Ngày 13/10: Thêm 3.461 ca Covid-19, tăng 519 ca so với ngày trước đó

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh gồm: TP.HCM (1.162), Bình Dương (501), Đồng Nai (486), Hà Giang (152), An Giang (121), Đắk Lắk (113), Đồng Tháp (87), Kiên Giang (76), Tiền Giang (74), Gia Lai (60), Long An (59), Bình Thuận (55), Tây Ninh (51), Trà Vinh (46), Bạc Liêu (45), Cà Mau (41), Khánh Hòa (39), Hậu Giang (31), Hà Nội, Quảng Nam mỗi nơi 29 ca, Quảng Ngãi (19).

Hà Nam, Bà Rịa - Vũng Tàu mỗi nơi 18 ca, Cần Thơ (17), Vĩnh Long (15), Bình Định (13), Nghệ An (12), Bến Tre (11), Đắk Nông (9), Lâm Đồng (8 ), Quảng Trị, Ninh Thuận, Quảng Bình mỗi nơi 7 ca, Bắc Ninh, Thanh Hóa mỗi nơi 5 ca, Nam Định, Hà Tĩnh, Kon Tum mỗi nơi 4 ca, Bình Phước, Sơn La, Phú Yên, Thừa Thiên Huế mỗi nơi 3 ca, Vĩnh Phúc (2), Thái Bình, Ninh Bình, Lai Châu, Tuyên Quang mỗi nơi 1 ca.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Tây Ninh (-61), Bình Thuận (-17), Đồng Nai (-15). Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hà Giang (+152), TP.HCM (+144), Đắk Lắk (+113). Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua 3.851 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 849.691 ca nhiễm. Riêng đợt dịch thứ 4, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 845.050 ca, trong đó có 784.469 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 4 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước gồm: Bắc Kạn, Hòa Bình, Thái Nguyên, Điện Biên.

14 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua gồm: Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Phú Thọ, Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Bình.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM (413.835), Bình Dương (223.476), Đồng Nai (56.475), Long An (33.508), Tiền Giang (14.702).

Trong ngày 13/10, có 1.191 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 787.286 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.120 ca.

Trong ngày ghi nhận 106 ca tử vong tại TP.HCM (73), Bình Dương (18), Long An, Đồng Nai mỗi nơi 4 ca, Tiền Giang (3), Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Quảng Trị mỗi nơi 1 ca. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 109 ca.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 20.869 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, còn so với Châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10/49 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Về xét nghiệm, trong 24 giờ qua đã thực hiện 130.784 xét nghiệm cho 339.652 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4 đến nay đã thực hiện 20.462.833 mẫu cho 56.806.381 lượt người.

Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 12/10 có 1.039.374 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm, nâng tổng số liều vaccine đã được tiêm là 56.330.750 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 39.837.150 liều, tiêm mũi 2 là 16.493.600 liều.

Về các hoạt động phòng, chống dịch trong ngày, Bộ Y tế xây dựng dự thảo Quyết định hướng dẫn đối tượng xét nghiệm SAR-CoV-2 tại bệnh viện và nguồn kinh phí chi trả bổ sung thêm một số trường hợp được chỉ định xét nghiệm như: người tới bệnh viện có nguy cơ cao sau khi phân luồng, sàng lọc tại cổng bệnh viện; người mắc bệnh mạn tính, bệnh nhân xạ trị, bệnh nhân chạy thận nhân tạo...

Tại TP.HCM, sau gần 2 tuần triển khai Chỉ thị 18 của UBND thành phố về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, tình hình dịch bệnh tại thành phố đang cơ bản từng bước được kiểm soát. Theo đó, số ca mắc mới và số ca thu dung điều trị mỗi ngày giảm ở tất cả các tầng, số ca bệnh nặng và số ca tử vong tiếp tục giảm qua nhiều ngày liên tiếp.