Nghệ An: “Kẹt” mặt bằng, dự án chống ngập hơn 4.500 tỷ đồng áp lực tiến độ

Dự án hạ tầng đô thị thích ứng biến đổi khí hậu quy mô lớn tại Nghệ An đang bước vào giai đoạn triển khai quan trọng, song điểm nghẽn mặt bằng và tái định cư đang trở thành rào cản, tạo áp lực lớn về tiến độ...

Dự án “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An” được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 06/02/2023, với tổng mức đầu tư khoảng 4.502 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn vay từ Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế (IBRD) thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới chiếm khoảng 129,6 triệu USD, phần còn lại là vốn đối ứng trong nước.

Hiệp định vay số 9582-VN được ký ngày 02/8/2024, có hiệu lực từ ngày 02/12/2024 đến ngày 02/12/2030, đặt ra khung thời gian triển khai khoảng 6 năm, với yêu cầu chặt chẽ về tiến độ và giải ngân.

Theo thiết kế, dự án gồm 4 hợp phần chính: đầu tư hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường; mở rộng dung tích chứa nhằm giảm ngập lụt; nâng cấp, cải tạo sông Vinh; và tăng cường năng lực quản lý đô thị. Trong đó có một số hạng mục đáng chú ý như cải tạo hệ thống thoát nước, xây dựng hồ điều hòa, chỉnh trang sông Vinh và phát triển không gian xanh đô thị.

Dự án được triển khai trên địa bàn các phường Thành Vinh, Trường Vinh và Vinh Hưng, với mục tiêu giảm thiểu rủi ro ngập úng tại khu vực đô thị trung tâm, đồng thời tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, bền vững.

Tại buổi làm việc ngày 17/4/2026 giữa UBND tỉnh Nghệ An với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (WB), đại diện các bên đã báo cáo tiến độ triển khai các gói thầu. Hiện có 2/6 gói thầu xây lắp thuộc giai đoạn 1 đang trong quá trình đấu thầu. Hai gói thầu tiếp theo dự kiến triển khai đấu thầu trong tháng 5/2026, các gói còn lại sẽ thực hiện vào quý III/2026.

Đối với giai đoạn 2, thiết kế chi tiết đang được hoàn thiện để phục vụ khảo sát và giải phóng mặt bằng, dự kiến đấu thầu vào cuối năm 2026.

Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay vẫn là công tác giải phóng mặt bằng, khi diện tích thu hồi lớn, liên quan đến nhiều hộ dân và hạ tầng hiện hữu. Đặc biệt, phường Trường Vinh chiếm khoảng 80% khối lượng giải phóng mặt bằng toàn dự án, tạo áp lực rất lớn cho địa phương trong việc hoàn thành đúng tiến độ.

Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới đề nghị tỉnh Nghệ An hoàn thành việc định giá và phê duyệt giá đất bồi thường trước ngày 30/4/2026. Đồng thời, việc chi trả bồi thường cho các gói thầu ưu tiên thuộc giai đoạn 1 phải hoàn thành trước ngày 30/12/2026; các gói còn lại hoàn thành trước tháng 6/2027.

Đối với giai đoạn 2, công tác kiểm kê, lập kế hoạch thu hồi đất cần triển khai ngay sau khi hoàn thành thiết kế bản vẽ thi công vào cuối tháng 6/2026. Việc bố trí tái định cư và tổ chức di dời người dân phải được thực hiện song song để tránh làm gián đoạn tiến độ chung.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bà Kathleen Whimp – Giám đốc Điều hành hoạt động của WB tại Việt Nam đề nghị đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thành dự án đúng thời gian quy định

Một nội dung cụ thể được nhấn mạnh là hạng mục đường Trần Nguyên Hãn thuộc gói thầu CW1.1, nơi cần sớm thống nhất phương án di dời mộ trước ngày 30/4/2026 nhằm tránh phát sinh vướng mắc kéo dài.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ thống nhất với các đề xuất của đoàn công tác, đồng thời giao các địa phương, sở ngành phối hợp chặt chẽ, tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An được giao nhiệm vụ khâu nối, đôn đốc các đơn vị liên quan, bảo đảm tiến độ triển khai các hợp phần của dự án.