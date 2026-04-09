Nguồn cung được cải thiện sẽ hạn chế tăng giá nhà bất hợp lý
Phan Nam
09/04/2026, 16:21
Trong thời gian tới, thị trường bất động sản sẽ tiếp tục xu hướng phân hóa rõ rệt và từng bước đi vào quỹ đạo ổn định hơn. Việc nguồn cung được cải thiện sẽ góp phần ổn định mặt bằng chung của thị trường, hạn chế tình trạng tăng giá bất hợp lý…
Tại buổi họp báo thường kỳ do Bộ Xây dựng tổ chức chiều 9/4/2026, bà Hoàng Thu Hằng, Phó Cục trưởng
Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, cho biết trong quý 1/2026, cả nước có khoảng 115.650 giao dịch bất động sản thành
công, bằng 76,4% so với quý 4/2025 và bằng 85,9% so với cùng kỳ năm 2025.
Trong đó, lượng giao dịch căn hộ
chung cư, nhà ở riêng lẻ đạt 25.663 giao dịch (bằng 67,8% so với quý 4/2025 và bằng 76,4% so với cùng kỳ năm 2025); Lượng giao dịch đất nền: có 89.987 giao dịch (bằng 79,3% so với quý 4/2025 và bằng 89,1% so với cùng kỳ năm 2025).
NHU
CẦU SẼ TẬP TRUNG VÀO PHÂN KHÚC VỪA TÚI TIỀN
“Giá bất động sản tại các địa phương cơ bản ổn
định và duy trì ở mức cao. Chỉ có một số địa phương có giá tăng nhẹ so với quý trước như: tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa tăng 2%, tại Đà Nẵng và
Đồng Nai tăng trên 1%”, bà Hằng cho biết thêm.
Dự báo về diễn biến thị trường trong những tháng tới của năm 2026, lãnh đạo Cục Quản lý nhà và thị trường
bất động sản nhận định khi
các quy định mới được triển khai đồng bộ và đi vào thực tiễn, thị trường bất
động sản sẽ tiếp tục xu hướng phân hóa rõ rệt và từng bước đi vào quỹ đạo ổn
định hơn. Việc nguồn cung được cải thiện sẽ góp phần ổn định mặt bằng chung của
thị trường, hạn chế tình trạng tăng giá bất hợp lý, qua đó, tạo điều kiện thuận
lợi hơn cho người dân có nhu cầu ở thực.
Về xu hướng của thị trường bất động sản từ nay đến cuối năm 2026, đại diện Bộ Xây dựng dự báo sẽ tập trung chủ yếu vào phân khúc nhà ở vừa túi tiền, căn hộ chung
cư có giá phù hợp tại các đô thị lớn, cũng như đất nền tại những khu vực có hạ
tầng đồng bộ, dân cư ổn định. Hoạt động môi giới bất động sản sẽ ngày càng đi
vào nền nếp, chuyên nghiệp hơn nhờ được quản lý chặt chẽ và nâng cao tiêu chuẩn
hành nghề.
"Các hành vi đầu cơ, thổi giá sẽ tiếp tục được tăng cường giám sát,
kiểm soát, qua đó, hạn chế những biến động bất thường của thị trường. Thông tin
về thị trường, quy hoạch và chính sách sẽ ngày càng minh bạch, dễ tiếp cận hơn.
Đồng thời, quá trình sàng lọc sẽ tiếp tục diễn ra, trong đó, các doanh nghiệp
yếu kém sẽ bị đào thải, còn những doanh nghiệp và dự án có quỹ đất sạch, pháp
lý đầy đủ, triển khai bài bản sẽ có điều kiện phục hồi và phát triển", bà Hoàng Thu Hằng đánh giá.
SẼ TRIỂN KHAI HÀNG LOẠT NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
Về nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong các quý tới, nội dung báo cáo của Bộ Xây dựng cho biết: Bộ Xây dựng đang chủ trì, phối hợp với các cơ
quan liên quan để nghiên cứu, đề xuất Chính phủ triển khai các nhiệm vụ và giải
pháp cơ bản.
Mộtlà thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao, Bộ Xây dựng tiếp tục rà soát khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện Luật
Nhà ở năm 2023, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 để nghiên cứu xây dựng
Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), báo cáo Chính phủ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc
hội tại phiên họp tháng 9/2026.
