Nghỉ lễ dài ngày, sức mua tiêu dùng “rục rịch” tăng
Tuệ Mỹ
28/04/2026, 13:44
Những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ vừa qua, ghi nhận tại nhiều siêu thị và trung tâm mua sắm Hà Nội và TP.HCM cho thấy lượng khách tăng rõ rệt so với ngày thường, đặc biệt vào khung giờ trưa và tối...
Các mặt hàng thực phẩm tươi sống, thực phẩm
chế biến sẵn, nước giải khát và nhu yếu phẩm được tiêu thụ mạnh dịp nghỉ lễ năm nay. Đặc biệt, khu vực
hàng khuyến mãi luôn đông người lựa chọn. Để đáp ứng nhu cầu tăng cao, nhiều hệ thống đã tăng cường
nhân sự, mở thêm quầy thanh toán và kéo dài thời gian phục vụ.
Theo các
doanh nghiệp bán lẻ, kỳ nghỉ năm nay kéo dài do các ngày lễ liền kề, kéo theo
nhu cầu mua sắm phục vụ ăn uống, du lịch và sum họp gia đình tăng mạnh.
Các chương trình khuyến mãi do đó cũng được triển khai sớm hơn và với quy mô lớn
hơn.
Tại siêu thị Coopmart, hơn 10.000 sản phẩm giảm giá
đến 50% đã được tung ra trong chương trình ưu đãi quy mô lớn trên toàn hệ thống
hơn 800 điểm bán. Chương trình diễn ra từ ngày 23/4 đến 13/5/2026, ngoài giảm giá, siêu thị còn có những
ưu đãi dưới nhiều hình thức như combo mua hàng, combo tiết kiệm... Điểm nhấn của
chương trình là "7 ngày vàng" từ 23 đến 29/4, khi hệ thống dành tặng
25.000 hộp sữa Dutch Lady cho 30 khách hàng thành viên mua sắm sớm nhất mỗi
ngày.
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, hệ thống siêu thị GO! triển khai
chương trình khuyến mại với chủ đề “Vì Việt Nam chất từng ngày” kéo dài liên tục
từ 23/4 đến 6/5/2026. Các sản phẩm ưu đãi lớn là các sản phẩm Việt đến
từ khắp các vùng miền trên cả nước, như: bánh cốm (đặc sản Hà Nội), hàu sữa Vân
Đồn (Quảng Ninh); xà
lách thủy canh, cà rốt (Đà Lạt), bí đỏ (Quảng Nam); bánh Pía Sóc Trăng, bưởi hồng da xanh (Bến Tre)…
Dịp này, GO! còn tổ
chức nhiều chương trình trải nghiệm hấp dẫn kéo dài từ 10h đến 22h mỗi ngày
như: Giá rẻ bất ngờ, Vòng quay vui vẻ, hay Chiêu đãi chè ngon... Đặc biệt,
trong khung giờ từ 8h đến 20h vào các ngày cuối tuần sẽ có nhiều hoạt động hấp
dẫn như: GO! đãi ăn sáng 0 đồng, Workshop Trổ tài Bánh Việt, và Buffet thả ga,
mang đến những trải nghiệm phong phú không chỉ về mua sắm mà còn về ẩm thực và
giải trí.
Đại diện AEON cho biết, sức mua tại hệ thống này đang tăng mạnh, khi người dân tranh thủ mua sắm,
chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ. Nhằm kích cầu tiêu dùng, đơn vị triển khai chương
trình Mega Sale với mức giảm giá lên đến 50% cho nhiều mặt hàng thời trang và đồ
dùng mùa hè. Bên cạnh đó, hệ thống còn tổ chức nhiều hoạt động như rút thăm
trúng thưởng, ưu đãi theo khung giờ và chương trình dành cho khách hàng thành
viên.
Tương tự tại hệ thống MM Mega Market Việt Nam, một chương
trình kích cầu quy mô lớn vừa
được kích hoạt. Thời gian triển khai kéo dài từ 23/4 - 06/05, điểm nhấn chiến
lược là không gian trưng bày “Lễ hội địa phương và đặc
sản OCOP”, nhằm đưa tinh hoa làng nghề truyền thống đến gần hơn với bàn ăn của
mỗi gia đình Việt.
Theo chương trình, không gian trưng bày các sản phẩm OCOP được
thiết kế quy mô và bắt mắt, với chất lượng đạt chuẩn từ 3 đến 5 sao với mức ưu
đãi đặc biệt từ 10% đến gần 20%. Danh mục sản phẩm trải dài từ các loại gia vị
đặc sản (nước mắm truyền thống, mắm ruốc, tiêu...), nông sản khô (nấm, bánh
tráng) đến các dòng bánh kẹo và trà thượng hạng từ những thương hiệu uy tín.
