Ngân sách Nhà nước thặng dư hơn 419 nghìn tỷ đồng trong quý 2
MMai Nhi
Chọn cỡ chữ
Hết quý 2/2026, ngân sách nhà nước duy trì trạng thái thặng dư với 419,1 nghìn tỷ đồng nhờ tiến độ thu vượt kế hoạch trong khi chi tiêu được kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, dư địa duy trì mức thặng dư này trong thời gian tới được đánh giá còn phụ thuộc lớn vào sức bền của nguồn thu nội địa và hiệu quả các chính sách hỗ trợ tài khóa...
Báocáo của Bộ Tài chính cho thấy
thu ngân sách nhà nước trong
tháng 6 ước đạt khoảng 205 nghìn tỷ đồng, nâng tổng thu 6 tháng
đầu năm 2026 lên 1.568,2 nghìn tỷ đồng, tương đương 62% dự toán năm và tăng
17,4% so với cùng kỳ năm trước.
Động lực chính tiếp tục đến từ khu vực thu nội địa với
số thu tháng 6 ước đạt 167,1 nghìn tỷ đồng. Lũy kế nửa đầu năm đạt khoảng
1.352,7 nghìn tỷ đồng, chiếm hơn 86% tổng thu ngân sách và hoàn thành 61,5% dự
toán, tăng 16,5% so với cùng kỳ.
Bộ Tài chính
cho biết nếu loại trừ các yếu tố mang tính không ổn định như tiền
sử dụng đất, xổ số kiến thiết hay các khoản thu từ vốn và lợi nhuận, tiến độ
thực hiện đạt 64,2% dự toán và tăng tới 27,2% so với cùng kỳ.
Bên cạnh đó,
thu từ dầu thô ghi nhận kết quả tích cực khi đạt khoảng 6,4 nghìn tỷ
đồng trong tháng 6, đưa lũy kế 6 tháng lên gần 31,1 nghìn tỷ đồng, tương ứng
72,4% dự toán, chiếm khoảng 2% tổng thu và tăng 26,1% so với cùng kỳ.
Diễn biến này chủ yếu nhờ giá dầu thanh toán bình quân 6 tháng đạt khoảng
94,97 USD/thùng, cao hơn 24,97 USD/thùng so với mức dự toán, trong khi sản
lượng khai thác đạt trên 4,2 triệu tấn, tương đương 53,3% kế hoạch và tăng
8,4%.
Ngoài ra, thu
từ hoạt động xuất nhập khẩu cũng duy trì đà tăng trưởng khi đạt khoảng 31,4
nghìn tỷ đồng trong tháng 6. Tính chung 6 tháng, khoản thu này đạt 183,6 nghìn
tỷ đồng, bằng 66% dự toán, chiếm 11,7% tổng thu ngân sách và tăng 22,9% so với
cùng kỳ năm trước.
Tuy nhiên, về lâu dài, khu vực thu nội địa có thể đối mặt với áp lực khi nhiều chính sách hỗ trợ tài khóa tiếp tục được triển khai. Việc điều chỉnh giảm một số sắc thuế, đặc biệt là các loại thuế liên quan đến nhiên liệu, có tác dụng hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng đồng thời cũng khiến nguồn thu ngân sách sụt giảm trong ngắn hạn.
Song song với việc nuôi dưỡng nguồn thu, các giải pháp quản lý thu tiếp tục
được đẩy mạnh. Việc triển khai chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí được
thực hiện đồng bộ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi sản xuất kinh
doanh, đồng thời vẫn đảm bảo tiến độ thu ngân sách.
Những chính sách này, gồm việc điều chỉnh thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ
môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu, nhiên liệu bay, được kỳ
vọng sẽ hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế.
Theo tính toán của Bộ Tài chính,
nếu tiếp tục áp dụng các biện pháp miễn, giảm thuế (trừ thuế tiêu thụ đặc biệt
đối với xăng), ngân sách nhà nước có thể hụt thu khoảng 15.400 tỷ đồng trong ba
tháng cuối quý III.
Ở chiều ngược lại, chi ngân sách nhà nước tiếp tục được điều hành chặt chẽ.
