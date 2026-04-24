Phân khúc đồ uống không calo “dậy sóng”

Ngành công nghiệp đồ uống toàn cầu đang trải qua một sự chuyển dịch đột ngột sang các loại đồ uống chức năng. Không chỉ đơn thuần là giảm lượng calo, xu hướng này còn phản ánh nhiều thay đổi trong ưu tiên của người tiêu dùng…
Trong khi thị trường đồ uống thông thường hiện tập trung
chủ yếu vào việc giảm đường và hỗ trợ kiểm soát cân nặng, thì hiện nay hầu hết người
tiêu dùng đều tìm kiếm những loại đồ uống mang lại lợi ích về hiệu suất và sức
khỏe mà không bổ sung thêm calo. Tình huống này đã thúc đẩy nhu cầu về các loại
đồ uống được bổ sung chất điện giải, vitamin, caffeine và khoáng chất.
Theo Fortune Business Insights, quy mô thị trường đồ uống ăn
kiêng toàn cầu (diet soda) được định giá ở mức 4,41 tỷ USD vào năm 2025. Thị trường dự kiến sẽ tăng từ 4,65 tỷ USD vào năm 2026 lên 7,29 tỷ USD vào năm 2034, với tốc độ
tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 5,76% trong giai đoạn dự báo. Bắc Mỹ hiện chiếm
lĩnh thị trường với thị phần 41,50% vào năm 2025.
Xét theo khu vực địa lý, Fortune Business Insights ghi
nhận châu Á - Thái Bình Dương nhiều triển vọng tăng trưởng nhất. Động lực chính đến từ dân số trẻ, tốc độ đô thị hóa
nhanh và thu nhập tăng, đặc biệt tại các nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Hàn Quốc
và Ấn Độ. Nhu cầu giảm đường cũng được củng cố bởi những lo ngại sức khỏe cộng
đồng như béo phì, tiểu đường và bệnh mạn tính liên quan đến chế độ ăn uống.
Tại Hàn Quốc, ngành đồ uống đang trải qua một sự chuyển mình
đáng kể. Theo Seoul Finance, mùa hè năm 2026 dự kiến sẽ là “chiến
trường” cho các loại bia và đồ uống nhẹ, không calo. Sự thay đổi này không chỉ là hiện tượng
nhất thời theo mùa; nó là một phần của xu hướng rộng hơn đã và đang phát triển
mạnh mẽ trong vài năm qua.
Nhìn chung, lượng tiêu thụ bia tại Hàn Quốc đã giảm – tổng
doanh số bán bia giảm 6,4% trong năm 2025, theo dữ liệu của Emart – nhưng doanh
số bán các loại bia nhẹ, ít calo đã tăng vọt 32%, và bia không cồn tăng 21%
trong cùng kỳ. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy người tiêu dùng đang tìm kiếm
những lựa chọn cân bằng giữa hương vị và sự điều độ.
Các công ty đồ uống lớn đã nhanh chóng thích ứng. Ví dụ,
Lotte Chilsung gần đây đã cải tiến dòng bia nhẹ của mình bằng cách ra mắt
"Cloud Crush", một sản phẩm với nồng độ cồn 4% và chỉ 25 kcal trên
100ml. OB Beer, một thương hiệu lớn khác, đã và đang mở rộng danh mục sản phẩm
mang thương hiệu Cass của mình bằng một loạt các lựa chọn không cồn: Cass 0.0,
Cass Lemon Squeeze 0.0 và Cass All Zero. Trong đó, sản phẩm cuối được mô tả là
không có cồn, không đường, không calo và gluten.
Trong khi đó, thương hiệu HiteJinro cũng cho ra mắt
"Terra Light", một loại đồ uống không chỉ loại bỏ cồn mà còn không
calo và chất tạo ngọt. Tính đến cuối năm 2025, các sản phẩm này đã có mặt tại
khoảng 55.000 nhà hàng trên toàn Hàn Quốc, chứng tỏ thị trường có thể phát triển
nhanh chóng như thế nào khi các rào cản được giảm bớt.
Tại Việt Nam, xu hướng lựa chọn đồ uống không đường đang
tăng trưởng nhanh, phản ánh sự thay đổi trong khẩu vị và nhận thức về sức khỏe
của người tiêu dùng. Nhóm khách hàng trẻ đặc biệt quan tâm đến các phiên bản ít
đường hoặc không đường vì vừa đáp ứng nhu cầu giải khát, vừa đảm bảo yếu tố
“lành mạnh”. Ở các đô thị lớn, người dùng có xu hướng ưu tiên nước giải khát
diet hoặc sản phẩm bổ sung vitamin nhưng không thêm đường.
Song song đó, nhận thức cộng đồng về tác hại của việc tiêu
thụ đường quá mức cũng thúc đẩy sự thay đổi chính sách. Đầu năm 2025, Quốc
hội đã thông qua thuế Tiêu thụ đặc biệt 8 - 10% áp dụng cho đồ uống
có đường, dự kiến có hiệu lực từ năm 2027. Chính sách này vừa định hướng người
dân ưu tiên sản phẩm có lợi cho sức khỏe, vừa tạo động lực để doanh nghiệp điều
chỉnh danh mục sản phẩm.
