo trong giai đoạn từ cuối năm 2026 đến đầu năm 2027, lượng mưa có khả năng giảm mạnh từ 25- 50%. Tình trạng này kéo theo nguy cơ rất cao xảy ra hạn hán và xâm nhập mặn nghiêm trọng tại khu vực Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long trong mùa khô 2026- 2027. Các địa phương cần đề phòng các đợt mưa cực đoan gây lũ quét, sạt lở đất và những cơn bão mạnh có quỹ đạo phức tạp trên Biển Đông...

Năm định hướng chiến lược trong sửa Luật Bảo vệ môi trường

Năm định hướng chiến lược trong sửa Luật Bảo vệ môi trường

Đơn giản hóa, minh bạch hóa các thủ tục như đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và giấy phép môi trường để giảm thiểu chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc nới lỏng thủ tục sẽ đi kèm với cơ chế hậu kiểm, giám sát chặt chẽ và phân định rõ trách nhiệm...

Xây dựng niềm tin và năng lực cho doanh nghiệp tham gia thị trường carbon

Xây dựng niềm tin và năng lực cho doanh nghiệp tham gia thị trường carbon

Với sự hoàn thiện nhanh chóng của hành lang pháp lý và sự hỗ trợ từ các đối tác quốc tế, Việt Nam đang bước vào giai đoạn then chốt để hình thành một thị trường carbon minh bạch, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí và tiếp cận nguồn tài chính xanh...

Việt Nam và Na Uy ký kết ghi nhớ về Đối tác Chiến lược xanh

Việt Nam và Na Uy ký kết ghi nhớ về Đối tác Chiến lược xanh

Lễ ký kết thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của hai nước trong việc đẩy mạnh hợp tác trong quá trình phát triển xanh và kinh tế biển...

Hà Tĩnh: "Lá chắn xanh" ven biển bị suy yếu sau thiên tai

Hà Tĩnh: “Lá chắn xanh” ven biển bị suy yếu sau thiên tai

Sau đợt mưa lũ kéo dài cuối năm 2025, khoảng 5 ha rừng ngập mặn tại phường Hải Ninh, tỉnh Hà Tĩnh bị ảnh hưởng, trong đó 3 ha cây mắm biển chết hoàn toàn, khiến “lá chắn xanh” ven biển suy yếu...

