Ngành xa xỉ tái cấu trúc nhằm cân bằng trước tương lai bất định
Lan Vy
07/04/2026, 18:49
Dưới áp lực giám sát ngày càng gia tăng từ ban lãnh đạo cấp cao và các nhà đầu tư, các tập đoàn xa xỉ hàng đầu châu Âu như LVMH, Kering và Richemont đang tiến hành rà soát lại danh mục thương hiệu, cấu trúc tổ chức cũng như mạng lưới cửa hàng của mình...
Trong nhiều thập kỷ, LVMH, Kering và Richemont liên tục mở rộng quy mô để củng cố vị thế dẫn đầu, tạo khoảng cách với các đối thủ thông qua việc tận dụng thành công của những “cỗ máy in tiền” như Louis Vuitton, Gucci và Cartier.
Đồng thời, sức mạnh này giúp các ông lớn xa xỉ gia tăng lợi thế đàm phán với các nhà phát triển bất động sản, đơn vị vận hành trung tâm thương mại, các tạp chí và nhiều mắt xích khác trong hệ sinh thái thời trang, qua đó tài trợ cho chiến lược mở rộng bán lẻ mạnh mẽ và thúc đẩy các thương hiệu quy mô nhỏ hơn trong danh mục.
Sau hơn hai năm chìm trong giai đoạn suy giảm mạnh, “công thức tăng trưởng” từng giúp ngành xa xỉ bứt phá đang bộc lộ nhiều dấu hiệu căng thẳng, kéo theo sự giám sát chặt chẽ hơn từ giới đầu tư và ban lãnh đạo cấp cao.
Một phần khó khăn đến từ chính nội tại doanh nghiệp. Việc tăng giá mạnh trong khi thiếu đổi mới sản phẩm tương xứng đã khiến người tiêu dùng đặt lại câu hỏi về giá trị mà các thương hiệu xa xỉ mang lại. Đồng thời, các thương hiệu cũng phải đối mặt với hàng loạt yếu tố bên ngoài, từ biến động của thị trường chứng khoán tại Mỹ đến những dư chấn kéo dài từ cuộc khủng hoảng bất động sản tại Trung Quốc và chiến sự tại Trung Đông.
Trong bối cảnh môi trường kinh doanh ngày càng phức tạp, các tập đoàn xa xỉ hàng đầu buộc phải rà soát lại những thương hiệu hoạt động kém hiệu quả, cấu trúc quản trị cũng như mạng lưới cửa hàng quy mô lớn, nhằm tìm kiếm giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành và cắt giảm chi phí.
TÁI CƠ CẤU TẠI LVMH
LVMH – tập đoàn gần như đã “viết nên giáo trình” về lợi thế quy mô trong ngành xa xỉ khi sở hữu hơn 80 thương hiệu – đang siết chặt chi tiêu trong bối cảnh hiệu suất của các thương hiệu chủ lực chững lại, gây áp lực lên nguồn lực toàn hệ thống. Bài toán kế nhiệm của CEO Bernard Arnault cũng khiến danh mục kinh doanh đồ sộ của tập đoàn chịu sự giám sát chặt chẽ hơn.
Sau nhiều thập kỷ vận hành với cùng một nhóm lãnh đạo chủ chốt, ông Arnault đã tiến hành làm mới đội ngũ cấp cao, bổ nhiệm Giám đốc điều hành Stéphane Bianchi và Giám đốc tài chính Cécile Cabanis. Theo các nhà phân tích, bộ đôi này đang thúc đẩy sự thay đổi về văn hóa quản trị, hướng tới cách tiếp cận kỷ luật và chặt chẽ hơn trong điều hành.
LVMH đã tiến hành tái cơ cấu đội ngũ quản lý tại mảng Thời trang và Làm đẹp — nơi một số thương hiệu có kết quả kinh doanh chưa đạt kỳ vọng như Marc Jacobs, Make Up For Ever và Fenty Beauty được cho là đang nằm trong diện rà soát. Động thái này được thực hiện thông qua việc mở rộng quyền hạn của CEO Louis Vuitton là Pietro Beccari và CEO Parfums Christian Dior Véronique Courtois.
