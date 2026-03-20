Nghệ An: Gấp rút hoàn thiện thủ tục, đẩy nhanh tiến độ cao tốc Vinh – Thanh Thủy
Nguyễn Thuấn
20/03/2026, 15:02
Dự án cao tốc Vinh – Thanh Thủy dài 60 km đang được các cấp, ngành và địa phương ở Nghệ An tập trung đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thiện thủ tục đầu tư, nhằm bảo đảm khởi công vào ngày 30/4/2026 theo kế hoạch đề ra...
Ngày 19/3, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp để nghe và cho ý kiến về tình hình triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy. Đây là công trình hạ tầng giao thông quan trọng, góp phần hoàn thiện trục kết nối từ cao tốc Bắc – Nam phía Đông đến Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy.
THÁO GỠ ĐIỂM NGHẼN TRONG GIẢI
PHÓNG MẶT BẰNG
Dự án có tổng chiều dài 60 km, điểm
đầu tại Km0+000 giao với tuyến cao tốc Bắc – Nam đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt, thuộc
địa phận xã Hưng Nguyên; điểm cuối kết nối vào Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy.
Tuyến đi qua địa bàn 9 xã gồm Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An, Nam Đàn,
Xuân Lâm, Hoa Quân, Sơn Lâm và Kim Bảng.
Theo quy hoạch, tuyến cao tốc được
đầu tư với quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh; các cầu trên tuyến thiết kế 6 làn xe; nền
đường tại các vị trí đào sâu, đắp cao cũng được chuẩn bị theo quy mô 6 làn xe.
Phạm vi giải phóng mặt bằng thực hiện theo quy mô hoàn chỉnh này. Tổng mức đầu
tư dự án khoảng 23.940,34 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2025 – 2029, chia
thành 10 dự án thành phần.
Đến nay, công tác chuẩn bị mặt bằng
đã đạt một số kết quả tích cực. Cả 9/9 địa phương có dự án đi qua đã hoàn thành
phê duyệt trích lục, trích đo đạt 100%. Việc lựa chọn địa điểm các khu tái định
cư cũng đã hoàn tất. Sở Công Thương đã phối hợp với các địa phương rà soát các
công trình điện bị ảnh hưởng và tham mưu phương án di dời.
Tuy nhiên, tiến độ chung vẫn đối
mặt với một số vướng mắc. Đáng chú ý, báo cáo nghiên cứu khả thi của các dự án
thành phần đến nay vẫn chưa được phê duyệt, tiềm ẩn nguy cơ chậm tiến độ giải
phóng mặt bằng theo các mốc thời gian đã giao, nhất là trong việc đầu tư hạ tầng
khu tái định cư.
Tại cuộc họp, lãnh đạo các xã đã
báo cáo chi tiết tiến độ giải phóng mặt bằng, đồng thời nêu rõ những khó khăn,
vướng mắc phát sinh. Trong đó, nhiều ý kiến tập trung vào việc thiếu hướng dẫn
cụ thể đối với hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng và sự chậm trễ trong hoàn thiện hồ
sơ hướng tuyến.
Chủ tịch UBND xã Vạn An Vương Hồng
Thái đề nghị các sở, ngành sớm ban hành văn bản hướng dẫn về giải phóng mặt bằng
đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật như điện cao thế, trung – hạ thế, viễn thông
và công trình thủy lợi, giao thông.
Trong khi đó, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Bảng
Đặng Văn Tuấn kiến nghị sớm hoàn thiện và công khai bản đồ hướng tuyến sau điều
chỉnh tại nút giao đường Hồ Chí Minh để địa phương có cơ sở triển khai các bước
tiếp theo, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
Đại diện Sở Xây dựng cũng đề nghị
các địa phương khẩn trương hoàn thiện, trình báo cáo nghiên cứu khả thi để kịp
thời thẩm định, phê duyệt, tránh ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.
MỤC TIÊU KHỞI CÔNG 30/4/2026
Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền ghi nhận nỗ lực của các sở, ngành và địa
phương trong thời gian qua, song cũng chỉ rõ một số nhiệm vụ còn chậm so với kế
hoạch.
Để bảo đảm mục tiêu khởi công dự
án vào ngày 30/4/2026, lãnh đạo tỉnh Nghệ An yêu cầu hệ thống chính trị tại các xã phải
tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng. Các nhiệm vụ chậm tiến độ cần
được rà soát, đẩy nhanh để sớm trình phê duyệt.
Cùng với đó, các địa phương phải
hoàn thành kiểm kê đất nông nghiệp, lâm nghiệp; xây dựng phương án áp giá bồi
thường đúng tiến độ; đồng thời đẩy nhanh xây dựng các khu tái định cư, tổ chức
kiểm đếm, áp giá và di dời mồ mả theo quy định.
UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Xây dựng thành
lập tổ công tác hỗ trợ các địa phương hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi, đồng
thời phối hợp với các đơn vị liên quan để đẩy nhanh thẩm định, phê duyệt hồ sơ.
Sở này cũng có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể việc xây dựng khu tái định cư và
tháo gỡ các khó khăn phát sinh.
Sở Công Thương Nghệ An được giao phối hợp
di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật; Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn
xử lý các vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và tham mưu nguồn vật liệu phục vụ
dự án.
Ban Quản lý dự án công trình giao
thông có nhiệm vụ cung cấp sơ đồ mỏ vật liệu để các địa phương tham khảo khi
xây dựng khu tái định cư, đồng thời định kỳ hàng tuần báo cáo tiến độ giải
phóng mặt bằng. Ngoài ra, đơn vị này cần rà soát các kiến nghị liên quan đến đường
gom, mương thoát nước nhằm hạn chế phát sinh trong quá trình thi công.
Với khối lượng công việc lớn và
yêu cầu tiến độ gấp rút, việc đồng bộ các giải pháp, tháo gỡ kịp thời các điểm
nghẽn đang được Nghệ An xác định là yếu tố then chốt để đưa dự án cao tốc Vinh
– Thanh Thủy về đích đúng kế hoạch.
Ngày 11/3/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP nhằm triển khai Nghị quyết số 255/2025/QH15 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy.
Theo đó, Chính phủ giao Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư, tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt dự án theo quy định; đồng thời thực hiện thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo ủy quyền.
Đối với công tác lựa chọn nhà thầu, dự án được áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc dự án, bao gồm cả các gói thầu bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu.
UBND tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng và hiệu quả các dự án thành phần; không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí. Đồng thời, trong quá trình triển khai, cần tiếp tục rà soát, rút ngắn thời gian thực hiện, kiểm soát tổng mức đầu tư phù hợp với quy mô, điều kiện thực tế và đánh giá lại phương án phân chia các dự án thành phần, bảo đảm đúng quy định hiện hành.
Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động
Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động
Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu
Quảng Trị đạt mức tăng GRDP 7,75% trong quý 1/2026, vượt kịch bản đề ra
Tăng cường đối thoại, thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Nhật Bản trong giai đoạn mới
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: