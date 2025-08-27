VCB kịch trần cũng không kéo được chỉ số, khối ngoại xả ròng kỷ lục 5 tháng
Kim Phong
27/08/2025, 12:11
Tâm lý hào hứng của phiên tăng bùng nổ hôm qua vẫn còn kéo dài thêm trong sáng nay, có lúc VN-Index lên thêm gần 29 điểm (+1,74%) nhưng đến cuối phiên chỉ còn 9,7 điểm (+0,58%). Rất nhiều cổ phiếu hạ độ cao hoặc đảo chiều giảm, cho thấy vẫn có nhiều nhà đầu tư đang canh bán ra…
Sự cộng hưởng của các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất đã không còn
tốt như hôm qua. VHM chỉ lên thêm ít phút đầu tiên, tăng cao nhất 1,62% nữa rồi
đổ đèo. Chốt phiên sáng VHM giảm 2,38%. VIC cũng giảm sâu trong gần như toàn bộ
thời gian và chỉ hồi lên trong khoảng 5 phút cuối, giảm nhẹ 0,37%. VPB cũng tăng
thêm 1,17% rồi quay đầu lao dốc 3,94%. HPG nhích nhẹ 0,18% để rồi cắm đầu giảm
1,1%...
Bù lại vẫn còn có VCB, cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường,
mở cửa đã tăng vọt và sau 40 phút lên tới giá kịch trần. Trụ này “đóng” trần với
dư mua hơn 3,9 triệu cổ suốt thời gian còn lại. Nhịp bùng nổ sáng nay chính thức
đưa VCB lên đỉnh cao lịch sử mới. Một trụ ngân hàng khác là BID cũng bùng nổ cùng
VCB ngay những phút đầu tiên, tăng cao nhất 6,46% nhưng sau đó yếu đi và chốt
phiên sáng còn tăng 3,35%. Chỉ riêng hai cổ phiếu ngân hàng lớn nhất này đã đem
về 11,2 điểm cho VN-Index trong khi chỉ số này tăng 9,7 điểm.
Sự đồng thuận ở nhóm trụ đang có tín hiệu rã đám. Độ rộng rổ
VN30 ban đầu chỉ có 1 mã giảm, 1 mã tham chiếu, còn lại toàn xanh thì đến cuối
phiên có 12 mã đỏ/17 mã xanh. VN30-Index từ đỉnh tăng 1,53% co lại còn 0,35%. Trừ
VCB, toàn bộ 29 cổ phiếu còn lại đã hạ độ cao đáng kể, trong đó 13 mã lùi giá
hơn 2% và 8 mã khác lùi giá từ 1% tới 2%. Biên độ rất rộng này phản ánh tâm lý
hào hứng ban đầu bị chặn lại và bên bán xả hàng nhanh chóng.
Thanh khoản rổ VN30 sáng nay cũng tăng vọt 126% so với sáng
hôm qua, đạt gần 16.368 tỷ đồng, cao nhất 3 phiên. Rõ ràng là dòng tiền quay lại
nhóm blue-chips mạnh mẽ và đối diện với áp lực bán ra cũng rất lớn. Trừ VCB, những
cổ phiếu thanh khoản lớn nhất trong rổ như SSI, FPT, HPG, SHB, VPB, MWG đều đang
gặp khối lượng chốt lời lớn, thể hiện ở biên độ trượt giá trong nửa sau của phiên
sáng nay.
Giao dịch tổng thể của sàn HoSE cũng đã tăng 122% so với sáng
hôm qua dù chưa tính thỏa thuận. Rổ VN30 chiếm 58,2% giá trị khớp lệnh của sàn,
xác nhận có sự tranh chấp đáng chú ý ở nhóm blue-chips. Độ rộng VN-Index khi đạt
đỉnh có 204 mã tăng/68 mã giảm, kết phiên là 158 mã tăng/153 mã giảm. Như vậy đã
có gần trăm cổ phiếu đảo chiều từ xanh thành đỏ, chưa kể số lớn khác tụt giá.
Thống kê sàn này xác nhận 81,4% số cổ phiếu có giao dịch đã không còn giữ được
giá cao nhất; 57,3% số cổ phiếu tụt giá từ 1% trở lên.
Dù vậy phía tăng giá vẫn đang thể hiện sức mạnh tốt hơn. 85
cổ phiếu đang tăng trên 1%, chiếm 56,3% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. VCB,
SSI, FPT, VIX, DXG, SHB là những cổ phiếu thanh khoản vượt ngàn tỷ và giá còn rất
mạnh, dù có bị ép giá xuống nhất định. Khoảng 15 cổ phiếu khác giao dịch vượt
trăm tỷ đồng trong nhóm này, bất chấp nhiều mã bị ép xuống 2%-3% so với mức đỉnh.
Thanh khoản lớn phản ánh khả năng nâng đỡ vùng giá xanh còn tốt.
Ở phía giảm, 73 cổ phiếu rơi hơn 1% chỉ chiếm 22,3% giao dịch
sàn HoSE. Các thống kê này cho thấy dù độ rộng thể hiện sự giằng co nhưng sức mạnh
của bên tăng vấn ấn tượng hơn, có lượng vốn lớn hơn chấp nhận rủi ro cao và mua
ở vùng giá tăng trên 1%. Số giảm quá 1% cũng chỉ có 12 mã thanh khoản vượt trăm
tỷ đồng. Đáng kể là HPG giảm 1,1%, VPB giảm 4,08%, TPB giảm 1,67%, CII giảm
4,38%, EIB giảm 1,75%, KBC giảm 1,25%, BSR giảm 2,73%. Đây là các cổ phiếu
thanh khoản ít nhất cũng trên 200 tỷ đồng mỗi mã.
Nhà đầu tư nước ngoài lại gây bất ngờ lớn sáng nay bằng đợt
xả hàng mạnh mẽ. Hôm qua khối này đã có tín hiệu tích cực khi mua ròng 947,5 tỷ
đồng với cổ phiếu sàn HoSE và 867 tỷ đồng toàn thị trường. Sáng nay quy mô bán
ra tăng vọt 3,8 lần sáng hôm qua, đạt 4.842 tỷ đồng, mức ròng tới 2.551 tỷ đồng.
Phiên sáng gần nhất mức bán ròng cao hơn số này là ngày 3/4/2025 với 3.164 tỷ đồng.
Các cổ phiếu bị xả đột biến sáng nay là HPG -540,9 tỷ, VPB
-287,2 tỷ, VCB -271,6 tỷ, SSI -197,7 tỷ, CTG -180,6 tỷ, SHB -138,1 tỷ, MBB
-122,2 tỷ. Phía mua ròng có FPT +237,1 tỷ, GMD +130,5 tỷ, DXG +63,6 tỷ, VIX
+61,7 tỷ, NLG +53,9 tỷ.