Bên cạnh đó, mảng rượu vang và rượu mạnh – vốn gặp nhiều khó khăn – cũng đang bị đặt dưới “kính hiển vi”. Tuy vậy, các nhà phân tích kỳ vọng quá trình tinh gọn sẽ được triển khai một cách có chọn lọc dưới sự dẫn dắt của cựu Giám đốc tài chính tập đoàn Jean-Jacques Guiony cùng Alexandre Arnault, con trai của Chủ tịch Bernard Arnault.
KERING TRONG “TẦM NGẮM” TÁI CẤU TRÚC
Kering được cho là sẽ trải qua một cuộc cải tổ mạnh tay hơn. “Chúng tôi có thể xem xét lại mọi thứ từ đầu,” CEO Luca de Meo chia sẻ với các nhà đầu tư. Ngay trong giai đoạn đầu nhiệm kỳ, ông đã quyết định thoái vốn khỏi mảng làm đẹp còn non trẻ. Hiện tại, ông tiếp tục rà soát toàn bộ danh mục thương hiệu cũng như cấu trúc tổ chức của tập đoàn, đồng thời tìm cách tối ưu hóa việc phân bổ và chia sẻ nguồn lực.
Gần đây, Kering công bố kế hoạch đưa các thương hiệu trang sức và hệ thống nhà cung ứng về dưới sự điều phối của Giám đốc vận hành Jean-Marc Duplaix. Tập đoàn cũng đang thành lập hai “trung tâm xuất sắc” cấp toàn công ty — một trung tâm gồm nhân sự phụ trách sản xuất và chuỗi cung ứng; trung tâm còn lại tập trung vào sản phẩm, chiến lược giá, marketing và dữ liệu — đồng thời tuyển dụng các lãnh đạo cấp cao từ ngành ô tô và thương mại điện tử để dẫn dắt các đơn vị này.
Kering cũng đang thu hẹp mạng lưới bán lẻ với kế hoạch đóng cửa khoảng 100 cửa hàng trong năm nay — chủ yếu là các cửa hàng của Gucci tại châu Á — sau khi đã cắt giảm 75 cửa hàng trong năm trước. Sự chuyển dịch từ chiến lược mở rộng mạng lưới ồ ạt sang tập trung nâng cấp và tối ưu hóa một số lượng cửa hàng tinh gọn hơn đang trở thành xu hướng chung của toàn ngành xa xỉ.
RICHEMONT TINH CHỈNH CHIẾN LƯỢC
Tại Richemont, thành công của hai “đầu tàu” Cartier và Van Cleef & Arpels trong bối cảnh doanh số trang sức tăng trưởng tích cực — một trong số ít điểm sáng của thị trường xa xỉ đang gặp khó — đã giúp ban lãnh đạo giảm bớt áp lực phải thực hiện những thay đổi lớn.
Trang sức tiếp tục là ưu tiên chiến lược kinh doanh của Richemont. Trong khi đó, mảng đồng hồ — vốn chịu ảnh hưởng chung của ngành sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ trước sự cạnh tranh từ đồng hồ điện tử, các rào cản thuế quan và biến động tỷ giá — gần đây đã ghi nhận tăng trưởng trở lại sau hai năm suy giảm. Tuy nhiên, đà phục hồi này được dự báo sẽ không đồng đều, khi tiếp tục chịu tác động từ xung đột tại khu vực Trung Đông.
Phân khúc đồng hồ tầm trung của Richemont đang gặp khó trong việc cạnh tranh với các “ông lớn” như Rolex, Patek Philippe và Audemars Piguet, trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng tập trung vào những tên tuổi hàng đầu.
Các thương hiệu như IWC và Jaeger-LeCoultre — vốn có mức độ danh tiếng thấp hơn Vacheron Constantin — được đánh giá là chịu áp lực lớn nhất. Bên cạnh đó, Richemont gần đây cũng đã thoái vốn khỏi thương hiệu đồng hồ phổ thông hơn là Baume & Mercier, bán lại cho tập đoàn Damiani.
