Ngày hội Khuyến mại hàng hiệu tại Đà Nẵng: Một trải nghiệm mua sắm và du lịch độc đáo
Ngô Anh Văn
18/06/2026, 16:49
Với sự tham gia của hơn 120 gian hàng và 300 thương hiệu nổi tiếng quốc tế và nội địa, Ngày hội Khuyến mại hàng hiệu tại Đà Nẵng năm 2026 hứa hẹn mang đến một trải nghiệm mua sắm và du lịch độc đáo cho cả người dân địa phương và du khách...
Sáng 18/6, tại
Cung hội nghị quốc tế Furama Resort, Sở Công Thương Đà Nẵng và Công ty TNHH
Thương mại Dịch vụ BIGBANG hàng hiệu tổ chức khai mạc Ngày hội Khuyến mại hàng
hiệu tại Đà Nẵng năm 2026 (Đà Nẵng Mega Sale 2026).
Sự kiện này không chỉ là cơ hội để người tiêu dùng tiếp cận các sản phẩm chất
lượng với giá ưu đãi mà còn là một phần trong chiến lược phát triển kinh tế ban
đêm của thành phố.
Ngày
hội diễn ra từ ngày 18/6 đến 21/6/2026, trùng với thời điểm diễn ra Lễ hội Pháo
hoa Quốc tế Đà Nẵng và chuỗi hoạt động Mùa du lịch biển Đà Nẵng. Đây là lần thứ
ba sự kiện này được tổ chức, và mỗi năm đều mang lại những trải nghiệm mới mẻ
cho người tham gia. Năm nay, sự kiện không chỉ tập trung vào khuyến mại hàng
hiệu mà còn kết hợp với các hoạt động vui chơi, giải trí, tạo nên một mô hình
du lịch mua sắm độc đáo.
Phát biểu
khai mạc Ngày hội, bà Đỗ Thị Quỳnh Trâm, Phó Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng,
cho biết Năm 2026, thành phố tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp thúc
đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển mạnh các ngành thương mại, dịch vụ và du
lịch theo hướng hiện đại, bền vững.
Trong đó, việc kích cầu tiêu dùng, mở rộng
thị trường nội địa, hỗ trợ doanh nghiệp gia tăng doanh thu và nâng cao trải
nghiệm của người dân, du khách được xác định là một trong những nhiệm vụ quan
trọng góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của thành phố.
Những tháng đầu năm 2026, hoạt động thương
mại, dịch vụ của thành phố Đà Nẵng tiếp
tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Trong 5 tháng qua, tổng mức bán lẻ hàng
hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 118.264 tỷ đồng, tăng 20,3% so với
cùng kỳ năm 2025, phản ánh rõ xu hướng tiêu dùng tích cực và tâm lý thị trường
phấn khởi trước những cơ hội mới.
Trong bối cảnh đó, thành phố Đà Nẵng định
hướng phát triển các hoạt động xúc tiến thương mại theo hướng gắn kết chặt chẽ
với du lịch, văn hóa, giải trí và kinh tế ban đêm, từng bước hình thành hệ sinh
thái tiêu dùng hiện đại, đa dạng và hấp dẫn hơn. Đây không chỉ là giải pháp
kích cầu trước mắt mà còn là nền tảng để xây dựng Đà Nẵng trở thành điểm đến
mua sắm, vui chơi, trải nghiệm có sức cạnh tranh trong khu vực.
Đà Nẵng Mega Sale 2026 có sự tham
gia của 120 gian hàng đến từ 300 thương hiệu hàng hóa chính hãng thuộc các lĩnh
vực thời trang, mỹ phẩm, nước hoa, phụ kiện, thể thao, hàng tiêu dùng và các
sản phẩm địa phương trong một không gian mua sắm chuyên nghiệp, hiện đại.
Đặc biệt, các gian hàng sẽ áp dụng mức giảm giá lên
đến 80%, cùng với các chương trình ưu đãi hấp dẫn khác. Ngoài ra, khách hàng
còn có cơ hội nhận mã giảm giá khi sử dụng dịch vụ vận chuyển của Green SM, tạo
điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển và mua sắm.
Ban Tổ chức cũng phối hợp
chặt chẽ với Chi cục Quản lý thị trường Đà Nẵng để giám sát và kiểm tra, đảm
bảo không có gian lận thương mại hay hàng giả trong suốt quá trình diễn ra sự
kiện.
Chia sẻ tại
sự kiện, bà Trâm đánh giá cao tinh thần liên kết, hợp tác giữa các cơ quan quản
lý nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác đồng hành nhằm mang đến cho
người dân và du khách những trải nghiệm mua sắm văn minh, an toàn và thuận
tiện.
Thành phố mong muốn tạo thêm cơ hội để các doanh nghiệp quảng bá thương
hiệu, mở rộng thị trường, tiếp cận khách hàng mới; đồng thời góp phần xây dựng
môi trường thương mại năng động, minh bạch, từng bước hình thành văn hóa tiêu
dùng hiện đại gắn với sự phát triển của du lịch và kinh tế đêm.
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