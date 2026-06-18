Nghệ An: Lãnh đạo tỉnh đối thoại cùng doanh nghiệp, tìm lời giải cho “điểm nghẽn” du lịch
Nguyễn Thuấn
18/06/2026, 16:39
Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành du lịch Nghệ An vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức về hạ tầng, sản phẩm, nguồn nhân lực và công tác quảng bá. Đây là những vấn đề được lãnh đạo tỉnh cùng cộng đồng doanh nghiệp thẳng thắn trao đổi tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp du lịch diễn ra ngày 18/6...
Nghệ An đang cho thấy sự phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ của
ngành du lịch sau nhiều năm nỗ lực đầu tư hạ tầng, làm mới sản phẩm và đẩy mạnh
xúc tiến quảng bá. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành
ngành kinh tế mũi nhọn, địa phương vẫn cần tháo gỡ hàng loạt điểm nghẽn đang cản
trở sự phát triển.
Tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ
du lịch do UBND tỉnh Nghệ An tổ chức ngày 18/6, nhiều vấn đề từ thực tiễn hoạt
động đã được các doanh nghiệp, hiệp hội du lịch và cơ quan quản lý cùng nhìn nhận,
phân tích và đề xuất giải pháp.
DU LỊCH KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ ĐỘNG LỰC
KINH TẾ
Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An, thời
gian qua công tác quản lý, điều hành và triển khai các nhiệm vụ phát triển du lịch
được thực hiện khá chủ động, linh hoạt. Các địa phương, doanh nghiệp liên tục
làm mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng
của du khách.
Nhờ đó, nhiều khu, điểm du lịch trọng điểm của tỉnh tiếp tục
duy trì sức hút như Cửa Lò, Cửa Hội, Cửa Hiền, biển Quỳnh, Khu di tích Kim
Liên, Truông Bồn, Vườn quốc gia Pù Mát cùng các điểm du lịch cộng đồng tại miền
Tây Nghệ An như bản Hoa Tiến, bản Nưa hay Mường Lống.
Các loại hình du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch cộng đồng, du
lịch sinh thái, du lịch văn hóa - lịch sử, du lịch trải nghiệm và du lịch kết hợp
hội nghị, hội thảo tiếp tục phát triển, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch địa
phương.
Năm 2025, toàn tỉnh đón khoảng 9,9 triệu lượt khách du lịch,
tăng 5% so với năm 2024. Trong đó, khách lưu trú đạt hơn 6,22 triệu lượt, khách
quốc tế đạt hơn 135.000 lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt hơn 30.600 tỷ đồng,
riêng doanh thu du lịch đạt gần 11.921 tỷ đồng.
Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong năm 2026. Sáu
tháng đầu năm, Nghệ An ước đón khoảng 6,75 triệu lượt khách, tăng 9% so với
cùng kỳ năm trước. Khách lưu trú đạt khoảng 4,26 triệu lượt, khách quốc tế đạt
gần 54.700 lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt gần 20.900 tỷ đồng, trong đó
doanh thu du lịch đạt khoảng 8.350 tỷ đồng.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái
Văn Thành cho biết tỉnh đang hướng tới mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành
kinh tế mũi nhọn, xây dựng Nghệ An trở thành trung tâm du lịch biển, du lịch
văn hóa và du lịch sinh thái của khu vực Bắc Trung Bộ.
Theo lãnh đạo tỉnh, quan điểm xuyên suốt trong phát triển du
lịch là lấy người dân và du khách làm trung tâm. Nhà nước đóng vai trò kiến tạo
thông qua việc hoàn thiện cơ chế, chính sách và đầu tư hạ tầng, còn doanh nghiệp
là lực lượng trực tiếp xây dựng sản phẩm và phát triển thị trường.
THẲNG THẮN NHẬN DIỆN ĐIỂM NGHẼN, TÌM HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN
VỮNG
Một trong những nội dung được quan tâm nhất tại hội nghị là
việc nhận diện các điểm nghẽn đang cản trở sự phát triển của du lịch Nghệ An.
Đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh cho rằng mặc dù có nhiều tiềm
năng nhưng ngành du lịch Nghệ An vẫn đang đối mặt với không ít khó khăn. Hạ tầng
và kết nối giao thông chưa đồng bộ, sản phẩm du lịch còn thiếu nét đặc trưng nổi
bật, hoạt động xúc tiến quảng bá chưa thực sự hiệu quả, tính mùa vụ còn cao và
thiếu các dịch vụ hỗ trợ cần thiết cho du khách.
Đặc biệt, nguồn nhân lực du lịch đang là bài toán nan giải.
Nhiều lao động có tay nghề và kinh nghiệm đã dịch chuyển tới các trung tâm du lịch
lớn, trong khi việc đào tạo và giữ chân lao động chất lượng cao tại địa phương
còn gặp nhiều khó khăn.
Từ thực tế hoạt động của ngành hàng không, đại diện Vietnam
Airlines chi nhánh Vinh đề xuất mở rộng các chuyến bay đêm để giảm chi phí đi lại,
tăng khả năng tiếp cận của du khách. Đồng thời, các cơ sở lưu trú cần linh hoạt
hơn về thời gian nhận và trả phòng nhằm phù hợp với lịch trình các chuyến bay
đêm.
Doanh nghiệp này cũng kiến nghị xây dựng các gói du lịch trọn
gói kết hợp vé máy bay và dịch vụ lưu trú với mức giá ổn định quanh năm, đồng
thời tăng cường liên kết giữa các địa phương trong khu vực để hình thành các
tuyến du lịch hấp dẫn hơn.
Ở lĩnh vực lưu trú, đại diện các doanh nghiệp cho rằng Nghệ
An cần tăng cường tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và giải trí vào mùa thấp
điểm để kéo dài mùa du lịch, tạo thêm nguồn khách và duy trì việc làm ổn định
cho người lao động.
Một hướng đi mới được giới thiệu tại hội nghị là mô hình du
lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe chuyên sâu đang được triển khai tại khu vực biển
Quỳnh. Dự án hướng tới kết hợp nghỉ dưỡng với phục hồi sức khỏe, chăm sóc y học
cổ truyền và các hoạt động thể thao, kỳ vọng sẽ góp phần thu hút khách du lịch
quanh năm, giảm tính mùa vụ của ngành.
Đối với khu vực miền Tây Nghệ An, nhiều doanh nghiệp cho rằng
tiềm năng còn rất lớn nhưng chưa được khai thác tương xứng. Các sản phẩm du lịch
cộng đồng hiện vẫn có sự trùng lặp, thiếu quy hoạch tổng thể và chưa hình thành
được sản phẩm chủ lực tạo dấu ấn riêng.
Theo các doanh nghiệp, nhiều du khách quốc tế đánh giá cao cảnh
quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa của miền Tây Nghệ An, nhưng thông tin về điểm
đến vẫn còn hạn chế. Khi nhắc đến Nghệ An, phần lớn du khách hiện chỉ biết đến
Cửa Lò hoặc Nam Đàn.
Trước những kiến nghị của doanh nghiệp, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu ngành du lịch đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong
quảng bá, quản lý và thống kê du lịch. Một trong những nhiệm vụ được xác định
là triển khai mô hình “địa chỉ thông minh”, xây dựng hệ thống dữ liệu đồng bộ
phục vụ phát triển du lịch thông minh.
Tỉnh cũng yêu cầu tập trung phát triển các nhóm sản phẩm đặc
trưng như du lịch biển Cửa Lò, du lịch văn hóa - lịch sử, du lịch đêm, du lịch
sinh thái và du lịch mạo hiểm tại miền Tây Nghệ An. Trong đó, cần chú trọng xây
dựng các câu chuyện văn hóa, lịch sử và bản sắc địa phương để tạo dấu ấn riêng
cho từng điểm đến.
Theo lãnh đạo tỉnh Nghệ An, các chiến lược và quy hoạch phát triển
du lịch chỉ thực sự có ý nghĩa khi được cụ thể hóa bằng những sản phẩm hấp dẫn,
có khả năng cạnh tranh trên thị trường. Vì vậy, cùng với vai trò kiến tạo của
cơ quan quản lý, các doanh nghiệp cần phát huy tính sáng tạo, chủ động nắm bắt
xu hướng du lịch mới để xây dựng các sản phẩm hiện đại nhưng vẫn mang đậm bản sắc
xứ Nghệ.
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