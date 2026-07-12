Ngành mỹ phẩm và chăm sóc cá nhân: Tuân thủ pháp lý trở thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi

Sự thay đổi của khung pháp lý đối với ngành mỹ phẩm và chăm sóc cá nhân đang đặt ra yêu cầu cao hơn về quản trị vòng đời sản phẩm, truy xuất nguồn gốc và minh bạch chuỗi cung ứng. Trong bối cảnh đó, tuân thủ quy định trở thành yếu tố quyết định khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững của doanh nghiệp...

Khách tham quan DKSH Beauty Show 2026.

Ngày 10/7/2026, Tập đoàn DKSH đã tổ chức sự kiện “DKSH Beauty Show 2026”. Sự kiện đóng vai trò là cầu nối quan trọng giữa các nhà sản xuất sản phẩm chăm sóc cá nhân, mỹ phẩm trong nước với các nhà cung cấp nguyên liệu toàn cầu.

Tại tọa đàm “Hiểu để phát triển - Tuân thủ tạo nền tảng cho đổi mới và niềm tin người tiêu dùng” bên lề sự kiện, các chuyên gia đã nhấn mạnh vai trò ngày càng then chốt của việc tuân thủ quy định trong bối cảnh khung pháp lý tại Việt Nam đang có những bước chuyển mình liên tục và mạnh mẽ.

THỊ TRƯỜNG MỸ PHẨM BƯỚC VÀO GIAI ĐOẠN QUẢN TRỊ MỚI

Theo dữ liệu từ Statista, thị trường làm đẹp và chăm sóc cá nhân tại Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cực kỳ tích cực. Tính đến năm 2025, nhờ sự mở rộng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu cùng xu hướng số hóa ngày càng mạnh mẽ, quy mô thị trường được ước tính đạt khoảng 2,74 tỷ USD. Dự kiến, thị trường sẽ tiếp tục tiến bước với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) khoảng 3,3% trong giai đoạn từ nay đến năm 2029.

Trong đó, nhóm sản phẩm chăm sóc cá nhân hiện đang chiếm tỷ trọng lớn nhất với giá trị khoảng 1,2 tỷ USD. Phân khúc chăm sóc da và mỹ phẩm tiếp tục giữ vững vị trí là những mảng có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất, minh chứng cho việc người tiêu dùng ngày càng nâng cao sự quan tâm đối với sức khỏe làn da cũng như chất lượng cuộc sống tổng thể.

Tuy nhiên, song song với đà tăng trưởng bùng nổ, ngành mỹ phẩm và chăm sóc cá nhân tại Việt Nam cũng đang bước vào một giai đoạn chuyển đổi vô cùng mạnh mẽ về mặt pháp lý. Các quy định mới hiện hành ngày càng đặt trọng tâm vào hồ sơ sản phẩm, khả năng truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm giải trình xuyên suốt toàn bộ chuỗi cung ứng.

Đánh giá về bức tranh toàn cảnh này, bà Michelle Delac, Phó Chủ tịch, Nhánh hàng Chăm sóc cá nhân, Ngành Nguyên liệu Hóa chất, Tập đoàn DKSH, nhận định: “Việt Nam tiếp tục là một trong những thị trường năng động hàng đầu về tính đổi mới trong nguyên liệu và công thức thuộc ngành chăm sóc cá nhân. Để một sản phẩm ra mắt thành công, việc đáp ứng các yêu cầu pháp lý ngay từ giai đoạn đầu là yếu tố then chốt”.

MINH BẠCH CHUỖI GIÁ TRỊ, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất trong khung pháp lý hiện nay là sự dịch chuyển từ mô hình “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, buộc doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm cao nhất đối với sản phẩm của mình.

Bà Nguyễn Thanh Phượng, Quản lý, Bộ phận Tuân thủ Quy định, Ngành Nguyên liệu Hóa chất, DKSH Việt Nam, Malaysia và Singapore, cho biết Luật Hóa chất mới áp dụng nguyên tắc quản trị theo vòng đời sản phẩm, đồng thời ràng buộc trách nhiệm giữa bên mua và bên bán.

