Thu ngân sách từ ngành Thuế trong nửa đầu năm tăng gần 17% so với cùng kỳ
MMai Nhi
Chọn cỡ chữ
Khu vực sản xuất kinh doanh tiếp tục đóng vai trò trụ cột trong thu ngân sách 6 tháng đầu năm khi đóng góp gần 55% tổng thu. Nhờ đó, tổng thu ngân sách do ngành Thuế quản lý ước vượt 1,38 triệu tỷ đồng, tăng 16,6% so với cùng kỳ, tạo nền tảng tích cực cho nhiệm vụ thu ngân sách cả năm…
Theo báo cáo của Cục
Thuế, trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác thu ngân sách nhà
nước do cơ quan thuế quản lý tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực trong bối cảnh kinh
tế còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định.
Cụ thể, tổng thu ngân sách ước đạt hơn 1,382 triệu tỷ đồng, tương đương 61,6% dự
toán pháp lệnh và tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước. Xét về cơ cấu, thu từ dầu
thô đạt trên 30.970 tỷ đồng, hoàn thành 72% dự toán và tăng 25,6% so với cùng kỳ.
Trong khi đó, thu nội địa tiếp tục giữ vai trò chủ đạo với quy mô trên
1.351.350 tỷ đồng, đạt 61,4% dự toán và
tăng 16,4%.
Đáng chú ý, riêng thu từ thuế và phí nội
địa đạt 993.820 tỷ đồng, bằng 63,8% dự toán, tăng 26,3%.Nếu loại trừ số thu được gia hạn theo
chính sách hỗ trợ thì mức tăng vẫn đạt 14,7%.Diễn biến trên
cho thấy khu vực sản xuất kinh doanh vẫn giữ vai trò then chốt trong cơ cấu nguồn
thu ngân sách khi đóng góp gần 55% tổng thu và tăng 17,9% so với cùng kỳ năm
trước.
Bên cạnh đó, tiến độ thu ở nhiều lĩnh vực
và địa phương cũng có chuyển biến tích cực với 10/20 khoản thu, sắc thuế và
20/34 địa phương đạt kết quả khá so với dự toán; đồng thời 11/20 khoản thu và
32/34 địa phương ghi nhận mức tăng trưởng. Đây là nền tảng quan trọng để ngành
Thuế phấn đấu hoàn thành, tiến tới vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026.
Tại Hội nghị Sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm 2026,Thứ trưởng
Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết kết quả
trên có được nhờ công tác điều hành thu được triển khai sát thực tiễn và dựa trên nền tảng dữ liệu.
“Tuy nhiên, trước dấu hiệu chững lại của tốc độ tăng thu, ngành Thuế trong thời gian tới cần siết chặt quản lý các nguồn thu chủ lực, đồng thời tăng cường kiểm soát những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản, chuyển nhượng vốn, giao dịch liên kết, thương mại điện tử, kinh tế số, hộ kinh doanh và các nhà cung cấp nước ngoài”.
Theo đó, cơ
quan thuế đã tăng cường phân tích nguồn thu theo từng sắc thuế, lĩnh vực, khu vực
kinh tế và nhóm người nộp thuế, qua đó nâng cao khả năng dự báo và kịp thời nhận
diện rủi ro.
Việc chủ động phát hiện sớm các lĩnh vực có dấu hiệu suy giảm hoặc
tiềm ẩn thất thu giúp cơ quan quản lý điều chỉnh giải pháp phù hợp, bảo đảm hiệu
quả điều hành, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết.
Song song, các giải pháp hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí
và tiền thuê đất tiếp tục được triển khai đúng đối tượng, đồng thời theo dõi
chặt chẽ tác động đến nguồn thu, đặc biệt đối với các sắc thuế như thuế giá trị
gia tăng, thuế bảo vệ môi trường và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu,
nhiên liệu bay.
“Việc
thực hiện các chính sách hỗ trợ cần đi đôi với quản lý chặt nghĩa vụ thuế đến
hạn, kiểm soát các khoản được gia hạn, bảo đảm vừa hỗ trợ doanh nghiệp, người
dân phục hồi sản xuất kinh doanh, vừa chủ động bù đắp nguồn thu, không để phát
sinh nợ mới”, ông Tuấn nhấn mạnh.
Theo lãnh đạo Cục Thuế, việc đẩy mạnh phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên
quan được xác định là giải pháp then chốt nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn về đất
đai, đầu tư và giải ngân vốn. Đồng thời, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu
giữa các lĩnh vực như đăng ký kinh doanh, ngân hàng, vận tải và thanh toán được
kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả quản lý thuế trong bối cảnh kinh tế số phát triển
nhanh.
Trong
6 tháng cuối năm, ngành Thuế đối mặt với yêu cầu kép vừa hoàn thành nhiệm vụ
thu ngân sách nhà nước, vừa triển khai hiệu quả Luật Quản lý thuế số
108/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/7/2026. Trọng tâm sẽ là nâng cao năng lực
quản lý theo thời gian thực, tăng cường quản lý hộ kinh doanh, tiếp tục cải
cách thủ tục hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn hệ thống.
Thứ trưởng đề nghị Cục Thuế tập trung hoàn thiện
công tác lập dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2027, đồng thời đẩy nhanh xây
dựng hệ thống dữ liệu phục vụ điều hành theo thời gian thực,nâng cao chất lượng phân tích
thu theo địa bàn, ngành nghề, khoản thu, sắc thuế, nhóm người nộp thuế, chính
sách tác động, qua đó kịp thời tham mưu Bộ Tài chính, cấp ủy, chính quyền địa
phương các kịch bản điều hành thu phù hợp.
Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng hải quan tịch thu hơn 11.400 vụ với trị giá hàng hoá vi phạm ước tính khoảng 9.926,2 tỷ đồng và thu nộp ngân sách hơn 611 tỷ đồng cho thấy diễn biến phức tạp và xu hướng gia tăng của tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại trong thời gian qua...
Từ Mỹ đến châu Âu và Nam Mỹ, tiền mã hóa không còn chỉ là tài sản đầu tư hay công nghệ tài chính mới nổi, mà đang ngày càng tác động mạnh đến vận động hành lang, quá trình xây dựng chính sách và nguồn tài chính của giới chính trị trên toàn cầu…
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, Kho bạc Nhà nước vẫn bảo đảm điều hành ngân sách khi tổng thu 6 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 60% dự toán. Ở chiều chi, các khoản chi ngân sách vẫn kiểm soát chặt chẽ, trong đó chi thường xuyên đạt khoảng 38,4% dự toán, tạo dư địa cho các nhiệm vụ điều hành thời gian tới…
Theo Nghị định 252/2026/NĐ-CP, cá nhân nợ thuế từ 50 triệu đồng trở lên và chậm nộp quá 120 ngày có thể bị tạm hoãn xuất cảnh. Quy định cũng áp dụng với đại diện doanh nghiệp nợ từ 500 triệu đồng, người không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, người nước ngoài và công dân Việt Nam chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi xuất cảnh…
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột vũ trang tại Trung Đông kéo dài tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng, giá năng lượng, hàng hóa, chi phí vận tải và thương mại quốc tế... GDP sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta vẫn tăng tới 8,18%. Khu vực 2 là động lực chính cho GDP đạt con số trên.