NASA muốn “thoát” điện mặt trời, đưa lò phản ứng hạt nhân lên Mặt Trăng

Trong bối cảnh các sứ mệnh không
gian ngày càng mở rộng về quy mô và thời gian, bài toán năng lượng đang trở
thành yếu tố then chốt quyết định khả năng duy trì sự hiện diện lâu dài của con
người ngoài Trái Đất. Từ Mặt Trăng đến Sao Hỏa, các nguồn năng lượng truyền thống
đang bộc lộ nhiều hạn chế, buộc các cơ quan vũ trụ phải tìm kiếm những giải
pháp mang tính đột phá.
GIẢI
BÀI TOÁN NĂNG LƯỢNG: VÌ SAO MẶT TRỜI KHÔNG ĐỦ?
Một trong những rào cản lớn nhất đối
với việc duy trì sự sống lâu dài trên Mặt Trăng là chu kỳ ngày - đêm khắc
nghiệt. Mỗi “đêm Mặt Trăng” kéo dài tới 14 ngày Trái Đất, khiến các tấm
pin mặt trời gần như vô dụng, trong khi hệ thống pin lưu trữ hiện nay chưa đủ
khả năng duy trì toàn bộ căn cứ trong điều kiện lạnh và tối kéo dài.
Chính vì vậy, NASA đang chuyển hướng
sang năng lượng hạt nhân - giải pháp có thể cung cấp điện liên tục, không phụ
thuộc vào ánh sáng hay điều kiện môi trường.
Thông qua Dự án Điện Hạt nhân Bề mặt
(Fission Surface Power Project), NASA đặt mục tiêu đưa các lò phản ứng công
suất 40- 100 kW lên Mặt Trăng vào năm 2030. Trước đó, một lò phản ứng công suất
trung bình sẽ được thử nghiệm trên quỹ đạo vào năm 2028.
Hệ thống này được thiết kế vận hành
tự động, yêu cầu rất ít bảo trì từ phi hành gia, đồng thời có thể mở rộng theo
mô-đun để phục vụ cả nhu cầu sinh hoạt, nghiên cứu và khai thác tài nguyên.
Khác với năng lượng mặt trời, lò
phản ứng hạt nhân có thể cung cấp điện ổn định trong nhiều năm thông qua phản
ứng phân hạch. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các khu vực luôn nằm trong
bóng tối như cực Nam Mặt Trăng - nơi được cho là chứa trữ lượng băng nước lớn.
Nguồn tài nguyên này có thể phục vụ
nước uống, sản xuất nhiên liệu và hỗ trợ các hoạt động sinh tồn, nhưng việc
khai thác đòi hỏi hệ thống năng lượng không phụ thuộc ánh sáng.
HẠT
NHÂN - “CHÌA KHÓA” CHO CĂN CỨ MẶT TRĂNG VÀ THAM VỌNG SAO HỎA
Kế hoạch hạt nhân của NASA nằm trong
chiến lược dài hạn của Artemis program - chương trình đưa con người trở lại Mặt
Trăng và thiết lập căn cứ thường trực vào đầu thập kỷ 2030.
Chương trình này có các mốc quan trọng gồm: Artemis III
(dự kiến 2027) thử nghiệm các công nghệ then chốt và Artemis IV (2028) hướng
tới hạ cánh tại cực Nam. Một căn cứ ổn
định trên Mặt Trăng được xem là “bàn đạp” để tiến tới các sứ mệnh có người lái
lên Sao Hỏa.
Không chỉ mang ý nghĩa công nghệ, dự
án này còn phản ánh cuộc cạnh tranh ngày càng rõ nét giữa Mỹ với Trung Quốc và
Nga trong lĩnh vực không gian. Việc làm chủ công nghệ năng lượng hạt nhân ngoài
Trái Đất sẽ giúp Mỹ củng cố vị thế dẫn đầu, đồng thời tạo lợi thế trong việc
thiết lập các chuẩn mực mới về khai thác tài nguyên không gian - lĩnh vực hiện
vẫn còn nhiều khoảng trống pháp lý trong khuôn khổ Outer Space Treaty.
Ở góc độ dài hạn, việc triển khai năng lượng hạt nhân trên Mặt Trăng không chỉ phục vụ nghiên cứu khoa học mà còn mở ra nền tảng cho “kinh tế không gian” - nơi tài nguyên như băng nước có thể được khai thác để sản xuất nhiên liệu, hỗ trợ các hành trình xa hơn trong Hệ Mặt Trời.
Nếu thành công, việc triển khai năng
lượng hạt nhân trên Mặt Trăng có thể đánh dấu bước chuyển từ các sứ mệnh thám
hiểm đơn lẻ sang giai đoạn hiện diện thường trực của con người ngoài Trái Đất,
đồng thời mở ra một cuộc cạnh tranh mới về công nghệ và tài nguyên trong không
gian.