Nghệ An: Phát hiện hơn 4.000 bánh trung thu không rõ nguồn gốc
Nguyễn Thuấn
20/09/2025, 08:42
Qua kiểm tra đột xuất, lực lượng chức năng tại Nghệ An vừa phát hiện và thu giữ hơn 4.000 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc, bao bì in chữ nước ngoài, được bày bán tại các cơ sở kinh doanh ở phường Trường Vinh...
Ngày 17/9/2025, Phòng Cảnh sát điều
tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công
an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với Tổ Cảnh sát giao thông số 4 (Phòng Cảnh
sát giao thông) và Đội Quản lý thị trường số 3 (Chi cục Quản lý thị trường Nghệ
An) đồng loạt kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh bánh trung thu trên địa bàn.
Kết quả, lực lượng chức năng đã
phát hiện 2 cơ sở kinh doanh có hành vi buôn bán bánh trung thu nhập lậu, không
có hóa đơn chứng từ.
Tại cơ sở kinh doanh trên đường Cao
Xuân Huy (phường Trường Vinh) do bà Lê Thị Thu Th. (sinh năm 1994, trú tại phường
Thành Vinh) làm chủ, đoàn kiểm tra ghi nhận có 51 thùng và 25 hộp bánh trung
thu với nhiều chủng loại khác nhau.
Trước đó, vào lúc 16 giờ 05 phút
cùng ngày, đoàn công tác kiểm tra cơ sở trên đường Nguyễn Văn Cừ (phường Trường
Vinh) do bà Phạm Thị Th. (sinh năm 1989, trú tại phường Vinh Phú) làm chủ. Tại
đây, lực lượng chức năng phát hiện 450 hộp bánh trung thu loại vừa và nhỏ, bao
bì in chữ nước ngoài, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Tổng số hàng hóa bị tạm giữ tại
hai cơ sở lên tới 4.174 chiếc bánh trung thu. Tại thời điểm kiểm tra, các chủ
cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Làm việc với cơ quan chức năng, họ thừa nhận đã mua trôi nổi trên thị trường nhằm
bán lại với giá cao để kiếm lời. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, tạm
giữ toàn bộ số hàng vi phạm để xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Trong thời gian tới, Phòng Cảnh
sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị
liên quan triển khai nhiều giải pháp nhằm phòng ngừa và đấu tranh với hành vi
vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu. Các biện pháp trọng
tâm gồm: tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo cơ sở sản xuất – kinh doanh tuân
thủ nghiêm quy định về nguồn gốc, chất lượng hàng hóa; đồng thời siết chặt công
tác kiểm tra, giám sát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.
Lực lượng chức năng cũng nhấn mạnh
sẽ xử lý nghiêm mọi hành vi nhập lậu, vận chuyển, buôn bán và tàng trữ bánh kẹo,
thực phẩm không bảo đảm an toàn, nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và quyền lợi
chính đáng của người tiêu dùng.
Song song với đó, người dân được
khuyến cáo nên lựa chọn sản phẩm bánh trung thu tại các cơ sở uy tín, có nhãn
mác rõ ràng, hóa đơn chứng từ đầy đủ, để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia
đình trong dịp Tết Trung thu.
