Người lao động thu nhập thấp sẽ được nhận 1,3 triệu đồng quà Tết của Công đoàn

Người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp sẽ được nhận quà Tết của Công đoàn, với mức dự kiến 1,3 triệu đồng/người trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026…

Theo Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ ưu tiên chăm lo đoàn viên, người lao động trực tiếp sản xuất và khó khăn.

Tại cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các đoàn công tác sẽ thăm, tặng quà và chúc Tết công nhân ở các khu công nghiệp, vùng sâu vùng xa, ngành nghề nặng nhọc, nguy hiểm hoặc bị ảnh hưởng thiên tai.

Mỗi suất quà Tết dự kiến 1,3 triệu đồng (gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 300.000 đồng hiện vật). Kinh phí thực hiện chi từ quỹ hoạt động thường xuyên của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tổng Liên đoàn cũng sẽ tổ chức Chương trình "Chợ Tết công đoàn – Xuân 2026", trực tiếp tại 1 địa điểm có đông công nhân lao động (tại TP. HCM hoặc Hà Nội), nhằm cung cấp các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu, chất lượng với giá ưu đãi, tặng phiếu mua hàng, tặng sản phẩm với giá "0 đồng", giảm giá.

Ngoài ra, Chương trình "Chợ Tết công đoàn – Xuân 2026" cũng được tổ chức trực tuyến, thông qua việc phân bổ mã giảm giá (voucher) về cho công đoàn cơ sở.

Cùng với đó, Công đoàn cũng hỗ trợ một số tỉnh, thành (TP. HCM, Tây Ninh, Đồng Nai) tổ chức chuyến xe, chuyến tàu, chuyến bay đưa, đón người lao động về quê đón Tết khu vực miền Trung (Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa) và khu vực miền Bắc.

Đối với Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành; công đoàn ngành Trung ương; công đoàn tập đoàn kinh tế…, Tổng Liên đoàn yêu cầu các đơn vị chủ động cân đối tài chính, huy động nguồn lực xã hội để chăm lo Tết cho người lao động, mức hỗ trợ tối đa 1 triệu đồng/suất và được chi bằng tiền mặt.

Nơi có nhiều người lao động không về quê đón Tết thì công đoàn có thể tổ chức chương trình "Tết không xa nhà", hoặc các hình thức khác phù hợp, chú trọng thăm, tặng quà cho công nhân tại các khu nhà trọ hoặc công trình, dự án; quan tâm đến thăm, tặng quà, tổ chức Tết cho công nhân tại các nhà trọ hoặc trên công trình, dự án.

"Bữa cơm tất niên Công đoàn" cũng sẽ được tổ chức với giá trị của suất ăn là 70.000 đồng/suất, chi từ nguồn tài chính công đoàn cùng với giá trị từ nguồn tài trợ của doanh nghiệp hoặc xã hội hóa.

Tổng Liên đoàn yêu cầu các hoạt động chăm lo Tết chủ yếu thực hiện ở công đoàn cơ sở, hướng về cơ sở, ưu tiên đoàn viên, người lao động trực tiếp sản xuất. Trong đó, ưu tiên người lao động khó khăn, bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo hoặc mất việc, giảm giờ làm, bị nợ lương, thưởng.

Đoàn viên, người lao động thuộc gia đình chính sách, người dân tộc thiểu số, nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết hoặc phải ở lại nhà máy, công trường, cơ quan, đơn vị để làm việc trong dịp Tết cũng được ưu tiên hỗ trợ.

Các hoạt động chăm lo cần thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tránh hình thức để người lao động thực sự được hưởng lợi. Các cấp công đoàn cần chủ động phối hợp với doanh nghiệp, chính quyền địa phương để huy động thêm nguồn lực hỗ trợ.