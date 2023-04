Ngày 12/4, HNG bị đưa vào diện kiểm soát của HoSE

Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HoSE) đã công bố quyết định chuyển cổ phiếu HNG của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai - HAGL Agrico (mã HNG-HOSE) từ diện cảnh báo sang kiểm soát kể từ ngày 12/4/2023.

Lý do mà HOSE đưa ra là vì lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ năm 2021 và 2022 lần lượt là -1.119,43 tỷ đồng và -3.576,45 tỷ đồng căn cứ theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán của HAGL Agrico, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định.

Mới đây, HNG cho biết lỗ sau thuế trên BCTC hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán: 3.576,4 tỷ đồng, trong đó lỗ thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh 1.307,8 tỷ đồng, lỗ do ghi nhận chi phí chuyển đổi vườn cây 2.141,7 tỷ đồng và lỗ khác 126,9 tỷ đồng.

HNG cho biết, có nhiều nguyên nhân lỗ ảnh hưởng gồm: Ảnh hưởng của cơn bão Noru tại thời điểm cuối tháng 9 năm 2022 và tình trạng thiếu hụt lao động tại Lào, dẫn đến sản lượng thu hoạch chuối giảm 33% so với cùng kỳ năm 2021; Giá mua phân bón so với cùng kỳ năm 2021 bình quân tăng 68%, vật tư nông nghiệp và bao bì đóng gói tăng 20%; Cước phí vận chuyển bình quân tăng 67% (từ 1.504 USD/con ’t lên 2.506 USD/con ’t) so với cùng kỳ năm 2021.

Bên cạnh đó, công ty thực hiện rà soát lại sổ sách kế toán, ghi nhận chi phí chuyển đổi các vườn cây năm 2020 trở về trước chưa xử lý bao gồm: vườn cây cao su, cọ dầu và cây ăn trái với tổng chi phí là 2.141,7 tỷ đồng.

Cũng trong BCTC hợp năm 2022 đã được kiểm toán, bên kiểm toán nhấn mạnh về khả năng hoạt động liên tục, nguyên nhân là công ty đã phát sinh lỗ thuần là 3.576,4 tỷ đồng và lỗ lũy kế là 7.003,5 tỷ đồng; nợ ngắn hạn của Công ty đã vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền là 4.288,6 tỷ đồng.

HNG cho biết, công ty đang trong quá trình tái cơ cấu một số khoản nợ và làm việc với các bên liên quan giải quyết công nợ và nhận lại các chứng nhận quyền sử dụng đất các dự án tại Lào và Campuchia, để triển khai pháp lý đầu tư dự án và huy động nguồn vốn để có dòng tiền đầu tư. Trên cơ sở này, Công ty đã lập và trình bày Báo cáo tài chính năm 2022 đáp ứng giả định hoạt động liên tục trong vòng 12 tháng tới.

Đáng chú ý, trên BCTC công ty mẹ, HNG có lãi sau thuế 223 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 255,8 tỷ đồng) là nhờ hoàn nhập khoản chi phí trích trước từ năm 2017 và ghi nhận lãi chênh lệch tỷ giá ngoại tệ cuối kỳ.

Theo kế hoạch đề ra, sang năm 2023, HNG đặt kế hoạch sản lượng đạt 118.529 tấn trái cây, doanh thu đạt 1.586 tỷ đồng; tổng mức đầu tư trong năm 2023 là 1.973 tỷ đồng. Đáng chú ý là công ty chưa đặt chỉ tiêu lợi nhuận cho năm 2023.





Ở diễn biến khác, HoSE cũng quyết định giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu HAG của CTCP Hoàng Anh Gia Lai do LNST chưa phân phối tại thời điểm cuối năm 2022 là âm 3.341 tỷ đồng căn cứ theo BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2022.

Trên thị trường, chốt phiên ngày 6/4 giá cổ phiếu HNG giảm 60 đồng xuống còn 4.500 đồng/cổ phiếu. Trong khi đó, giá cổ phiếu HAG lại nhích nhẹ lên 7.600 đồng/cổ phiếu.