Tổng chi trong tháng 6 ước đạt 292,3 nghìn tỷ đồng, nâng tổng chi 6 tháng lên
khoảng 1.149,1 nghìn tỷ đồng, tương đương 36,4% dự toán và tăng nhẹ 0,1% so với
cùng kỳ.
Theo đó, chi
thường xuyên đạt khoảng 730 nghìn tỷ đồng,
bằng 40,4% dự toán, chiếm hơn 63% tổng chi và giảm 5,9% so với cùng kỳ. Trong
khi chi đầu tư phát triển đạt khoảng 357,1 nghìn tỷ đồng, tương đương 31,9% kế
hoạch và tăng 13,9%. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 35,5% kế hoạch
được giao.
Các khoản chi trả nợ lãi vẫn được bảo đảm đầy đủ với số thực hiện khoảng
60,2 nghìn tỷ đồng, tương đương gần 50% dự toán. Bên cạnh đó, ngân sách trung
ương đã bố trí 24,8 nghìn tỷ đồng từ nguồn dự phòng để kịp thời xử lý các nhiệm
vụ cấp bách như khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, đồng thời phục vụ yêu
cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Bộ Tài chính cho
biết hoạt động huy động vốn thông qua phát hành trái
phiếu Chính phủ tiếp tục được duy trì ổn định. Tính hết tháng
6, hoạt động huy động vốn qua phát hành trái phiếu Chính phủ đạt
182,6 nghìn tỷ đồng, với kỳ hạn bình quân hơn 9 năm và lãi suất khoảng
4,11%/năm.
Trong bối cảnh thu tăng nhanh hơn chi, ngân sách nhà nước trong 6 tháng đầu năm ghi nhận mức thặng dư khoảng 419,1 nghìn tỷ đồng. Kết quả này phản ánh khả năng cân đối ngân sách được cải thiện, song mức thặng dư vẫn chưa thật sự bền vững do nguồn thu còn phụ thuộc lớn vào khu vực nội địa, nhất là các khoản thu từ thuế và phí.
Diễn đàn Tài chính quy mô cấp Quốc gia - Vietnam Financial Forum 2026 (VFF 2026) - đã chính thức khai mạc tại Cung Hội nghị quốc tế Ariyana, Thành phố Đà Nẵng vào ngày 9/7. Sự kiện do Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) đồng tổ chức nhằm tập trung tìm kiếm các giải pháp đột phá để khơi thông nguồn vốn và định hình hạ tầng số cho nền kinh tế Việt Nam.
Đóng cửa phiên 9/7, nương theo giá thế giới, các công ty kinh doanh vàng tăng giá mua, bán vàng miếng 300 – 1,7 triệu đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua (8/7) trong khi giá bán vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh nhưng giá mua giảm hoặc giữ nguyên...
Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026 (Vietnam Financial Forum 2026 - VFF 2026), đã chính thức khai mạc tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng vào sáng ngày 9/7, thu hút sự tham gia của hơn 350 nhà hoạch định chính sách, đại diện các tổ chức tài chính quốc tế, các tập đoàn tư vấn chiến lược hàng đầu cùng thế hệ doanh nghiệp Fintech tiên phong, thị trường vốn và hạ tầng tài chính toàn cầu.
Các đối tượng đều thành lập doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức góp vốn, đầu tư kinh doanh. Đây là một loại núp bóng trá hình, đặc biệt là tập trung vào lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, y tế. Đó là cảnh báo của Bộ Công an liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Doanh thu thực tế không tương xứng với hóa đơn đã xuất, giao dịch tiền mặt cao bất thường, dữ liệu kế toán không khớp với hóa đơn điện tử và dòng tiền ngân hàng hay lợi nhuận khai báo thấp kéo dài dù quy mô hoạt động vẫn tăng là những dấu hiệu có thể khiến doanh nghiệp bị cơ quan thuế đưa vào diện rủi ro, nghi ngờ sử dụng hai hệ thống sổ kế toán để che giấu doanh thu, làm sai lệch nghĩa vụ thuế…
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Các đối tượng đều thành lập doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức góp vốn, đầu tư kinh doanh. Đây là một loại núp bóng trá hình, đặc biệt là tập trung vào lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, y tế. Đó là cảnh báo của Bộ Công an liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.