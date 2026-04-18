Nghệ An: “Kẹt” mặt bằng, dự án chống ngập hơn 4.500 tỷ đồng áp lực tiến độ
Nguyễn Thuấn
18/04/2026, 11:18
Dự án hạ tầng đô thị thích ứng biến đổi khí hậu quy mô lớn tại Nghệ An đang bước vào giai đoạn triển khai quan trọng, song điểm nghẽn mặt bằng và tái định cư đang trở thành rào cản, tạo áp lực lớn về tiến độ...
Dự án “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An” được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 06/02/2023, với tổng mức đầu tư khoảng 4.502 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn vay từ Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế (IBRD) thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới chiếm khoảng 129,6 triệu USD, phần còn lại là vốn đối ứng trong nước.
Hiệp định vay số 9582-VN được ký ngày 02/8/2024, có hiệu lực từ ngày 02/12/2024 đến ngày 02/12/2030, đặt ra khung thời gian triển khai khoảng 6 năm, với yêu cầu chặt chẽ về tiến độ và giải ngân.
Theo thiết kế, dự án gồm 4 hợp phần chính: đầu tư hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường; mở rộng dung tích chứa nhằm giảm ngập lụt; nâng cấp, cải tạo sông Vinh; và tăng cường năng lực quản lý đô thị. Trong đó có một số hạng mục đáng chú ý như cải tạo hệ thống thoát nước, xây dựng hồ điều hòa, chỉnh trang sông Vinh và phát triển không gian xanh đô thị.
Dự án được triển khai trên địa bàn các phường Thành Vinh, Trường Vinh và Vinh Hưng, với mục tiêu giảm thiểu rủi ro ngập úng tại khu vực đô thị trung tâm, đồng thời tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, bền vững.
Tại buổi làm việc ngày 17/4/2026 giữa UBND tỉnh Nghệ An với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (WB), đại diện các bên đã báo cáo tiến độ triển khai các gói thầu. Hiện có 2/6 gói thầu xây lắp thuộc giai đoạn 1 đang trong quá trình đấu thầu. Hai gói thầu tiếp theo dự kiến triển khai đấu thầu trong tháng 5/2026, các gói còn lại sẽ thực hiện vào quý III/2026.
Đối với giai đoạn 2, thiết kế chi tiết đang được hoàn thiện để phục vụ khảo sát và giải phóng mặt bằng, dự kiến đấu thầu vào cuối năm 2026.
Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay vẫn là công tác giải phóng mặt bằng, khi diện tích thu hồi lớn, liên quan đến nhiều hộ dân và hạ tầng hiện hữu. Đặc biệt, phường Trường Vinh chiếm khoảng 80% khối lượng giải phóng mặt bằng toàn dự án, tạo áp lực rất lớn cho địa phương trong việc hoàn thành đúng tiến độ.
Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới đề nghị tỉnh Nghệ An hoàn thành việc định giá và phê duyệt giá đất bồi thường trước ngày 30/4/2026. Đồng thời, việc chi trả bồi thường cho các gói thầu ưu tiên thuộc giai đoạn 1 phải hoàn thành trước ngày 30/12/2026; các gói còn lại hoàn thành trước tháng 6/2027.
Đối với giai đoạn 2, công tác kiểm kê, lập kế hoạch thu hồi đất cần triển khai ngay sau khi hoàn thành thiết kế bản vẽ thi công vào cuối tháng 6/2026. Việc bố trí tái định cư và tổ chức di dời người dân phải được thực hiện song song để tránh làm gián đoạn tiến độ chung.
Một nội dung cụ thể được nhấn mạnh là hạng mục đường Trần Nguyên Hãn thuộc gói thầu CW1.1, nơi cần sớm thống nhất phương án di dời mộ trước ngày 30/4/2026 nhằm tránh phát sinh vướng mắc kéo dài.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ thống nhất với các đề xuất của đoàn công tác, đồng thời giao các địa phương, sở ngành phối hợp chặt chẽ, tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An được giao nhiệm vụ khâu nối, đôn đốc các đơn vị liên quan, bảo đảm tiến độ triển khai các hợp phần của dự án.
Bộ Xây dựng kích hoạt mức ứng phó cao nhất để chống ngập đô thị khu vực Trung Bộ
19:01, 19/11/2025
Tìm giải pháp chống ngập, lụt cho các đô thị
17:26, 29/10/2025
Chủ động quy hoạch, huy động đa nguồn lực phòng chống ngập úng và thiên tai
NASA muốn “thoát” điện mặt trời, đưa lò phản ứng hạt nhân lên Mặt Trăng
Không còn chỉ dựa vào năng lượng mặt trời, NASA đang thúc đẩy kế hoạch triển khai lò phản ứng hạt nhân trên Mặt Trăng vào năm 2030 nhằm đảm bảo nguồn điện ổn định cho các căn cứ lâu dài - bước đi chiến lược trong cuộc đua không gian mới…
Cảnh báo nguy cơ thiếu hụt nguồn nước do El Nino ngay từ giữa năm 2026
Dự báo trong giai đoạn từ cuối năm 2026 đến đầu năm 2027, lượng mưa có khả năng giảm mạnh từ 25- 50%. Tình trạng này kéo theo nguy cơ rất cao xảy ra hạn hán và xâm nhập mặn nghiêm trọng tại khu vực Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long trong mùa khô 2026- 2027. Các địa phương cần đề phòng các đợt mưa cực đoan gây lũ quét, sạt lở đất và những cơn bão mạnh có quỹ đạo phức tạp trên Biển Đông...
Năm định hướng chiến lược trong sửa Luật Bảo vệ môi trường
Đơn giản hóa, minh bạch hóa các thủ tục như đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và giấy phép môi trường để giảm thiểu chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc nới lỏng thủ tục sẽ đi kèm với cơ chế hậu kiểm, giám sát chặt chẽ và phân định rõ trách nhiệm...
Xây dựng niềm tin và năng lực cho doanh nghiệp tham gia thị trường carbon
Với sự hoàn thiện nhanh chóng của hành lang pháp lý và sự hỗ trợ từ các đối tác quốc tế, Việt Nam đang bước vào giai đoạn then chốt để hình thành một thị trường carbon minh bạch, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí và tiếp cận nguồn tài chính xanh...
Việt Nam và Na Uy ký kết ghi nhớ về Đối tác Chiến lược xanh
Lễ ký kết thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của hai nước trong việc đẩy mạnh hợp tác trong quá trình phát triển xanh và kinh tế biển...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: