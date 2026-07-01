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Net Zero Challenge 2026: Tìm kiếm các giải pháp công nghệ khí hậu đột phá

Q Quốc Khánh

Cuộc thi Net Zero Challenge 2026 mang đến cơ hội lớn cho những nhà đổi mới sáng tạo, những ý tưởng đột phá giải pháp công nghệ khí hậu được thử nghiệm và phát triển tại Việt Nam, với tổng giá trị giải thưởng hơn 21 tỷ đồng…

Ba đội đoạt giải chung kết Net Zero Challenge 2025: Alcarbo Technologies, Shoes Agtech và Vietnam Food - Ảnh minh họa
Ba đội đoạt giải chung kết Net Zero Challenge 2025: Alcarbo Technologies, Shoes Agtech và Vietnam Food - Ảnh minh họa

Net Zero Challenge (N0C) 2026 do Touchstone Partners và Quỹ Temasek Foundation tổ chức vừa công bố chính thức mở cổng nhận hồ sơ đăng ký lần thứ tư.

Điểm đặc biệt trong năm nay cuộc thi có sự đồng hành của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC). Điều này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc huy động nguồn lực quốc tế về tài chính và tri thức để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ tại Việt Nam.

Sự tham gia của VIFC-HCMC không chỉ tạo ra một nền tảng pháp lý và hạ tầng thị trường vốn cạnh tranh quốc tế mà còn thu hút các định chế tài chính toàn cầu, góp phần vào tăng trưởng bền vững của nền kinh tế Việt Nam.

Theo Ban tổ chức, Net Zero Challenge 2026 có tổng giá trị giải thưởng hơn 21 tỷ đồng, trong đó 15 tỷ đồng là tài trợ tiền mặt không yêu cầu chia sẻ cổ phần, dành cho ba đội xuất sắc nhất. Ngoài ra, hơn 6 tỷ đồng sẽ được trao dưới dạng giải thưởng đầu tư và hỗ trợ từ các quỹ đầu tư mạo hiểm và doanh nghiệp đối tác.

Không những thế, các đội vào vòng chung kết còn tiếp cận các cơ hội thí điểm với mạng lưới đối tác doanh nghiệp và chính phủ của N0C, từ khu công nghiệp, hạ tầng đô thị, chuỗi giá trị nông nghiệp đến các định chế tài chính.

Năm nay, đối tượng tham gia cuộc thi rất đa dạng, bao gồm các công ty khởi nghiệp, nhóm nghiên cứu, dự án thuộc doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận có sản phẩm khả dụng tối thiểu (MVP) với định hướng thương mại hóa rõ ràng. Các đội cần sẵn sàng triển khai thí điểm giải pháp ở quy mô thực tiễn tại thị trường Việt Nam.

Ngoài ra, các đội quốc tế đã thương mại hóa ở nơi khác và muốn mở rộng sang Việt Nam cũng được khuyến khích tham gia.

Với nền kinh tế xanh đang tăng tốc mạnh mẽ và môi trường sandbox do VIFC-HCMC cung cấp, Việt Nam đang trở thành một trong những thị trường thử nghiệm công nghệ khí hậu hấp dẫn nhất Đông Nam Á.

Cuộc thi được chia thành ba hạng mục thi đấu chính gồm: (i) Năng lượng tái tạo và trung hoà carbon; (ii) Hệ thống lương thực và nông nghiệp bền vững; (iii) Kinh tế tuần hoàn và quản lý chất thải. Mỗi hạng mục đều được thiết kế để giải quyết các thách thức chuyển đổi môi trường và kinh tế cấp bách nhất của Việt Nam, từ năng lượng mặt trời, gió, lưu trữ điện, đến các công nghệ nâng cao tính bền vững và khả năng chống chịu của ngành nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản…

VnEconomy

Việt Nam đang ở một bước ngoặt quan trọng với những cam kết khí hậu đầy tham vọng và áp lực từ các chuỗi cung ứng toàn cầu đòi hỏi tiêu chuẩn xanh. Net Zero Challenge được tạo ra để tìm kiếm những giải pháp tốt nhất trên toàn cầu và tạo cơ hội phát triển tại Việt Nam.

Ông Trần Nhật Khanh Nhà sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành Touchstone Partners

Kể từ khi khởi động lần đầu vào tháng 8 năm 2023, Net Zero Challenge đã trở thành nền tảng thí điểm công nghệ khí hậu năng động nhất Đông Nam Á. Chương trình đã thu hút hơn 1.500 hồ sơ đổi mới sáng tạo, huy động hàng triệu đô Singapore nguồn vốn xúc tác, và hỗ trợ hàng chục đơn vị đổi mới sáng tạo trong hành trình triển khai và thương mại hóa giải pháp khí hậu tại Việt Nam.

Các đội xuất sắc từ các kỳ trước đã gọi được vốn đầu tư tiếp theo, ký kết hợp đồng thương mại với doanh nghiệp Việt Nam và xây dựng hiện diện hoạt động lâu dài tại thị trường.

Thời gian đăng ký kéo dài từ 1/7 đến 31/8/2026 tại cổng đăng ký https://netzerochallenge.vn. Tiêu chí đủ điều kiện, thang đánh giá và hướng dẫn tham dự chi tiết có trên website.

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