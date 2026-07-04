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Thu ngân sách từ ngành Thuế trong nửa đầu năm tăng gần 17% so với cùng kỳ

M Mai Nhi

Khu vực sản xuất kinh doanh tiếp tục đóng vai trò trụ cột trong thu ngân sách 6 tháng đầu năm khi đóng góp gần 55% tổng thu. Nhờ đó, tổng thu ngân sách do ngành Thuế quản lý ước vượt 1,38 triệu tỷ đồng, tăng 16,6% so với cùng kỳ, tạo nền tảng tích cực cho nhiệm vụ thu ngân sách cả năm…

Thu ngân sách từ ngành Thuế tăng gần 17% so với cùng kỳ
Thu ngân sách từ ngành Thuế tăng gần 17% so với cùng kỳ

Theo báo cáo của Cục Thuế, trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực trong bối cảnh kinh tế còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định.  

Cụ thể, tổng thu ngân sách ước đạt hơn 1,382 triệu tỷ đồng, tương đương 61,6% dự toán pháp lệnh và tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước. Xét về cơ cấu, thu từ dầu thô đạt trên 30.970 tỷ đồng, hoàn thành 72% dự toán và tăng 25,6% so với cùng kỳ. Trong khi đó, thu nội địa tiếp tục giữ vai trò chủ đạo với quy mô trên 1.351.350 tỷ đồng, đạt 61,4% dự toán tăng 16,4%.

Nguồn: Cục Thuế
Nguồn: Cục Thuế

Đáng chú ý, riêng thu từ thuế và phí nội địa đạt 993.820 tỷ đồng, bằng 63,8% dự toán, tăng 26,3%. Nếu loại trừ số thu được gia hạn theo chính sách hỗ trợ thì mức tăng vẫn đạt 14,7%. Diễn biến trên cho thấy khu vực sản xuất kinh doanh vẫn giữ vai trò then chốt trong cơ cấu nguồn thu ngân sách khi đóng góp gần 55% tổng thu và tăng 17,9% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: Cục Thuế
Nguồn: Cục Thuế

Bên cạnh đó, tiến độ thu ở nhiều lĩnh vực và địa phương cũng có chuyển biến tích cực với 10/20 khoản thu, sắc thuế và 20/34 địa phương đạt kết quả khá so với dự toán; đồng thời 11/20 khoản thu và 32/34 địa phương ghi nhận mức tăng trưởng. Đây là nền tảng quan trọng để ngành Thuế phấn đấu hoàn thành, tiến tới vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026.

Tại Hội nghị Sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm 2026, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết kết quả trên có được nhờ công tác điều hành thu được triển khai sát thực tiễn dựa trên nền tảng dữ liệu.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn
Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn

“Tuy nhiên, trước dấu hiệu chững lại của tốc độ tăng thu, ngành Thuế trong thời gian tới cần siết chặt quản lý các nguồn thu chủ lực, đồng thời tăng cường kiểm soát những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản, chuyển nhượng vốn, giao dịch liên kết, thương mại điện tử, kinh tế số, hộ kinh doanh và các nhà cung cấp nước ngoài”.

Theo đó, cơ quan thuế đã tăng cường phân tích nguồn thu theo từng sắc thuế, lĩnh vực, khu vực kinh tế và nhóm người nộp thuế, qua đó nâng cao khả năng dự báo và kịp thời nhận diện rủi ro.

Việc chủ động phát hiện sớm các lĩnh vực có dấu hiệu suy giảm hoặc tiềm ẩn thất thu giúp cơ quan quản lý điều chỉnh giải pháp phù hợp, bảo đảm hiệu quả điều hành, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết.

Song song, các giải pháp hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất tiếp tục được triển khai đúng đối tượng, đồng thời theo dõi chặt chẽ tác động đến nguồn thu, đặc biệt đối với các sắc thuế như thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu, nhiên liệu bay.

“Việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cần đi đôi với quản lý chặt nghĩa vụ thuế đến hạn, kiểm soát các khoản được gia hạn, bảo đảm vừa hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi sản xuất kinh doanh, vừa chủ động bù đắp nguồn thu, không để phát sinh nợ mới”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo Cục Thuế, việc đẩy mạnh phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan được xác định là giải pháp then chốt nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, đầu tư và giải ngân vốn. Đồng thời, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các lĩnh vực như đăng ký kinh doanh, ngân hàng, vận tải và thanh toán được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả quản lý thuế trong bối cảnh kinh tế số phát triển nhanh.

Trong 6 tháng cuối năm, ngành Thuế đối mặt với yêu cầu kép vừa hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, vừa triển khai hiệu quả Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/7/2026. Trọng tâm sẽ là nâng cao năng lực quản lý theo thời gian thực, tăng cường quản lý hộ kinh doanh, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn hệ thống.

Thứ trưởng đề nghị Cục Thuế tập trung hoàn thiện công tác lập dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2027, đồng thời đẩy nhanh xây dựng hệ thống dữ liệu phục vụ điều hành theo thời gian thực, nâng cao chất lượng phân tích thu theo địa bàn, ngành nghề, khoản thu, sắc thuế, nhóm người nộp thuế, chính sách tác động, qua đó kịp thời tham mưu Bộ Tài chính, cấp ủy, chính quyền địa phương các kịch bản điều hành thu phù hợp.

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