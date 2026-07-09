Nga cấm hoàn toàn xuất khẩu dầu diesel

Nhiều chuyên gia cho rằng đây là một trong những biện pháp can thiệp quyết liệt nhất của Moscow đối với thị trường năng lượng trong thời gian gần đây. Thay vì tiếp tục ưu tiên nguồn thu từ xuất khẩu, Nga đang chuyển trọng tâm sang bảo đảm an ninh năng lượng trong nước trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu bước vào giai đoạn cao điểm của mùa hè.
Theo báo Pravda, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết Chính phủ đã quyết định áp dụng lệnh cấm hoàn toàn đối với hoạt động xuất khẩu dầu diesel nhằm nhanh chóng bổ sung nguồn cung cho thị trường nội địa. Theo giới chức Nga, hệ thống cung ứng nhiên liệu đang phải đối mặt với sức ép lớn khi nhu cầu vận tải, du lịch và sản xuất nông nghiệp đồng loạt tăng mạnh trong mùa hè.
Bên cạnh yếu tố nhu cầu theo mùa, nhiều nhà máy lọc dầu của Nga cũng phải tiến hành sửa chữa ngoài kế hoạch, khiến nguồn cung nhiên liệu bị thu hẹp trong ngắn hạn. Điều này làm gia tăng nguy cơ mất cân đối giữa cung và cầu, đồng thời tạo áp lực lên giá nhiên liệu trên thị trường.
Theo Chính phủ Nga, việc tạm thời dừng xuất khẩu sẽ giúp toàn bộ lượng dầu diesel vốn dành cho thị trường nước ngoài được chuyển hướng phục vụ nhu cầu trong nước. Đây được xem là giải pháp có tác động nhanh nhất để tăng lượng nhiên liệu lưu thông trên các sàn giao dịch nội địa và ổn định thị trường. Các cơ quan quản lý cũng đã điều chỉnh lại lịch bảo dưỡng tại một số nhà máy lọc dầu, đồng thời huy động các công suất dự phòng nhằm hạn chế ảnh hưởng tới nguồn cung.
Theo các nhà phân tích, động thái này phản ánh sự thay đổi trong cách điều hành thị trường năng lượng của Nga. Nếu trước đây xuất khẩu luôn được coi là ưu tiên nhằm mang lại nguồn thu ngoại tệ, thì hiện nay mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát đã được đặt lên hàng đầu.
Việc ứng dụng các hệ thống quản lý số giúp cơ quan quản lý có thể theo dõi lượng tồn kho nhiên liệu theo thời gian thực, qua đó điều phối dòng chảy nhiên liệu giữa các khu vực một cách linh hoạt hơn.
Việc hạn chế xuất khẩu diễn ra trong bối cảnh một số doanh nghiệp vận tải tại Nga đã phản ánh tình trạng bị giới hạn lượng nhiên liệu được mua tại các trạm xăng.
Tuy nhiên, Bộ Công Thương Nga khẳng định các biện pháp điều chỉnh hiện nay chưa gây ra tình trạng thiếu hàng hóa trên thị trường bán lẻ. Theo cơ quan này, những thay đổi chủ yếu liên quan đến quy trình phân phối nhiên liệu cho xe tải, thay vì phản ánh sự thiếu hụt thực tế về nguồn cung hàng hóa.
Giới chuyên gia cho rằng trong ngắn hạn, các doanh nghiệp logistics sẽ phải điều chỉnh kế hoạch vận hành để thích ứng với quy định mới. Tuy nhiên, việc Chính phủ ưu tiên đảm bảo nguồn cung cho các đơn vị vận tải lớn sẽ góp phần duy trì hoạt động của chuỗi cung ứng.
Theo các chuyên gia kinh tế, nếu nguồn cung nhiên liệu bị gián đoạn kéo dài, chi phí vận tải sẽ tăng nhanh và cuối cùng được chuyển vào giá bán của hầu hết các loại hàng hóa. Chính vì vậy, việc giữ lại nguồn nhiên liệu trong nước được xem là biện pháp nhằm ngăn chặn vòng xoáy tăng giá ngay từ đầu.
Đối với cộng đồng doanh nghiệp, quyết định này cũng phát đi thông điệp rằng Chính phủ sẵn sàng ưu tiên sự ổn định của thị trường nội địa hơn lợi ích từ xuất khẩu trong ngắn hạn. Nguồn nhiên liệu được giữ lại trong nước không chỉ góp phần ổn định hoạt động sản xuất mà còn giúp giảm kỳ vọng lạm phát của thị trường.
Nhiều chuyên gia nhận định, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, các biện pháp hành chính như vậy có thể tạo ra tác động tức thời đối với thị trường nhiên liệu, dù về dài hạn vẫn cần sự cân bằng giữa mục tiêu ổn định giá và duy trì nguồn thu từ xuất khẩu năng lượng.
Đến nay, Chính phủ Nga vẫn chưa công bố thời điểm kết thúc lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel. Theo giới chức nước này, quyết định sẽ phụ thuộc vào tiến độ bổ sung dự trữ tại các kho nhiên liệu cũng như việc hoàn thành các đợt sửa chữa tại những nhà máy lọc dầu trọng điểm.
