Nghệ An chú trọng cải cách hành chính lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2024, ngày 23/2, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Công văn số 1313/UBND-KSTT yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và các nội dung chỉ đạo điểm công tác cải cách hành chính năm 2024.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành và địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính của đơn vị, địa phương trong năm 2023, đẩy mạnh triển khai một cách toàn diện, đồng bộ đối với 6 nội dung về cải cách hành chính; tăng cường ưu tiên các nguồn lực để phát huy hiệu lực, hiệu quả trong công tác cải cách hành chính.

Tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện “Tốt nhất, nhanh nhất, thuận lợi nhất” cho doanh nghiệp khi đầu tư vào Nghệ An. Cùng với đó, cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa, giảm thời gian, chi phí thực hiện, nhất là thủ tục hành chính liên quan tới người dân, doanh nghiệp, tập trung một số lĩnh vực trọng tâm như: Đất đai, đầu tư, xây dựng, an sinh xã hội...

Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. Tập trung chỉ đạo hoàn thiện các quy định về phân công, phân cấp, đẩy mạnh giám sát, kiểm tra, thanh tra sau phân cấp. Thực hiện có hiệu quả Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 về tinh giản biên chế; Nghị quyết số 117/NQ- CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh việc giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện tốt việc sắp xếp tài sản công sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Cùng với đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, đẩy mạnh thực hiện số hóa tài liệu lưu trữ, hồ sơ, các quy trình nghiệp vụ; chứng thực điện tử, phát triển các hệ thống cơ sở dữ liệu số phục vụ quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Tăng cường công tác kiểm tra cải cách hành chính, thanh tra công vụ nhằm nâng cao kỷ luật, kỷ cương, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả các nội dung đã được Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Nghệ An lựa chọn chỉ đạo điểm đối với 7 đơn vị, địa phương được Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Nghệ An lựa chọn chỉ đạo điểm công tác cai cách hành chính năm 2024, gồm: Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam, Sở Tư pháp, Sở Giao thông vận tải, UBND thị xã Hoàng Mai, UBND các huyện: Đô Lương, Nghĩa Đàn, Hưng Nguyên.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Nghệ An được phân công theo dõi, chỉ đạo đơn vị để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Định kỳ 6 tháng, cuối năm, các cơ quan, đơn vị xây dựng báo cáo kết quả thực hiện từng nội dung cụ thể được Ban Chỉ đạo lựa chọn chỉ đạo điểm ở đơn vị mình. Đánh giá kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Nghệ An.

UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Nội vụ đôn đốc, theo dõi, kiểm tra các Sở, ban, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện lồng ghép trong Báo cáo định kỳ cải cách hành chính hàng quý, 6 tháng, năm của UBND tỉnh.

Nghệ An là địa phương đầu tiên trong cả nước thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính do bí thư cấp ủy làm trưởng ban. Ở cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh do Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý làm Trưởng ban Chỉ đạo được thành lập theo Quyết định số 1830-QĐ/TU ngày 6/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Năm 2024, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Nghệ An xác định phương châm hành động của công tác cải cách hành chính là “Chọn việc trọng tâm - Hành động quyết liệt”.