Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, Kho bạc Nhà nước vẫn bảo đảm điều hành ngân sách khi tổng thu 6 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 60% dự toán. Ở chiều chi, các khoản chi ngân sách vẫn kiểm soát chặt chẽ, trong đó chi thường xuyên đạt khoảng 38,4% dự toán, tạo dư địa cho các nhiệm vụ điều hành thời gian tới…

Nửa đầu năm 2026, thu ngân sách qua Kho bạc Nhà nước vượt 60% dự toán

Ngày 3/7, Kho bạc Nhà nước tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Hội nghị được triển khai theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến trong toàn hệ thống.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Kho bạc Nhà nước cho biết trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, khó lường và trong nước còn nhiều thách thức, hệ thống Kho bạc Nhà nước vẫn duy trì vai trò quan trọng trong quản lý, điều hành ngân sách nhà nước, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng.

Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm cho thấy tính đến ngày 30/6/2026, tổng thu ngân sách nhà nước trong cân đối đạt 1.547.077 tỷ đồng, tương đương 61,16% dự toán năm đến từ ba nguồn chính: (i) thu nội địa đạt 1.334.037 tỷ đồng, bằng 60,64% dự toán; (ii) thu từ dầu thô đạt 30.379 tỷ đồng, bằng 70,65% dự toán và (iii) thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 181.842 tỷ đồng, bằng 65,41% dự toán.

Đồng thời, việc mở rộng thanh toán điện tử song phương với 22 ngân hàng thương mại tiếp tục mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần đẩy nhanh quá trình tập trung nguồn thu và giảm đáng kể việc sử dụng tiền mặt.

Trong khi đó, ở chiều chi ngân sách, tổng chi thường xuyên đạt hơn 695 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 38,4% dự toán năm. Đối với vốn đầu tư công, Kho bạc Nhà nước duy trì cơ chế theo dõi và thông báo định kỳ tiến độ giải ngân tới các bộ, ngành và địa phương nhằm thúc đẩy thực hiện. Lũy kế thanh toán qua hệ thống Kho bạc nhà nước đạt 285.914,1 tỷ đồng, tương ứng 30,7% kế hoạch được giao.

Ông Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Kho bạc Nhà nước "Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại một số hạn chế điển hình: nhiều đề án, chính sách trọng tâm còn triển khai chậm so với tiến độ được giao; việc xây dựng chương trình, kế hoạch của một số đơn vị còn chưa sát thực tế, thiếu chủ động và quyết liệt trong kiểm tra, đôn đốc thực hiện cũng như việc phối hợp xử lý vướng mắc chưa kịp thời".

Trong công tác quản lý ngân quỹ, việc dự báo dòng tiền và điều hành ngân quỹ tiếp tục được thực hiện theo hướng tập trung, thống nhất, bảo đảm đáp ứng đầy đủ nhu cầu chi trả của ngân sách.

Tính đến hết tháng 6, tổng khối lượng trái phiếu Chính phủ huy động 182.561 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, đạt 36,5% kế hoạch năm.

Theo đó, các đợt phát hành trái phiếu được điều hành linh hoạt về kỳ hạn (từ 3 – 30 năm) và lãi suất, góp phần đảm bảo cân đối ngân sách trung ương và ổn định thị trường tài chính.

Cùng với đó, công tác kế toán và thanh toán được triển khai chặt chẽ, bảo đảm ghi nhận đầy đủ, chính xác các khoản thu, chi ngân sách nhà nước. Hệ thống thanh toán duy trì vận hành an toàn, thông suốt, kể cả trong các giai đoạn cao điểm.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, Kho bạc Nhà nước đang tập trung triển khai Hệ thống thông tin ngân sách và kế toán nhà nước số (VDBAS), nền tảng quan trọng phục vụ mục tiêu hiện đại hóa đến năm 2030.

Song song với đó, việc số hóa thủ tục hành chính được thúc đẩy thông qua việc ban hành danh mục hồ sơ cần số hóa và tăng cường khai thác dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, đặc biệt là dữ liệu dân cư, nhằm cắt giảm giấy tờ và đơn giản hóa quy trình.

Hệ thống dịch vụ công trực tuyến tiếp tục được nâng cấp để đáp ứng các yêu cầu mới trong quản lý đầu tư công và cải cách hành chính. Việc tích hợp mã địa bàn hành chính vào cấu trúc tài khoản giúp các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện giao dịch thuận tiện hơn mà không cần đăng ký lại.

Ngoài ra, các chương trình tập huấn trực tuyến liên quan đến hệ thống TABMIS đã được triển khai, hỗ trợ các cơ quan tài chính cấp xã thực hiện nhiệm vụ theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2026.

Trong thời gian tới, Giám đốc Kho bạc Nhà nước đề nghị các đơn vị tập trung khắc phục tồn tại, nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, đồng thời tăng cường công tác quản lý, giám sát và đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ được giao.

Định hướng 6 tháng cuối năm, Kho bạc Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách; tăng cường quản lý quỹ ngân sách nhà nước; đẩy mạnh phát hành trái phiếu Chính phủ; thúc đẩy cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, đặc biệt là hoàn thiện dự án VDBAS. Đồng thời, siết chặt kỷ luật tài chính và nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý tài chính công trong giai đoạn mới, ông Trần Quân nhấn mạnh.