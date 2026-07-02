Sản phẩm chăm sóc cơ thể xa xỉ đang “lên ngôi”

Trước đây, người tiêu dùng sẵn sàng chi tiền cho mỹ phẩm chăm sóc da mặt, nhưng lại tiết kiệm hơn nhiều với sản phẩm chăm sóc cơ thể. Điều đó đang dần thay đổi.
"Người tiêu dùng đã trở nên am hiểu hơn rất nhiều với quy trình chăm sóc sức khỏe hàng ngày của mình," Nima Jalali, nhà sáng lập thương hiệu chăm sóc cơ thể tự nhiên Salt & Stone có trụ sở tại Los Angeles, chia sẻ. "Bắt đầu từ chăm sóc da, người tiêu dùng giờ đây muốn kéo dài những khoảnh khắc chăm sóc bản thân đó sang phần còn lại của cơ thể".
Theo Euromonitor, danh mục sản phẩm chăm sóc cơ thể xa xỉ dự kiến sẽ tăng trưởng 7,1%, đạt 27,8 tỷ USD vào năm 2030, trong khi thị trường sản phẩm chăm sóc cơ thể đại trà được dự báo tăng 5,3%, đạt 24,2 tỷ USD trong cùng kỳ.
Giới đầu tư cũng đang để mắt đến xu hướng này. Vào tháng 4, quỹ đầu tư mạo hiểm Bold của L'Oréal đã rót một khoản tiền không được tiết lộ vào thương hiệu sản phẩm chăm sóc cơ thể Hanni. Tháng 3, quỹ đầu tư tư nhân Advent International đã mua lại Salt & Stone, thương hiệu ghi nhận doanh thu 165 triệu USD trong năm 2025.
Chuỗi bách hóa Anh John Lewis cho biết lượt tìm kiếm sản phẩm chăm sóc cá nhân xa xỉ đã tăng vọt: lotion dưỡng thể của Diptyque tăng 400% theo năm, sữa tắm của Creed tăng 300%, và sữa tắm của Byredo tăng 125%.
"Chúng tôi đang chứng kiến các thương hiệu mở rộng danh mục sản phẩm, mở rộng những dòng nước hoa và chăm sóc da bán chạy nhất của họ sang chăm sóc cơ thể. Fenty Beauty gần đây đã ra mắt dòng xịt thơm cơ thể, sữa tắm bọt và sữa tắm với mùi hương đồng bộ, để hoàn thiện một bộ sưu tập chăm sóc cơ thể toàn diện," Helen Spencer, giám đốc làm đẹp của John Lewis, cho biết.
"Byredo và Diptyque luôn cho ra mắt các mùi hương mới dưới dạng lotion dưỡng thể cao cấp, còn Elemis gần đây vừa ra mắt kem dưỡng thể pro-collagen, tiếp nối thành công liên tục của dòng skincare pro-collagen".
Để tiếp cận người tiêu dùng, các thương hiệu chăm sóc cơ thể đang đi theo lối thành công của chăm sóc da: đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, tập trung vào hiệu quả và thành phần, đồng thời khoác lên thương hiệu một chút "xa xỉ thầm lặng" và hợp tác với các nhà bán buôn có thể chuyển tải đúng thông điệp cao cấp đó.
Năm ngoái, nhà bán lẻ mỹ phẩm Lookfantastic đã sáp nhập danh mục chăm sóc da và chăm sóc cơ thể sau khi nhận ra cơ hội áp dụng cùng mức độ giáo dục khách hàng, chuyên môn và gắn kết khách hàng vốn từng làm nên thành công của phân khúc chăm sóc da.
"Tiếp nối hướng đi dựa trên tăng trưởng và giáo dục mà Lookfantastic đã xây dựng quanh các xu hướng chăm sóc da trọng điểm như kem chống nắng SPF, các vấn đề về da và giải pháp dựa trên thành phần sản phẩm, giờ đây chúng tôi đang đưa chính cách tiếp cận đó vào danh mục chăm sóc cơ thể," Lauren Starkey, trưởng phòng mua hàng cấp cao tại Lookfantastic cho biết.
"Sự dịch chuyển này đã cho thấy đà tăng trưởng tích cực, khi danh mục sản phẩm chăm sóc cơ thể tăng 7% theo năm, phản ánh nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng với những sản phẩm chăm sóc cơ thể cao cấp, hiệu quả và dễ dàng kết hợp vào chu trình dưỡng da hơn".
Có lẽ thách thức lớn nhất đối với các thương hiệu muốn bước chân vào ngành hàng sản phẩm chăm sóc cơ thể cao cấp chính là giá cả. Trong khi khách hàng của La Prairie hay La Mer có thể đã quen với việc chi khoảng 250 bảng Anh cho một lọ kem dưỡng thể, phần lớn người tiêu dùng, đặc biệt là thế hệ trẻ vẫn chưa sẵn sàng cho mức giá đó.
"Một trong những thách thức lớn nhất của danh mục sản phẩm chăm sóc cơ thể xa xỉ là cân bằng giữa chất lượng vượt trội và khả năng tiếp cận," Jeanette Thottrup, đồng sáng lập thương hiệu mỹ phẩm Seed to Skin, chia sẻ. Các sản phẩm chăm sóc cơ thể của thương hiệu thường dao động từ 112 đến 165 bảng Anh.
"Sản phẩm chăm sóc cơ thể thường được sử dụng với lượng lớn hơn và thường xuyên hơn so với chăm sóc da mặt, điều này khiến chi phí sản xuất có thể tăng đáng kể khi bạn lựa chọn làm việc với các thành phần cao cấp ở nồng độ cao".
Tuy nhiên, bà tin rằng người tiêu dùng đang ngày càng am hiểu và khắt khe hơn, sẵn sàng đầu tư vào các sản phẩm chăm sóc cơ thể chất lượng cao hơn khi họ hiểu rõ nguồn gốc thành phần, tay nghề đằng sau công thức và hiệu quả thực sự mà sản phẩm mang lại.
Lookfantastic đã đạt được thành công với các bộ sản phẩm dùng thử giá thấp, cho phép người tiêu dùng trải nghiệm sản phẩm và hiểu rõ lợi ích trước khi quyết định mua phiên bản đầy đủ.
Khi những cơ hội này tiếp tục xuất hiện, các thương hiệu chăm sóc cơ thể đang xây dựng những "tủ đồ làm đẹp" hoàn chỉnh, bổ trợ cho các nghi thức chăm sóc da của người tiêu dùng bằng công thức hiệu quả cao, thiết kế tinh tế và kết quả nhanh chóng. Người tiêu dùng đang mở rộng kiến thức chăm sóc da của mình sang chăm sóc cơ thể, và các thương hiệu đang đang đầu tư vào khoa học để cải thiện chất lượng làn da toàn thân.
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