Theo đó, nếu bên mua không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kê khai, bên bán cũng không được phép cung ứng hóa chất. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp trong ngành mỹ phẩm hiện chủ yếu am hiểu quy định của Luật Mỹ phẩm, trong khi chưa nắm đầy đủ các yêu cầu của Luật Hóa chất.

Việc đáp ứng các yêu cầu pháp lý không chỉ nhằm bảo đảm hoạt động kinh doanh liên tục mà còn có thể trở thành lợi thế cạnh tranh đối với doanh nghiệp trong bối cảnh các tiêu chuẩn quản lý ngày càng được siết chặt.

“Với mô hình từ tiền kiểm sang hậu kiểm, bước cấp phép như giấy phép nhập khẩu hay công bố sản phẩm chỉ là bước khởi đầu. Điều quan trọng cốt lõi là các doanh nghiệp cần phải xây dựng một hệ thống tuân thủ xuyên suốt vòng đời sản phẩm và phải có sự chủ động từ rất sớm”, bà Phượng phân tích.

Các chuyên gia thảo luận tại tọa đàm bên lề sự kiện.

Đồng tình với quan điểm này, bà Hoàng Thị Tố Nga, Giám đốc Ngành Nguyên liệu Hóa chất, DKSH Việt Nam, khẳng định việc áp dụng nghiêm ngặt hơn về hồ sơ, tài liệu là một bước đi thiết thực để nâng cao tiêu chuẩn của sản phẩm cuối cùng. Một sản phẩm hoàn thiện phải đáng tin cậy từ nguyên liệu, quy trình sản xuất cho đến toàn bộ chuỗi quản trị.

“Xu hướng hiện nay của các quy định mới là nỗ lực quản trị nguyên một vòng đời của sản phẩm. Nếu chúng ta, với vai trò là một tác nhân trong chuỗi giá trị, không hoàn thiện và quản trị theo vòng đời sản phẩm, việc đưa sản phẩm ra thị trường sẽ là một thách thức lớn. Việc quy định mới tiếp cận theo hướng này là một ưu điểm. Bởi chúng tôi tin rằng sản phẩm cần được quản trị toàn diện chứ không phải một cách độc lập”, bà Tố Nga nhấn mạnh.

Bà Nga cho biết việc thẩm định (audit) nhà sản xuất và nguồn cung nguyên liệu đã là quy trình được DKSH áp dụng từ nhiều năm nay. Việc nắm bắt sớm xu hướng quản trị vòng đời sản phẩm ngay từ khâu thẩm định ban đầu giúp các đối tác chủ động thích ứng với những thay đổi của khung pháp lý.

Bên cạnh đó, trước thực tế nhiều quy định, đặc biệt là các văn bản pháp lý quốc tế, còn khó tiếp cận đối với doanh nghiệp, DKSH đảm nhận vai trò diễn giải và hệ thống hóa các yêu cầu pháp lý theo hướng đơn giản, dễ hiểu, đồng thời chuyển tải thành các hướng dẫn phù hợp với từng bộ phận trong doanh nghiệp để thuận tiện triển khai.

Theo bà Tố Nga, yêu cầu về tính minh bạch trong chuỗi cung ứng và quản trị sản phẩm ngày càng được các nhà sản xuất đặt lên hàng đầu. “Doanh nghiệp có thể xem đây là một thách thức, nhưng cũng có thể coi đó là cơ hội để nâng cao năng lực cạnh tranh”, bà nhận định.

Thông tin thêm, bà Nga cho biết DKSH không chỉ hỗ trợ đối tác nhận diện thay đổi, đưa ra quyết định danh mục phù hợp mà còn chuyển hóa luật định thành kế hoạch hành động thực tiễn. Sự phối hợp chặt chẽ trên toàn chuỗi giá trị này không chỉ giúp doanh nghiệp đáp ứng hiệu quả các yêu cầu pháp lý, duy trì trọng tâm phát triển kinh doanh, mà còn củng cố vững chắc niềm tin của người tiêu dùng, tạo động lực cốt lõi cho tăng trưởng bền vững.