Các nhà phân tích cho rằng nếu nguồn cung nội địa sớm được cải thiện và thị trường ổn định trở lại, lệnh cấm có thể được nới lỏng từng bước. Ngược lại, nếu nhu cầu nhiên liệu tiếp tục duy trì ở mức cao hoặc các sự cố kỹ thuật tại nhà máy lọc dầu kéo dài, biện pháp này nhiều khả năng sẽ được duy trì lâu hơn.
Đối với người tiêu dùng, mục tiêu trực tiếp của quyết định là ngăn chặn đà tăng giá nhiên liệu tại các trạm xăng. Khi nguồn cung trên thị trường nội địa tăng lên, giá bán lẻ được kỳ vọng sẽ ổn định hoặc chỉ tăng tương ứng với mức lạm phát.
Chính phủ Nga cũng cho biết các cơ chế ngoại lệ vẫn có thể được áp dụng đối với một số hoạt động cung cấp theo các thỏa thuận liên chính phủ hoặc phục vụ mục đích nhân đạo. Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu thương mại dầu diesel gần như sẽ bị dừng hoàn toàn trong thời gian lệnh cấm còn hiệu lực.
Động thái mới của Moscow cho thấy trong bối cảnh thị trường năng lượng biến động, nhiều quốc gia sẵn sàng sử dụng các biện pháp hành chính mạnh để bảo vệ thị trường nội địa. Đối với Nga, việc tạm thời hy sinh một phần doanh thu xuất khẩu được xem là cái giá cần thiết để bảo đảm nguồn cung nhiên liệu, ổn định giá cả và duy trì hoạt động của nền kinh tế trong giai đoạn nhu cầu tiêu thụ tăng cao.
Theo các tổ chức phân tích thị trường năng lượng, tác động của quyết định này sẽ không chỉ giới hạn trong phạm vi nước Nga. Nga là một trong những quốc gia xuất khẩu dầu diesel lớn nhất thế giới, cung cấp nhiên liệu cho nhiều thị trường tại Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil, Bắc Phi và một số nước châu Á. Khi nguồn cung từ Nga bị gián đoạn, các nước nhập khẩu sẽ buộc phải tìm kiếm nguồn thay thế từ Trung Đông, Mỹ hoặc châu Á, làm gia tăng cạnh tranh trên thị trường nhiên liệu toàn cầu.
Ngay sau khi thông tin về lệnh cấm được công bố, giá các hợp đồng tương lai dầu diesel tại Mỹ đã tăng hơn 11%, mức tăng trong một ngày mạnh nhất trong khoảng bốn năm. Biên lợi nhuận lọc dầu tại châu Âu cũng tăng mạnh do lo ngại nguồn cung sẽ tiếp tục thắt chặt trong bối cảnh thị trường vốn đã chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông và việc một số nhà máy lọc dầu trên thế giới giảm công suất.
Theo Reuters, xuất khẩu diesel bằng đường biển của Nga đã giảm đáng kể trong tháng 6 và đầu tháng 7 trước khi lệnh cấm được ban hành. Điều này cho thấy thị trường nhiên liệu Nga đã chịu sức ép từ nhiều tuần trước khi Chính phủ quyết định sử dụng biện pháp hành chính mạnh nhất nhằm giữ toàn bộ nguồn cung phục vụ nhu cầu trong nước.
Trong khi đó, một số chuyên gia nhận định nếu tình trạng thiếu hụt nhiên liệu tại Nga kéo dài, thị trường dầu mỏ và sản phẩm lọc dầu toàn cầu có thể tiếp tục biến động trong những tuần tới, nhất là khi nhu cầu nhiên liệu tại Bắc bán cầu đang bước vào giai đoạn cao điểm của mùa hè. Việc Nga tạm dừng xuất khẩu cũng có thể làm gia tăng áp lực lạm phát tại các nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu dầu diesel.
Trung Quốc vừa đặt mua lượng đậu tương Mỹ lớn nhất trong một ngày kể từ tháng 11 năm ngoái. Động thái này bổ sung vào loạt đơn hàng gần đây của Trung Quốc, trong bối cảnh thương mại nông sản giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang khởi sắc...
Sau khi mất khoảng 1 nghìn tỷ USD vốn hóa thị trường trong chưa đầy hai tháng, cổ phiếu Nvidia hiện rơi xuống ngưỡng định giá rẻ nhất kể từ trước khi cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI)...
Đất hiếm Mỹ được sản xuất bởi các công ty do Chính phủ Mỹ hậu thuẫn đang chảy sang châu Á, do nhu cầu ở Mỹ chưa thực sự phát triển dù chính quyền Tổng thống Donald Trump đã nỗ lực phát triển một chuỗi cung ứng quốc gia về đất hiếm...
Một động thái nằm trong nỗ lực của nhà sản xuất iPhone nhằm gây thiện cảm với chính quyền Tổng thống Donald Trump...
Trong những ngày qua, nhiều vụ tấn công tàu thuyền tại eo biển Hormuz đã làm dấy lên lo ngại rằng hoạt động vận tải qua tuyến hàng hải chiến lược này có thể lại bị gián đoạn...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Các đối tượng đều thành lập doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức góp vốn, đầu tư kinh doanh. Đây là một loại núp bóng trá hình, đặc biệt là tập trung vào lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, y tế. Đó là cảnh báo của Bộ Công an liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...