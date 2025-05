Nghệ An thu ngân sách gần 75 tỷ đồng mỗi ngày

Trong 4 tháng đầu năm 2025, Nghệ An thu ngân sách nhà nước đạt hơn 8.980 tỷ đồng, tương đương gần 75 tỷ đồng mỗi ngày, đạt 50,7% dự toán và tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước. Thông tin này được lãnh đạo Sở Tài chính Nghệ An báo cáo tại phiên họp thường kỳ tháng 4/2025 của UBND tỉnh diễn ra sáng ngày 7/5/2025.

Theo báo cáo, thu nội địa chiếm phần lớn trong tổng thu ngân sách với hơn 8.389 tỷ đồng, đạt 52,4% dự toán và tăng 5% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, thu từ tiền sử dụng đất đạt 2.960 tỷ đồng, tương đương 65,8% dự toán nhưng giảm 13,9% so với cùng kỳ năm 2024. Nếu loại trừ khoản thu từ tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết, thu nội địa đạt 5.411 tỷ đồng, bằng 47,1% dự toán và tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 522,6 tỷ đồng, hoàn thành 32,1% dự toán và tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này được ghi nhận trong bối cảnh thương mại toàn cầu còn nhiều biến động, cho thấy kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh đang có sự phục hồi.

Năm 2025, Nghệ An đặt mục tiêu thu ngân sách nhà nước đạt 26.000 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với kế hoạch được giao là 17.726 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa, không kể tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết, dự kiến đạt 13.955 tỷ đồng; thu từ tiền sử dụng đất 10.270 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 1.650 tỷ đồng. Mục tiêu này nhằm tạo nguồn lực tài chính cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Quang cảnh phiên họp thường kỳ UBND tỉnh Nghệ An

Báo cáo cũng cho biết, việc đạt hơn một nửa kế hoạch thu ngân sách chỉ sau 4 tháng đầu năm là kết quả của nhiều giải pháp quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và sự nỗ lực của các ngành, địa phương trong việc mở rộng cơ sở thu, chống thất thu, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và hỗ trợ doanh nghiệp.

Theo Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An Trịnh Thanh Hải, kết quả thu ngân sách trong 4 tháng đầu năm 2025 phản ánh sự phục hồi sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Các nguồn thu nội địa, đặc biệt là thu từ các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chủ lực, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định. Thu từ tiền sử dụng đất tuy giảm so với cùng kỳ nhưng vẫn đóng góp quan trọng vào tổng thu ngân sách.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu cũng ghi nhận sự tăng trưởng dù trong bối cảnh thương mại toàn cầu còn nhiều biến động. Điều này cho thấy kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu và cảng biển trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang phục hồi tốt, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Để thực hiện mục tiêu thu ngân sách năm 2025, các cơ quan chức năng của tỉnh tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm mở rộng cơ sở thu, chống thất thu, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người nộp thuế. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường nhằm đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý thu ngân sách.

Nghệ An cũng tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công trong lĩnh vực thuế, hải quan nhằm tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp được triển khai nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, tăng nguồn thu cho ngân sách.

Ngoài ra, tỉnh tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan để theo dõi sát sao diễn biến kinh tế - xã hội, từ đó kịp thời điều chỉnh các giải pháp thu ngân sách phù hợp với tình hình thực tế. Việc này nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2025 đã đề ra, góp phần tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.