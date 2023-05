Nghệ An "bội thu" từ du lịch

Thời tiết thuận lợi trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 nên các khu, điểm du lịch ở Nghệ An đã thu hút một lượng lớn du khách tham quan, trải nghiệm các dịch vụ nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí và ẩm thực.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa thể thao và du lịch Nghệ An, trong 5 ngày nghỉ lễ, địa phương này đón và phục vụ khoảng 780.000 lượt khách du lịch, bằng 110% so với năm 2022, trong đó khách lưu trú đạt khoảng 330.000 lượt. Công suất phòng bình quân đạt 80 - 85%; tổng doanh thu du lịch ước đạt 1.500 tỷ đồng.

Thị xã Cửa Lò tập trung lượng khách đông nhất với hơn 100.000 lượt du khách; Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên đón gần 6.000 đoàn khách trong nước và quốc tế với khoảng 60.000 lượt khách; huyện Con Cuông đón hơn 20.000 lượt khách; Khu du lịch sinh thái Hòn Mát, huyện Nghĩa Đàn đón khoảng 10.000 lượt khách…

Đại diện Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên cho biết, năm nay kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày nên du khách về tham quan rất đông. Trung bình, mỗi ngày có hơn 1.000 đoàn, mỗi đoàn từ 15 - 20 người khách trong nước và quốc tế tới Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên dâng hương tham quan.

Khu di tích Kim Liên (Nam Đàn) một trong điểm có lượng du khách đến thăm quan nhiều nhất của Nghệ An

Tổng cộng 3 tháng đầu năm 2023, lượng khách du lịch đến Nghệ An ước đạt 1.900.000 lượt bằng 181% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 106% kịch bản quý I/2023, trong đó khách lưu trú ước đạt 1.160.000 lượt, bằng 171% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 105% kịch bản quý I/2023. Đối khách quốc tế ước đạt 16.500 lượt, bằng 971% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 100% kịch bản tăng trưởng quý I/2023; doanh thu dịch vụ du lịch ước đạt 1.460 tỷ đồng, bằng 307% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt hơn 100% kịch bản tăng trưởng quý I/2023.

Hiện nay, Nghệ An hiện có hơn 50 đơn vị kinh doanh lữ hành. Trong đó, có 25 công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế; 296 hướng dẫn viên lữ hành nội địa và quốc tế đang hoạt động. Toàn tỉnh có gần 900 cơ sở lưu trú, với gần 22.000 phòng, trong đó, có 3 khách sạn 5 sao, 11 khách sạn 4 sao, 20 khách sạn 3 sao.

Năm 2023, Nghệ An đặt mục tiêu đón và phục vụ hơn gần 8 triệu lượt khách du lịch, trong đó, có hơn 5,2 triệu lượt khách lưu trú, 82.000 lượt khách quốc tế.

Năm 2022 vừa qua, toàn tỉnh Nghệ An đón và phục vụ hơn 6,7 triệu lượt khách du lịch (tăng 356% so với năm ngoái). Trong đó, khách lưu trú đạt hơn 4,4 triệu lượt (tăng 342%); khách quốc tế đạt 28.600 lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 12.343 tỷ đồng, trong đó, doanh thu du lịch đạt hơn 5,6 nghìn tỷ đồng (tăng 502%).

Các địa phương có lượng khách du lịch lớn gồm thị xã Cửa Lò, các huyện Nam Đàn, Con Cuông, Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn và thành phố Vinh. Đây là những địa phương có tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, được đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất và điểm đến để thu hút du khách.

Trong 5 năm qua, hướng tới xây dựng các sản phẩm mang thương hiệu du lịch Nghệ An dựa trên lợi thế nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên và văn hóa có giá trị nổi bật, tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo triển khai thực hiện Quy hoạch Bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn gắn với phát triển du lịch.

Cùng với đó, tỉnh Nghệ An từng bước đa dạng hóa dịch vụ du lịch ở thị xã Cửa Lò và các huyện ven biển; tăng cường kết nối các điểm du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh, điểm đến lịch sử cách mạng tại các huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên, Đô Lương, Diễn Châu… tạo thành các tour du lịch hấp dẫn. Đồng thời, tập trung xây dựng các điểm đến du lịch sinh thái gắn với văn hóa vùng đồng bào dân tộc tại các huyện miền Tây để thu hút du khách trong và ngoài nước; xây dựng một số điểm trình diễn dân ca Ví, Giặm ở huyện Nam Đàn để phục vụ khách du lịch.