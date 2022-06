Nghiêm cấm nhân viên y tế ở điểm thi lợi dụng chữa bệnh tại chỗ để vi phạm quy chế thi

Cụ thể trong bối cảnh dịch Covid-19 còn có nhiều ảnh hưởng, Sở nghiêm cấm nhân viên y tế tại các điểm thi lợi dụng việc khám, chữa bệnh tại chỗ để có những hành vi vi phạm quy chế thi.

Theo nhiệm vụ được phân công, nhân viên y tế phải có mặt thường xuyên suốt thời gian thi tại địa điểm do trưởng điểm thi quy định để xử lý các trường hợp thí sinh đau, ốm; hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Khi trưởng điểm thi thông báo có thí sinh đau, ốm hoặc có dấu hiệu bất thường về sức khỏe trong thời gian tham dự kỳ thi, nhân viên y tế phải kịp thời điều trị hoặc cho đi bệnh viện cấp cứu; trong trường hợp cần thiết cần có cán bộ giám sát và công an đi cùng.

Ngoài ra về lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu lực lượng công an, trật tự viên phải có trách nhiệm giữ gìn trật tự tại khu vực được phân công, không được sang các khu vực khác. Lực lượng công an, trật tự viên không được bỏ vị trí, không được làm việc riêng trong khi làm nhiệm vụ; cũng không được để bất cứ người nào không có trách nhiệm vào khu vực mình phụ trách.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý, lực lượng công an, trật tự viên ở các điểm thi không được vào phòng thi, không được trao đổi với thí sinh. Ngoài ra, lực lượng công an được cử đến hỗ trợ các điểm thi còn có nhiệm vụ áp tải, bảo vệ an toàn đề thi và bài thi.

Để tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023, Hà Nội đã huy động khoảng 3.000 cán bộ, nhân viên tham gia phục vụ, bảo vệ tại các điểm thi.

Theo kế hoạch kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022- 2023 sẽ diễn ra vào ngày 18-19/6/2022. Phương thức tuyển sinh vào lớp 10 là thi tuyển. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức một kỳ thi chung vào lớp 10 cho tất cả các trường THPT công lập.

Đối tượng tuyển sinh là học sinh đã tốt nghiệp THCS chương trình Giáo dục phổ thông hoặc chương trình Giáo dục thường xuyên có độ tuổi theo quy định với điều kiện học sinh hoặc bố (mẹ) của học sinh có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, hoặc có giấy xác nhận thông tin về cư trú (trong đó học sinh hoặc bố (mẹ) của học sinh được xác nhận Nơi thường trú tại Hà Nội).

Học sinh sẽ làm 3 bài thi độc lập, gồm: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh tự chọn một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn (thí sinh được đăng ký thi thứ tiếng ngoại ngữ khác với thứ tiếng ngoại ngữ đang học tại trường THCS).

Các bài thi môn Toán và Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài là 120 phút/bài thi. Bài thi môn Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài là 60 phút; có nhiều mã đề thi trong một phòng thi đảm bảo nguyên tắc: 2 thí sinh liên kế không trùng mã đề; thí sinh làm bài thi trên Phiếu trả lời trắc nghiệm; kết quả bài thi của thí sinh trên Phiếu trả lời trắc nghiệm được chẩm bằng phần mềm máy tính.

Đề thi gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng thuộc chương trình THCS hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9 THCS. Đề thi môn Toán và Ngữ văn đảm bảo 4 cấp độ nhận thức: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cấp độ cao; đề thi môn Ngoại ngữ chủ yếu ở cấp độ nhận biết, thông hiểu và một số câu ở cấp độ vận dụng.