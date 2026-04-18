Thứ Bảy, 18/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế xanh

Nghệ An: “Kẹt” mặt bằng, dự án chống ngập hơn 4.500 tỷ đồng áp lực tiến độ

Nguyễn Thuấn

18/04/2026, 11:18

Dự án hạ tầng đô thị thích ứng biến đổi khí hậu quy mô lớn tại Nghệ An đang bước vào giai đoạn triển khai quan trọng, song điểm nghẽn mặt bằng và tái định cư đang trở thành rào cản, tạo áp lực lớn về tiến độ...

Người dân phường Trường Vinh hối hả di dời tài sản khi bão số 10 cuối tháng 9/2025 khiến nước lũ dâng cao, gây ngập sâu khu dân cư. Ảnh: Minh Quân

Dự án “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An” được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 06/02/2023, với tổng mức đầu tư khoảng 4.502 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn vay từ Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế (IBRD) thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới chiếm khoảng 129,6 triệu USD, phần còn lại là vốn đối ứng trong nước.

Hiệp định vay số 9582-VN được ký ngày 02/8/2024, có hiệu lực từ ngày 02/12/2024 đến ngày 02/12/2030, đặt ra khung thời gian triển khai khoảng 6 năm, với yêu cầu chặt chẽ về tiến độ và giải ngân.

Theo thiết kế, dự án gồm 4 hợp phần chính: đầu tư hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường; mở rộng dung tích chứa nhằm giảm ngập lụt; nâng cấp, cải tạo sông Vinh; và tăng cường năng lực quản lý đô thị. Trong đó có một số hạng mục đáng chú ý như cải tạo hệ thống thoát nước, xây dựng hồ điều hòa, chỉnh trang sông Vinh và phát triển không gian xanh đô thị.

Dự án được triển khai trên địa bàn các phường Thành Vinh, Trường Vinh và Vinh Hưng, với mục tiêu giảm thiểu rủi ro ngập úng tại khu vực đô thị trung tâm, đồng thời tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, bền vững.

Tại buổi làm việc ngày 17/4/2026 giữa UBND tỉnh Nghệ An với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (WB), đại diện các bên đã báo cáo tiến độ triển khai các gói thầu. Hiện có 2/6 gói thầu xây lắp thuộc giai đoạn 1 đang trong quá trình đấu thầu. Hai gói thầu tiếp theo dự kiến triển khai đấu thầu trong tháng 5/2026, các gói còn lại sẽ thực hiện vào quý III/2026.

UBND tỉnh Nghệ An đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (WB)

Đối với giai đoạn 2, thiết kế chi tiết đang được hoàn thiện để phục vụ khảo sát và giải phóng mặt bằng, dự kiến đấu thầu vào cuối năm 2026.

Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay vẫn là công tác giải phóng mặt bằng, khi diện tích thu hồi lớn, liên quan đến nhiều hộ dân và hạ tầng hiện hữu. Đặc biệt, phường Trường Vinh chiếm khoảng 80% khối lượng giải phóng mặt bằng toàn dự án, tạo áp lực rất lớn cho địa phương trong việc hoàn thành đúng tiến độ.

Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới đề nghị tỉnh Nghệ An hoàn thành việc định giá và phê duyệt giá đất bồi thường trước ngày 30/4/2026. Đồng thời, việc chi trả bồi thường cho các gói thầu ưu tiên thuộc giai đoạn 1 phải hoàn thành trước ngày 30/12/2026; các gói còn lại hoàn thành trước tháng 6/2027.

