Người dân TP.HCM muốn mua nhà ở riêng lẻ nhất, nhưng khả năng chỉ có nửa tiền

Theo kết quả điều tra nhu cầu về nhà ở của người dân TP.HCM giai đoạn 2026-2030 của Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM (HIDS) gửi UBND TP.HCM mới đây, HIDS cho rằng nhu cầu về nhà ở của người dân vẫn luôn là một trong những nhu cầu cấp thiết, cần được quan tâm, chú trọng và tập trung phát triển, nhằm đảm bảo an toàn, tiện nghi về nơi cư trú. Đồng thời cũng góp phần tạo nên hình ảnh đô thị hiện đại, văn minh.

NHÀ Ở RIÊNG LẺ ĐƯỢC ƯA CHUỘNG NHẤT

Theo đó, phạm vi khảo sát của cuộc điều tra có quy mô trên toàn TP.HCM, với 53 khu vực khảo sát, tương ứng với 53 khu phố, thuộc 53 phường/xã tại TP.HCM.

Kết quả thống kê cho thấy nhu cầu về sửa chữa, cải tạo, nâng cấp nhà ở là nhu cầu có tỷ lệ lớn nhất so với các nhu cầu còn lại như mua hoặc thuê.

Trong đó, nhu cầu cải tạo nhà ở, gồm: nhu cầu sửa chữa, cải tạo nhà ở (không tăng thêm về diện tích sàn xây dựng) và nhu cầu cơi nới, mở rộng nhà ở (có tăng thêm về diện tích sàn xây dựng) là nhu cầu lớn nhất so với các nhu cầu còn lại là nhu cầu mua và thuê.

Điều đó cho thấy việc nâng cấp nhà ở và không gian sống luôn là nhu cầu được người dân quan tâm và mong muốn để cải thiện đời sống.

Đối với nhu cầu mua nhà ở, gồm: nhu cầu chuyển đổi nhà ở hiện hữu và nhu cầu mua thêm bất động sản mới cho thấy có 7,1% các hộ gia đình tham gia khảo sát có nhu cầu chuyển đổi nhà ở hiện hữu. Trong khi đó, tỷ lệ hộ gia đình có nhu cầu mua thêm bất động sản mới là 11,3%.

Trong đó, cả 02 nhu cầu gồm: nhu cầu chuyển đổi nhà ở hiện hữu và nhu cầu mua thêm bất động sản mới đều ghi nhận loại hình nhà ở riêng lẻ là loại hình được lựa chọn mua nhiều nhất, tiếp đến là loại hình đất nền và cuối cùng là loại hình căn hộ chung cư.

Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM ước tính tổng diện tích sàn nhà ở tăng thêm theo nhu cầu của người dân giai đoạn 2026-2030 là 64,9 triệu m2. Trong đó, 21,4 triệu m2 sàn nhà ở tăng thêm do các hoạt động sửa chữa, mở rộng, cơi nới nhà ở; Diện tích sàn nhà ở riêng lẻ tăng thêm 39,7 triệu m2 sàn, tương ứng 456.770 căn nhà; Diện tích sàn nhà ở căn hộ chung cư tăng thêm 3,7 triệu m2 sàn, tương ứng 59.016 căn hộ.

KHẢ NĂNG CHI TRẢ 50% GIÁ TRỊ MUA

Theo kết quả khảo sát, 80% các hộ gia đình có nhu cầu mua đất nền đều lựa chọn mua tại TP.HCM, 20% có dự định mua đất nền tại các tỉnh, thành lân cận như: Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu hoặc các tỉnh thành là quê hương của họ.

Giá trị dự kiến mua từ 01-10 tỷ đồng và mức giá trị trung bình đạt khoảng 1,74 tỷ đồng/nền đất. Với mức giá lựa chọn, hộ gia đình có khả năng chi trả khoảng 68% giá trị của tài sản dự kiến mua.

Đối với loại hình nhà ở riêng lẻ, hộ gia đình có nhu cầu dự định mua từ 01-03 căn nhà, với diện tích trung bình 66 m2 và số tầng xây dựng dự kiến khoảng 01-02 tầng. Giá trị dự kiến dự định mua trung bình là 2,76-15 tỷ đồng.

Vốn mua nhà đến từ nguồn vốn tự có, vay vốn từ ngân hàng với tỷ lệ vay trung bình khoảng 51% giá trị căn nhà và vay từ người thân.

Khu vực TP.HCM vẫn được lựa chọn hàng đầu, với gần 97% các hộ gia đình lựa chọn. Các khu dân cư hiện hữu được ưu tiên với 83% lựa chọn so với các khu dân cư mới xây do có sự hoàn thiện về cơ sở hạ tầng, tiện ích, an ninh khu vực và sự hình thành của các cộng đồng dân cư.

Đối với loại hình căn hộ chung cư, nhu cầu mua chủ yếu chỉ 01 căn hộ, chỉ có số ít hộ gia đình có nhu cầu mua 02 căn hộ. Diện tích trung bình của căn hộ theo nhu cầu là 65,8 m2 cho căn hộ 02 phòng ngủ. Tầm giá 2,3-08 tỷ đồng/căn.

Nguồn vốn được các hộ gia đình củng cố thông qua các hình thức như tích góp thêm vốn tự có, vay ngân hàng với tỷ lệ vay xung quanh mức 50% giá trị căn hộ, vay mượn của người thân.

Nhu cầu mua căn hộ chung cư chủ yếu mong muốn mua trên địa bàn TP.HCM (chiếm 99,3%) nhằm tiếp tục sinh sống và làm việc tại thành phố.

Người dân cũng lựa chọn các khu dân cư hiện hữu khi có nhu cầu mua căn hộ thay vì các khu dân cư mới hình thành, chưa đảm bảo hoàn thiện về cơ sở hạ tầng và yếu tố cộng đồng xung quanh khu vực sinh sống.

Thông qua kết quả khảo sát, các hộ gia đình cũng cho rằng chính quyền thành phố cần bình ổn giá nhà và thị trường bất động sản, tạo cơ hội để người dân có thể tiếp cận được với nhà ở theo đúng giá trị thật.

Đặc biệt, một số chính sách về tài chính cũng được kiến nghị nhằm hỗ trợ nguồn lực để tiếp cận nhà ở. Trong đó, hỗ trợ vay vốn với lãi suất thấp khi mua và tạo lập nhà ở mới…