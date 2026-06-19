Quảng Trị tăng tốc các dự án giao thông động lực

Dự án Quốc lộ 15D kết nối cảng Mỹ Thủy với cao tốc Cam Lộ - La Sơn đang được đẩy nhanh tiến độ thi công với mục tiêu hoàn thành khối lượng xây lắp khoảng 700 tỷ đồng trong năm 2026. Cùng với đó, tỉnh Quảng Trị cũng tập trung tháo gỡ những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án đường ven biển qua khu vực Cửa Tùng - Cửa Việt nhằm bảo đảm tiến độ các công trình hạ tầng trọng điểm.
Mới đây, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng
Nam đã đi kiểm tra tình hình triển khai Dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn
từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.
ĐẨY NHANH THI CÔNG QUỐC LỘ 15D
Đây là dự án hạ tầng giao thông trọng điểm được UBND tỉnh
phê duyệt chủ trương đầu tư từ tháng 8/2025 với tổng mức đầu tư 1.940 tỷ đồng,
thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2027. Tuyến đường có vai trò quan trọng trong
kết nối khu bến cảng Mỹ Thủy với hệ thống cao tốc quốc gia, góp phần hoàn thiện
mạng lưới giao thông, nâng cao năng lực vận tải hàng hóa, phát triển dịch vụ
logistics và tạo động lực phát triển kinh tế khu vực phía Nam của tỉnh.
Theo báo cáo của chủ đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng và
thi công đang được các đơn vị tập trung triển khai. Trên cơ sở mặt bằng đã được
bàn giao, các nhà thầu huy động nhân lực, máy móc thiết bị công suất lớn để tổ
chức thi công đồng loạt tại nhiều vị trí trên toàn tuyến.
Dự án gồm 4 dự án thành phần, trong đó gói thầu xây lắp
chính có chiều dài hơn 21 km do liên danh các nhà thầu gồm Công ty TNHH Tập
đoàn Sơn Hải, Công ty CP Thành An, Công ty TNHH Xây dựng Mạnh Linh và Công ty
TNHH Xây dựng Tiến Thành thực hiện.
Đến nay, nhiều hạng mục quan trọng như nền đường, hệ thống
thoát nước, cầu và các công trình phụ trợ đã được triển khai đồng bộ. Tại các
đoạn tuyến do Công ty TNHH Xây dựng Mạnh Linh và Công ty CP Thành An đảm nhận,
các đơn vị đang tập trung thi công nền đường, cống hộp, cống tròn và đắp đất
K95.
Trong khi đó, tại các đoạn tuyến do Công ty TNHH Tập đoàn
Sơn Hải thi công, nhà thầu đã triển khai nhiều mũi thi công trên khu vực đất rừng
sản xuất và đất lúa, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra.
Theo mục tiêu đặt ra, trong 6 tháng cuối năm 2026, dự án phấn
đấu hoàn thành khoảng 700 tỷ đồng giá trị xây lắp, tạo tiền đề để bảo đảm tiến
độ toàn bộ công trình.
Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng
Nam ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư
và đơn vị thi công trong quá trình triển khai dự án.
Đồng thời nhấn mạnh đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt
quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, do đó các đơn vị cần
tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát
sinh trong quá trình thực hiện.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công
tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong nhân dân, tập trung thực hiện
hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng. Các chủ đầu tư và nhà thầu cần huy động
tối đa nguồn lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi để tăng ca, tăng kíp, đẩy nhanh
tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công.
THÁO GỠ VƯỚNG MẮC MẶT BẰNG DỰ ÁN ĐƯỜNG VEN BIỂN
Song song với việc thúc đẩy tiến độ Quốc lộ 15D, Quảng Trị
cũng đang tập trung tháo gỡ các khó khăn liên quan đến công tác giải phóng mặt
bằng Dự án Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua khu vực cầu Cửa Tùng và Cửa Việt.
Mới đây, UBND xã Nam Cửa Việt đã tổ chức đối thoại với các hộ
dân có lăng, mộ bị ảnh hưởng bởi dự án nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và
tìm giải pháp tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.
Dự án có chiều dài khoảng 2,6 km, tổng diện tích đất thu hồi
hơn 163.700 m² thuộc 157 thửa đất. Công trình ảnh hưởng đến 13 hộ dân phải bố
trí tái định cư và có 495 lăng, mộ cần di dời.
Đây là một trong những dự án giao thông trọng điểm được tỉnh
yêu cầu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và thi công trong năm 2026.
Thời gian qua, UBND xã Nam Cửa Việt đã phối hợp với Ban Quản
lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh cùng các đơn vị liên quan triển khai nhiều nhiệm
vụ nhằm bảo đảm tiến độ dự án.
Đến nay, địa phương đã phê duyệt 4 đợt phương án bồi thường,
hỗ trợ cho 90 hộ gia đình, cá nhân với 478 ngôi mộ bị ảnh hưởng, tổng kinh phí
khoảng 15,2 tỷ đồng. Trong đó đã hoàn thành chi trả cho 85 hộ dân với 468 ngôi
mộ.
Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số trường hợp chưa thống nhất với
phương án thực hiện. Một số hộ dân cho rằng mức hỗ trợ còn thấp hoặc bày tỏ lo
ngại việc di dời lăng, mộ có thể ảnh hưởng đến yếu tố tâm linh của dòng họ.
Trước những băn khoăn này, chính quyền địa phương đã tổ chức
nhiều cuộc đối thoại, tuyên truyền, giải thích các quy định liên quan; đồng thời
tổng hợp các ý kiến, kiến nghị để báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết.
Theo UBND xã Nam Cửa Việt, địa phương đang tiếp tục tổ chức
lấy ý kiến đối với các phương án bồi thường còn lại, đồng thời đẩy mạnh tuyên
truyền, vận động người dân đồng thuận chủ trương giải phóng mặt bằng, thực hiện
tạm cư và bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án.
Hiện vẫn còn 5 hộ dân đã được phê duyệt phương án bồi thường
nhưng chưa nhận tiền do đề nghị xem xét lại mức giá bồi thường hoặc nâng mức hỗ
trợ đối với các lăng, mộ bị ảnh hưởng.
Phát biểu tại buổi đối thoại, Phó Chủ tịch Thường trực UBND
tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam khẳng định dự án có ý nghĩa quan trọng đối với phát
triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời mong muốn người dân tiếp tục đồng
hành cùng chính quyền để công trình được triển khai đúng tiến độ.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị giao UBND xã Nam Cửa Việt tiếp tục
làm việc cụ thể với từng hộ dân, trực tiếp theo dõi quá trình thực hiện và bảo
đảm áp dụng đầy đủ các chính sách hỗ trợ theo quy định của pháp luật. Đồng thời
đề nghị người dân lan tỏa tinh thần đồng thuận trong cộng đồng, góp phần tạo điều
kiện thuận lợi để các dự án hạ tầng trọng điểm của tỉnh được triển khai hiệu quả,
đúng kế hoạch.
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