Đối với giai đoạn 2, công tác kiểm kê, lập kế hoạch thu hồi đất cần triển khai ngay sau khi hoàn thành thiết kế bản vẽ thi công vào cuối tháng 6/2026. Việc bố trí tái định cư và tổ chức di dời người dân phải được thực hiện song song để tránh làm gián đoạn tiến độ chung.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bà Kathleen Whimp – Giám đốc Điều hành hoạt động của WB tại Việt Nam đề nghị đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thành dự án đúng thời gian quy định

Một nội dung cụ thể được nhấn mạnh là hạng mục đường Trần Nguyên Hãn thuộc gói thầu CW1.1, nơi cần sớm thống nhất phương án di dời mộ trước ngày 30/4/2026 nhằm tránh phát sinh vướng mắc kéo dài.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ thống nhất với các đề xuất của đoàn công tác, đồng thời giao các địa phương, sở ngành phối hợp chặt chẽ, tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An được giao nhiệm vụ khâu nối, đôn đốc các đơn vị liên quan, bảo đảm tiến độ triển khai các hợp phần của dự án.

Đọc thêm

NASA muốn “thoát” điện mặt trời, đưa lò phản ứng hạt nhân lên Mặt Trăng

NASA muốn “thoát” điện mặt trời, đưa lò phản ứng hạt nhân lên Mặt Trăng

Không còn chỉ dựa vào năng lượng mặt trời, NASA đang thúc đẩy kế hoạch triển khai lò phản ứng hạt nhân trên Mặt Trăng vào năm 2030 nhằm đảm bảo nguồn điện ổn định cho các căn cứ lâu dài - bước đi chiến lược trong cuộc đua không gian mới…

Cảnh báo nguy cơ thiếu hụt nguồn nước do El Nino ngay từ giữa năm 2026

Cảnh báo nguy cơ thiếu hụt nguồn nước do El Nino ngay từ giữa năm 2026

Dự báo trong giai đoạn từ cuối năm 2026 đến đầu năm 2027, lượng mưa có khả năng giảm mạnh từ 25- 50%. Tình trạng này kéo theo nguy cơ rất cao xảy ra hạn hán và xâm nhập mặn nghiêm trọng tại khu vực Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long trong mùa khô 2026- 2027. Các địa phương cần đề phòng các đợt mưa cực đoan gây lũ quét, sạt lở đất và những cơn bão mạnh có quỹ đạo phức tạp trên Biển Đông...

Năm định hướng chiến lược trong sửa Luật Bảo vệ môi trường

Năm định hướng chiến lược trong sửa Luật Bảo vệ môi trường

Đơn giản hóa, minh bạch hóa các thủ tục như đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và giấy phép môi trường để giảm thiểu chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc nới lỏng thủ tục sẽ đi kèm với cơ chế hậu kiểm, giám sát chặt chẽ và phân định rõ trách nhiệm...

Xây dựng niềm tin và năng lực cho doanh nghiệp tham gia thị trường carbon

Xây dựng niềm tin và năng lực cho doanh nghiệp tham gia thị trường carbon

Với sự hoàn thiện nhanh chóng của hành lang pháp lý và sự hỗ trợ từ các đối tác quốc tế, Việt Nam đang bước vào giai đoạn then chốt để hình thành một thị trường carbon minh bạch, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí và tiếp cận nguồn tài chính xanh...

Việt Nam và Na Uy ký kết ghi nhớ về Đối tác Chiến lược xanh

Việt Nam và Na Uy ký kết ghi nhớ về Đối tác Chiến lược xanh

Lễ ký kết thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của hai nước trong việc đẩy mạnh hợp tác trong quá trình phát triển xanh và kinh tế biển...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Quản trị dữ liệu để vượt qua rào cản phòng vệ thương mại

eMagazine

Quản trị dữ liệu để vượt qua rào cản phòng vệ thương mại

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

eMagazine

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Giá bán vàng miếng và vàng nhẫn tăng mạnh sau 3 phiên giảm

Tài chính

2

Hai trung tâm khoa học dạng II của Việt Nam được UNESCO gia hạn

Kinh tế số

3

Trung Quốc đang nhập khẩu công cụ chip từ những thị trường nào?

Kinh tế số

4

Chứng khoán Mỹ lập đỉnh cao lịch sử mới, giá dầu lao dốc 12% sau tin về eo biển Hormuz

Thế giới

5

Cảnh báo nguy cơ thiếu hụt nguồn nước do El Nino ngay từ giữa năm 2026

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy