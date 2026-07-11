“Không hoàn hảo” trở thành ngôn ngữ thời trang mới

Nếu như những bộ sưu tập Dior dành cho nữ của Jonathan Anderson vẫn mang cảm giác như đang trong quá trình "tìm đường" và chưa định hình rõ nét, thì những thiết kế cho nam giới mùa xuân năm 2027 lại ở trạng thái hoàn toàn trái ngược…

Ảnh: Dior

Jonathan Anderson lần này không thiết kế cho những khách hàng "quiet luxury", mà cho thế hệ Z coi sự thoải mái, cá tính và tính chân thực là biểu hiện mới của sự sang trọng. Vị giám đốc sáng tạo không cố khiến Dior trẻ hơn bằng logo hay streetwear, anh khiến Dior trở nên gần gũi hơn bằng cảm giác khi mặc vào và xuất hiện với hình ảnh cá tính trọn vẹn, thoải mái và tự tin.

Bỏ qua kỳ vọng về sự hoàn hảo tuyệt đối vốn luôn gắn với Dior, Jonathan Anderson mở ra một hướng đi đầy bất ngờ. Giảm thiểu những bộ trang phục được kiểm soát đến từng đường kim mũi chỉ, bộ sưu tập mang tinh thần phóng khoáng, đầy chủ ý "không hoàn chỉnh". Những đường viền sờn nhẹ, gấu quần để bung chỉ, denim bạc màu, các lớp vải mềm và thậm chí cả những đôi dép mang cảm giác như dép đi trong phòng ngủ xuất hiện trong khung cảnh xa hoa.

Anderson dường như muốn biến Dior thành một "ngôi nhà" đúng nghĩa, nơi sự thoải mái, tính cá nhân và cảm giác được là chính mình quan trọng không kém sự sang trọng. Đó không phải là sự cẩu thả, mà là một cách tái định nghĩa sự tinh xảo: vẻ đẹp nằm ở cảm xúc, ở dấu vết của thời gian và ở cảm giác quần áo đã thuộc về người mặc từ rất lâu.

Mảng thời trang nam của nhà mốt trước đây chỉ có ba người tiền nhiệm. Hedi Slimane, người đã mở ra một thời điểm quan trọng về hình thể nam giới. Kris Van Assche, người mang văn hóa club kid và phong cách sinh viên các bộ sưu tập. Còn Kim Jones đã nắm bắt làn sóng thời trang đường phố và phá vỡ các rào cản giữa kỹ thuật may đo, tính ứng dụng và sự tinh tế.

Giờ đây, đến lượt Jonathan Anderson nắm quyền. Sau khi lục tìm trong kho lưu trữ, anh đã cho ra mắt một bộ sưu tập có thể giúp người mặc tự tin từ từ nhà ra đường và cả đến công sở hay đi tiệc tối. Đối với mùa xuân hè, Anderson đã chuyển hướng từ sự hào nhoáng và xa xỉ mang tính lịch sử của bộ sưu tập mùa thu sang một phong cách nhẹ nhàng hơn, đáp ứng được xu hướng hiện tại.

Những thiết kế mang lại cảm giác thoáng đãng, hay nói cách khác là thoải mái, dễ chịu, dễ tiếp cận ngay lập tức. Không gian mang đậm dấu ấn lịch sử trở thành phông nền cho cuộc đối thoại giữa quá khứ và hiện tại, đúng với cách Anderson luôn tiếp cận thời trang: không phá bỏ di sản mà tái diễn giải nó bằng góc nhìn của thế hệ mới.

Khi màn trình diễn bắt đầu, người mẫu đầu tiên bước xuống từ cầu thang quen thuộc của Bảo tàng Nissim de Camondo và cắm iPhone vào loa để khởi động bữa tiệc trên nhạc nền do DJ người Anh Fred biên soạn.

Sau đó là liên tiếp những chiếc áo sơ mi dáng dài kiểu "ngủ đêm", áo khoác với cổ áo choàng dài gợi nhớ đến áo choàng tắm và bộ đồ ngủ bằng cotton tiện dụng. Và những sự đổi mới vẫn tiếp tục. Từ bộ vest mỏng nhẹ để đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu, đến những chiếc áo sơ mi thắt nơ kiểu đánh lừa thị giác.

Điểm nổi bật nhất của bộ sưu tập là cách Anderson xử lý kỹ thuật may đo. Những chiếc tuxedo, áo khoác cấu trúc chuẩn mực và Bar Jacket được làm mềm bằng chất liệu lụa, chiffon, organza và len siêu nhẹ. Phần vai không còn cứng, phom dáng trở nên linh hoạt hơn, tạo cảm giác quần áo chuyển động theo cơ thể, sơ mi cài hờ, cà vạt buông lỏng và các chi tiết gợi nhớ văn hóa câu lạc bộ đêm cuối thập niên 1990. Anderson không cố tái hiện một thời kỳ cụ thể mà tạo nên sự giao thoa giữa vẻ lịch lãm kiểu Paris với tinh thần tự do của văn hóa indie Anh.

Trong thế giới của những quý ông trẻ tuổi, một món đồ không cần hoàn hảo tuyệt đối để trở nên đáng giá. Bảng màu của bộ sưu tập cũng phản ánh tinh thần ấy. Thay cho những gam màu kịch tính là trắng ngà, kem, xám nhạt, xanh pastel, bạc ánh kim và các tông màu dịu nhẹ. Mọi thứ đều được tiết chế để người xem tập trung vào chất liệu và cấu trúc hơn là hiệu ứng thị giác. Đó là thứ thẩm mỹ tinh tế nhưng không lạnh lùng, sang trọng nhưng không xa cách.

Ở góc độ kinh tế, Dior Men Xuân - Hè 2027 phản ánh chiến lược mới của LVMH trong bối cảnh thị trường hàng xa xỉ bước vào giai đoạn tăng trưởng chậm. Theo các báo cáo của Bain & Company và Fondazione Altagamma, người tiêu dùng cao cấp ngày càng thận trọng hơn trong chi tiêu và có xu hướng tìm kiếm những sản phẩm mang giá trị sử dụng lâu dài thay vì chạy theo các xu hướng ngắn hạn. Điều đó buộc các thương hiệu phải cân bằng giữa sáng tạo và khả năng thương mại.

Jonathan Anderson dường như hiểu rất rõ yêu cầu này. Dù bộ sưu tập có nhiều chi tiết giàu tính thử nghiệm, phần lớn các thiết kế vẫn xoay quanh những sản phẩm có khả năng tạo doanh thu dài hạn như blazer, áo khoác, sơ mi, áo len và phụ kiện da mở rộng sang những chiếc ghim cài trẻ trung và gắn với thiên nhiên hoa cỏ rất Dior. Những món đồ này đủ mới để tạo sức hút trên sàn diễn nhưng cũng đủ thực tế để bước vào hệ thống bán lẻ toàn cầu.

Nhìn từ góc độ xu hướng, Dior Men Xuân - Hè 2027 rõ ràng phản ánh sự thay đổi trong khái niệm xa xỉ của thế hệ khách hàng trẻ. Sau nhiều năm bị cuốn vào những sản phẩm gây chú ý trên mạng xã hội, Gen Z ngày càng đánh giá cao những món đồ mang lại cảm giác gần gũi, chân thực và có giá trị đồng hành lâu dài. Đó cũng là lý do bộ sưu tập hướng thẳng tới thế hệ Gen Z và Millennials trẻ, nhóm khách hàng được LVMH xem là động lực tăng trưởng dài hạn.