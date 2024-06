Nên quan tâm tiến độ nào khi chọn mua căn hộ?

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN

Dữ liệu khảo sát tâm lý người mua bất động sản quý 2/2024 của Batdongsan.com.vn cho thấy 66% đáp viên có ý định vay từ 5-20 năm để mua nhà.

Giới chuyên gia phân tích, người mua nhà cần có trong tay ít nhất 30% số vốn, lý tưởng nhất là 50%, phần còn lại có thể vay ngân hàng. Chọn ngân hàng có lãi suất ưu đãi, hạn mức cho vay tối ưu so với khả năng tài chính, thời gian cho vay linh hoạt, phương thức thanh toán gốc và lãi hàng tháng phù hợp, tránh áp lực về dòng tiền chi trả hàng tháng. Đồng hành cùng người mua nhà, thời gian qua, nhiều chủ đầu tư đã liên tục giới thiệu các chính sách bán hàng ưu đãi, miễn hoặc cố định lãi suất…

Đơn cử, với dự án căn hộ Akari City được phát triển bởi Nam Long và 2 đối tác Nhật Bản, người mua chỉ cần vốn tự có 30% giá trị căn hộ, thanh toán chia nhỏ thành nhiều đợt đến khi nhận nhà. Các ngân hàng chiến lược cho vay lên đến 70%, không trả gốc suốt 2 năm, không trả lãi suất trong 18 tháng. Thời gian được ân hạn gốc và miễn lãi suất này, khách hàng có thêm thời gian chuẩn bị tài chính, dự phòng cho các kế hoạch tương lai.

Akari City cũng là nguồn cung sơ cấp hiếm hoi có mức giá từ 45 triệu/m2 trên thị trường căn hộ TP.HCM hiện nay.

Với uy tín thương hiệu từ chủ đầu tư và sản phẩm đáp ứng nhu cầu thật, dự án nhận sự đồng hành từ các ngân hàng chiến lược như Vietcombank, Vietinbank, BIDV, ACB, Hongleong Bank… Điều này giúp khách hàng vừa linh hoạt trong việc tiếp cận vốn vay, vừa được hỗ trợ về mặt thủ tục xét duyệt gói vay, tư vấn pháp lý…

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG VÀ THỜI ĐIỂM BÀN GIAO

Ở thời điểm thị trường đang hướng đến nhu cầu thực, đầu tư an toàn, các dự án căn hộ đã hoàn thiện, chuẩn bị cất nóc, sắp bàn giao hoặc duy trì tiến độ xây dựng đúng kế hoạch thu hút sự quan tâm mạnh. Việc giữ vững tiến độ triển khai dự án không chỉ bảo chứng cho uy tín chủ đầu tư mà còn đánh trúng tâm lý muốn an tâm sở hữu để về an cư hoặc có thể khai thác dòng tiền cho thuê.

Đây cũng là lý do thuyết phục nhiều khách hàng chọn Akari City giai đoạn 2 thời gian qua. 4 tháp AK7, 8, 9 và NEO đang bám sát tiến độ thi công dưới sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư và các đối tác thi công, giám sát… Các công tác hoàn thiện bên trong căn hộ, tiện ích nội khu… được tập trung cao độ, hướng đến mục tiêu “về đích” vào quý 4 năm nay, chào đón hàng ngàn gia đình về an cư.

Akari City giai đoạn 2 đang được thi công cao độ, tiến đến “về đích” vào cuối năm nay.

Một trong những điểm nhấn tiện ích của Akari City giai đoạn 2 là Quảng trường Ánh sáng rộng hơn 2.000m2 dần hoàn tất để sớm đi vào hoạt động, mang đến không gian giải trí, trải nghiệm thú vị dành cho cộng đồng cư dân “thành phố Ánh sáng”.

Liền kề Quảng trường Ánh sáng là trục Đại lộ thương mại cũng liên tục được lấp đầy bởi hàng loạt thương hiệu tiện ích - dịch vụ từ ẩm thực, quán cà phê, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, văn phòng…

Các tiện ích phục vụ nhu cầu sinh hoạt thường nhật, làm việc, vui chơi của cư dân liên tục đổ bộ Akari City.

Akari City quy mô 8,5ha, cung cấp ra thị trường khoảng 5.000 căn hộ biệt lập giá hợp lý. Trong đó, giai đoạn 1 của dự án hiện đang là chốn an cư của gần 2.000 gia đình. Vừa qua, chủ đầu tư đã tiến hành trao giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ cho cư dân.

Trong bối cảnh người mua nhà ngày càng thận trọng và khắt khe hơn, những dự án đảm bảo về tiến độ xây dựng và pháp lý, đồng thời sở hữu ưu thế về hạ tầng, tiện ích, môi trường sống như Akari City trở thành lựa chọn được ưu tiên. Cũng theo giới phân tích, nếu chờ đến khi tích lũy đủ tài chính, giá căn hộ có thể thiết lập mặt bằng mới, khiến việc có nhà ngày càng xa tầm với. Do đó, trong thời điểm các chính sách hỗ trợ của chủ đầu tư vẫn được áp dụng, người mua nên tận dụng để sở hữu tổ ấm ưng ý.