Không chịu thua kém, từ nay đến hết ngày 5/5, siêu thị Lotte
Mart triển khai chương trình khuyến mãi “Mừng thống nhất, sale cực chất” với
nhiều ưu đãi hấp dẫn. Theo đó, nhiều sản phẩm được giảm giá tới 50% như thịt
bò, táo nhập khẩu, hạt nêm, nước mắm, nước giặt… Lotte Mart cũng áp dụng chương
trình "Giá cực sốc" vào cuối tuần dành cho khách hàng thành viên, áp
dụng với hóa đơn từ 500.000 đồng được mua 1 sản phẩm giá sốc.
Trong tháng 4/2026, thị trường bán lẻ Việt Nam ghi nhận một
gam màu không còn dễ chịu như giai đoạn phục hồi trước đó. Nếu nhìn bề mặt, các
chỉ số tiêu dùng vẫn đang nhích lên, sức mua chưa suy giảm rõ rệt, hoạt động
thương mại vẫn duy trì nhịp ổn định. Tuy nhiên, ghi nhận gần đây cho thấy có đến 80% nhà cung cấp hàng hóa đề
nghị điều chỉnh tăng giá do chi phí đầu vào tăng mạnh, gây sức ép trực tiếp lên
biên lợi nhuận của các doanh nghiệp bán lẻ.
Song song với áp lực chi phí, một cuộc cạnh tranh khác đang
diễn ra âm thầm nhưng gay gắt hơn: cuộc đua về mô hình và trải nghiệm khách
hàng. Nếu trước đây, lợi thế của ngành bán lẻ nằm ở quy mô và giá bán, thì hiện
tại, trải nghiệm đang trở thành yếu tố quyết định.
Theo dữ liệu từ Reputa, các thảo luận trên mạng xã hội về
bán lẻ tập trung nhiều vào ba nhóm chính: nhân viên, hàng hóa và dịch vụ. Trong
đó, yếu tố con người – bao gồm thái độ phục vụ và chuyên môn – được nhắc đến
nhiều nhất, cho thấy vai trò ngày càng lớn của nhân sự trong việc định hình
hình ảnh thương hiệu.
Ở nhóm hàng hóa, giá cả và khuyến mãi vẫn là tâm điểm thảo
luận. Điều này phản ánh một thực tế không thay đổi: người tiêu dùng Việt vẫn rất
nhạy cảm với giá và giá trị nhận được. Trong khi đó, ở nhóm dịch vụ, các yếu tố
như phí giao hàng, thời gian giao nhận và phương thức thanh toán tiếp tục được
quan tâm mạnh, cho thấy kỳ vọng ngày càng cao về tốc độ và sự tiện lợi.
Đại diện chi nhánh siêu thị Winmart tại Hà Nội cho biết, nếu tiếp tục chạy theo
các chương trình giảm giá sâu kéo dài, doanh nghiệp sẽ khó duy trì hiệu quả
kinh doanh. Do đó, doanh nghiệp buộc phải cơ cấu lại danh mục hàng hóa, ưu tiên
những sản phẩm có nguồn cung ổn định, chi phí hợp lý và biên lợi nhuận tốt hơn.
Trong bức tranh đó, hàng Việt, đặc sản vùng miền và sản phẩm
OCOP đang nổi lên như một “điểm tựa” quan trọng. Không chỉ có lợi thế về giá,
các sản phẩm này còn đáp ứng tốt nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về
chất lượng, nguồn gốc và tính bản địa.
Theo ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi
trường Hà Nội, khi chi phí đầu vào biến động, việc rút ngắn chuỗi cung ứng và
tăng tỷ lệ nội địa hóa sẽ giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro.
Trong dài hạn, nếu
được hỗ trợ đúng hướng, xu hướng này sẽ trở thành “đòn bẩy kép” giúp doanh nghiệp
bán lẻ nâng cao hiệu quả kinh doanh và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa
phương và nâng tầm giá trị hàng Việt. Đây chính là nền tảng để thị trường bán lẻ
Việt Nam tăng khả năng chống chịu và phát triển ổn định trước những biến động của
kinh tế toàn cầu.
Các chương trình ưu đãi vẫn cần thiết để thúc đẩy sức mua, nhưng không còn là vũ khí vạn năng. Trong một thị trường ngày càng trưởng thành, giảm giá có thể thu hút sự chú ý, nhưng chỉ giá trị thực của sản phẩm mới giữ được khách hàng…
