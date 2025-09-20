Thứ Bảy, 20/09/2025

Nghệ An: Phát hiện hơn 4.000 bánh trung thu không rõ nguồn gốc

Nguyễn Thuấn

20/09/2025, 08:42

Qua kiểm tra đột xuất, lực lượng chức năng tại Nghệ An vừa phát hiện và thu giữ hơn 4.000 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc, bao bì in chữ nước ngoài, được bày bán tại các cơ sở kinh doanh ở phường Trường Vinh...

Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An kiểm tra tại cơ sở kinh doanh tại đường Nguyễn Văn Cừ, phường Trường Vinh
Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An kiểm tra tại cơ sở kinh doanh tại đường Nguyễn Văn Cừ, phường Trường Vinh

Ngày 17/9/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với Tổ Cảnh sát giao thông số 4 (Phòng Cảnh sát giao thông) và Đội Quản lý thị trường số 3 (Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An) đồng loạt kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh bánh trung thu trên địa bàn.

Kết quả, lực lượng chức năng đã phát hiện 2 cơ sở kinh doanh có hành vi buôn bán bánh trung thu nhập lậu, không có hóa đơn chứng từ.

Tại cơ sở kinh doanh trên đường Cao Xuân Huy (phường Trường Vinh) do bà Lê Thị Thu Th. (sinh năm 1994, trú tại phường Thành Vinh) làm chủ, đoàn kiểm tra ghi nhận có 51 thùng và 25 hộp bánh trung thu với nhiều chủng loại khác nhau.

Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An kiểm tra tại cơ sở kinh doanh đường Cao Xuân Huy, phường Trường Vinh
Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An kiểm tra tại cơ sở kinh doanh đường Cao Xuân Huy, phường Trường Vinh

Trước đó, vào lúc 16 giờ 05 phút cùng ngày, đoàn công tác kiểm tra cơ sở trên đường Nguyễn Văn Cừ (phường Trường Vinh) do bà Phạm Thị Th. (sinh năm 1989, trú tại phường Vinh Phú) làm chủ. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 450 hộp bánh trung thu loại vừa và nhỏ, bao bì in chữ nước ngoài, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tổng số hàng hóa bị tạm giữ tại hai cơ sở lên tới 4.174 chiếc bánh trung thu. Tại thời điểm kiểm tra, các chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Làm việc với cơ quan chức năng, họ thừa nhận đã mua trôi nổi trên thị trường nhằm bán lại với giá cao để kiếm lời. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số hàng vi phạm để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Tổng số hàng hóa bị tạm giữ tại hai cơ sở lên tới 4.174 chiếc bánh trung thu
Tổng số hàng hóa bị tạm giữ tại hai cơ sở lên tới 4.174 chiếc bánh trung thu

Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai nhiều giải pháp nhằm phòng ngừa và đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu. Các biện pháp trọng tâm gồm: tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo cơ sở sản xuất – kinh doanh tuân thủ nghiêm quy định về nguồn gốc, chất lượng hàng hóa; đồng thời siết chặt công tác kiểm tra, giám sát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Lực lượng chức năng cũng nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm mọi hành vi nhập lậu, vận chuyển, buôn bán và tàng trữ bánh kẹo, thực phẩm không bảo đảm an toàn, nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

Song song với đó, người dân được khuyến cáo nên lựa chọn sản phẩm bánh trung thu tại các cơ sở uy tín, có nhãn mác rõ ràng, hóa đơn chứng từ đầy đủ, để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình trong dịp Tết Trung thu.

1

Lan tỏa yêu thương - PVCFC đồng hành cùng đồng bào Nghệ An sau thiên tai

Doanh nghiệp

2

20 công ty lớn sụt vốn hóa mạnh nhất 5 năm qua

Thế giới

3

JBIC sẵn sàng hợp tác với TP.HCM triển khai các dự án chuyển đổi xanh, NetZero

Kinh tế xanh

4

Dự kiến chi hơn 400 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ công đoàn nghỉ việc

Dân sinh

5

Xây dựng cơ sở Học viện Ngân hàng tại Ninh Bình với vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng

Ngân hàng