Đón đầu xu thế, nhiều thương hiệu trong và ngoài nước đã
tung ra phiên bản “zero” nhằm đáp ứng nhu cầu mới. Ở phân khúc nước ngọt có
ga, Coca-Cola Zero Sugar và Pepsi Zero Calories hiện là hai
sản phẩm phổ biến nhất. Bên cạnh đó, Coca-Cola phân phối Sprite
Zero, còn PepsiCo mở rộng lựa chọn bằng 7Up Free, dòng sản phẩm
có ga không đường, bổ sung chất xơ để vừa giải khát vừa hỗ trợ tiêu hóa.
Trong phân khúc nước thể thao - bù khoáng, Revive Zero
Calo của Suntory PepsiCo được định vị với thông điệp “3 không”
(không đường, không calo, không ga), hướng đến nhóm khách hàng gắn bó với luyện
tập và chế độ ăn kiêng. Cùng với đó là các lựa chọn không đường như Monster
Zero Sugar hay Red Bull Zero Sugar.
Ở mảng trà đóng chai, nhiều thương hiệu như Trà Xanh
Kirin và Trà Ô Long Tea Plus đã giới thiệu phiên bản không đường. Còn với
phân khúc bia không cồn, Heineken đang củng cố vị thế dẫn đầu với việc ra mắt
Heineken 0.0 Ultimate, một loại bia không cồn mới không calo và không đường, có
hương vị trái cây nhẹ nhàng.
Tuy nhiên, trái ngược với niềm tin phổ biến, nhiều chuyên
gia dinh dưỡng cho rằng nước ngọt không đường không hoàn toàn an toàn như quảng
cáo. Theo BSNT. Bùi Tường Anh, chuyên khoa dinh dưỡng, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội,
dù không chứa đường sucrose, nước ngọt Zero calo vẫn sử dụng chất tạo ngọt nhân
tạo, ví dụ aspartame, sucralose hoặc acesulfame-K.
"Nước ngọt không đường vẫn có thể gây rối loạn chuyển
hóa, làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ không do rượu, nếu sử dụng thường
xuyên", BS Anh nhấn mạnh. Một số nghiên cứu quốc tế chỉ ra việc tiêu thụ đồ
uống chứa chất tạo ngọt nhân tạo liên quan đến nguy cơ rối loạn dung nạp
glucose và tiểu đường.
Theo nghiên cứu công bố trên Diabetes Care, tạp chí lâm
sàng của Hiệp hội Tiểu đường Mỹ, người uống nước ngọt Zero calo mỗi ngày có
nguy cơ mắc tiểu đường Type 2 cao hơn từ 8 - 13% so với thông thường. Dù không
chứa đường, nước ngọt Zero calo cũng tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho răng. Các
nghiên cứu cho thấy loại đồ uống này có độ pH thấp và chứa nhiều axit như axit
citric, axit phosphoric, dễ làm hỏng men răng theo thời gian.
Các chuyên gia khuyến cáo, nếu muốn giảm tác hại, mọi người
nên giảm dần thói quen uống nước ngọt nói chung, kể cả loại không đường. Nước lọc,
trà nhạt, nước trái cây tươi không thêm đường vẫn là lựa chọn an toàn nhất cho
sức khỏe lâu dài. "Nước ngọt Zero calo có thể là giải pháp tạm thời để giảm
lượng đường nạp vào cơ thể, nhưng không nên xem đó là thức uống sử dụng hàng
ngày", BS. Tường Anh cho biết.
Xu hướng ẩm thực mới nổi tác động đến ngành F&B Việt
12:06, 18/04/2026
Ảnh hưởng của mạng xã hội đến các xu hướng F&B
16:11, 16/04/2026
Nhu cầu protein tăng cao tạo nên một xu hướng đồ uống mới
Xu hướng ẩm thực mới nổi tác động đến ngành F&B Việt
Những khảo sát toàn cầu gần đây cho thấy người tiêu dùng đang chuyển từ “ăn no” sang “ăn có mục đích”, với trọng tâm là cải thiện thể lực và duy trì trạng thái tinh thần ổn định. Ẩm thực giờ đây đã trở thành một phần của chiến lược chăm sóc bản thân…
Ảnh hưởng của mạng xã hội đến các xu hướng F&B
Mạng xã hội có thể thúc đẩy các xu hướng ẩm thực đến mức làm dịch chuyển cả thị trường, đồng thời khiến người tiêu dùng đổ xô “đu trend” vì tâm lý sợ bị bỏ lỡ...
Nhu cầu protein tăng cao tạo nên một xu hướng đồ uống mới
Nguồn protein dồi dào tiện lợi hiện không còn chỉ giới hạn ở các loại sinh tố, thanh protein hay sữa chua. Nước ngọt protein, một loại đồ uống mới, đang mang đến một cách thức mới mẻ để tiếp cận người tiêu dùng…
Xu hướng “bản địa hóa” ngày càng mạnh mẽ trong ngành F&B
Ngành F&B đang bước vào giai đoạn mới, khi những doanh nghiệp có sản phẩm khác biệt và tệp khách trung thành vẫn giữ được đà tăng. Còn những thương hiệu thiếu nhận diện và không bắt kịp xu hướng phải đối mặt nguy cơ sụt giảm doanh thu…
Kết nối kinh tế song phương thông qua “Hương vị Australia 2026”
Chương trình mở ra chuỗi hoạt động ẩm thực, đồ uống và văn hóa kéo dài trong suốt tháng 3 và tháng 4, nhằm quảng bá sản phẩm Australia và tăng cường kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: