Ngày 19/1, thêm cổ phiếu TVB được giao dịch toàn thời gian

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) thông báo về việc chuyển cổ phiếu từ diện hạn chế giao dịch sang diện kiểm soát đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt (mã TVB-HOSE).

Theo đó, HOSE cho biết chuyển cổ phiếu TVB từ diện hạn chế giao dịch sang diện kiểm soát kể từ ngày 19/01/2024 theo Quyết định số 54/QĐ-SGDHCM ngày 17/01/2024 của Tổng Giám đốc SGDCK TP.HCM, cổ phiếu TVB được giao dịch toàn thời gian kể từ ngày 19/01/2024.

Nguyên nhân là TVB đã khắc phục tình trạng chứng khoán bị hạn chế giao dịch theo quy định tại khoản 5 Điều 39, nhưng chưa đáp ứng quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 38 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Ngoài ra, cổ phiếu TVB nầy đang thuộc diện chứng khoán bị cảnh báo do Lợi nhuận sau thuê chưa phân phối tại báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của tổ chức niêm yết là số âm và Tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của tổ chức niêm yết theo Quyết định số 299/QĐ-SGDHCM ngày 20/06/2023.

Về kết quả kinh doanh, TVB cho biết tổng doanh thu trên BCTC quý 3/2023 đạt 31,1 tỷ đồng tăng 11,7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng 61%.



Doanh thu tăng chủ yếu là do thị trường chứng khoán có những chuyển biến tích cực hơn dẫn dến doanh thu dầu tư tự doanh tăng.



Tổng chi phí trên BCTC quý 3/2023 là 5,9 tỷ đồng giảm 22,8 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, tương ứng giảm 81% là do công ty đã giảm quy mô hoạt động, tinh gọn lại đội ngũ nhân sự và quản trị tốt chi phí.

Tại thời điểm kết thúc quý 3/2023, doanh thu tăng, chi phí giảm dẫn đến lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 36,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 27,1 tỷ dồng tương đương với tỷ lộ tăng là 442% so với cùng kỳ năm trước.

Giải trình về việc HOSE đưa cổ phiếu TVB vào diện cảnh báo kể từ ngày 27/6/2023, lý do: “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của tổ chức niêm yết là số âm và Tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiếm toán của tổ chức niêm yết.



TVB cho biết theo số liệu Báo cáo tài chính Quý 3/2023 thì kết quả hoạt dộng kinh doanh của công ty dã có những sự chuyển biến tích cực, LNST quý 3/2023 đạt 21 tỷ đồng và luỹ kế cả năm đạt 26,8 tỷ đồng đã giúp cải thiện phần nào về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Công ty cho biết vẫn tập trung nguồn lực tìm kiếm thêm cơ hội đầu tư để đẩy mạnh hoạt dộng kinh doanh nhằm tối ưu hoá lợi nhuận. Công ty sẽ tiếp tục thực hiện báo cáo về việc khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo theo quy dịnh.