Hai làtiếp tục đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện hiệu quả Chiến
lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2045; thúc
đẩy phát triển nhà ở theo quy hoạch, chương trình, kế hoạch, phù hợp với nhu
cầu thực tế, tránh đầu tư tràn lan gây lãng phí nguồn lực; gắn phát triển nhà ở
với cải tạo, chỉnh trang đô thị, bảo đảm đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã
hội; nghiên cứu đề xuất chính sách phát triển nhà ở thương mại có giá phù hợp,
báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Balàđẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu sớm hoàn thành chỉ tiêu Đề án
“Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu, căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập
thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”. Triển khai hiệu quả
Nghị định số 302/2025/NĐ-CP về Quỹ nhà ở quốc gia và hoàn thành việc thành lập
Quỹ nhà ở tại địa phương.
Bốn là tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện xây dựng mô hình
“Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước thành lập”
nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và tăng cường tính công khai, minh bạch của giao
dịch bất động sản trên thị trường.
Năm là hoàn thiện hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về
nhà ở và thị trường bất động sản, kết nối đồng bộ với dữ liệu đất đai, xây
dựng, quy hoạch, thuế và tài chính,... bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”,
liên thông từ trung ương đến địa phương; tăng cường công khai, minh bạch thông
tin thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác, chia sẻ dữ liệu;
thường xuyên theo dõi, cập nhật, phân tích diễn biến thị trường bất động sản để
kịp thời có các giải pháp điều tiết, kiểm soát, bảo đảm thị trường phát triển
an toàn, lành mạnh, bền vững.
Sáulàtập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các dự án nhà ở,
bất động sản trên phạm vi cả nước nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư, đóng góp
cho tăng trưởng kinh tế và ổn định xã hội; tăng cường công tác kiểm tra, thanh
tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về nhà ở và thị trường bất
động sản, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt
động kinh doanh bất động sản, sàn giao dịch, môi giới.
Ngoài ra, Bộ Xây dựng
sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình chiến
sự tại khu vực Trung Đông, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời
tổng hợp, nghiên cứu, đánh giá tác động và tham mưu, đề xuất giải pháp ứng phó
thuộc phạm vi chức năng, lĩnh vực quản lý nhà nước để bảo đảm không đứt gãy
chuỗi cung ứng dịch vụ, hoạt động sản xuất kinh doanh và bình ổn giá các lĩnh
vực vận tải, vật liệu xây dựng, thị trường bất động sản, đồng thời đảm bảo tiến
độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng.
Về nguồn cung dự án nhà ở thương mại, dự án đất nền và dự án du lịch
nghỉ dưỡng trong quý 1/2026:
Được chấp thuận chủ trương đầu tư:51 dự án với tổng mức đầu tư vào khoảng 628.070 tỷ đồng.
Đang
triển khai xây dựng:
1.195 dự án với quy mô khoảng 564.388 căn, lô/nền, trong đó, nhà chung cư
209.336 căn, nhà ở riêng lẻ 251.272 căn và đất nền chuyển nhượng cho người dân
tự xây dựng nhà ở 103.780 lô/nền.
Đã hoàn thành xây dựng: 42 dự án với quy mô khoảng 7.871 căn, lô/nền, trong đó, nhà chung
cư 2.449 căn, nhà ở riêng lẻ 3.309 căn và đất nền chuyển nhượng cho người dân
tự xây dựng nhà ở 2.113 lô/nền.
Đủ điều kiện bán nhà ở hình
thành trong tương lai: 74 dự án phát triển nhà
ở thương mại với quy mô khoảng 34.315 căn, trong đó, nhà chung cư 19.496 căn,
nhà ở riêng lẻ 14.819 căn (bằng 86,0% so với quý 4/2025 và bằng 125,4% so với
cùng kỳ năm 2025).
Về nguồn cung nhà ở xã hội, lũy kế đến nay, cả nước có 737 dự án đang được
triển khai với quy mô 701.247 căn.Như vậy, số lượng dự án
đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư đến nay đạt 70,1%
so với chỉ tiêu 01 triệu căn nhà ở xã hội.
Nguồn: Báo cáo quý 1/ 2026 của Bộ Xây dựng
Kết quả tích cực từ việc thi hành Luật Nhà ở 2023

Trong Báo cáo tổng kết việc thi hành Luật Nhà ở 2023, Bộ Xây dựng nhận định Luật Nhà ở năm 2023 về cơ bản đã xử lý các khó khăn, vướng mắc triển khai trên thực tế trong thời gian qua. Theo đó, chính sách phát triển nhà ở; sở hữu nhà ở cũng cơ bản được thực hiện hiệu quả…
Hải Phòng quyết xử lý các dự án tồn đọng kéo dài

Hải Phòng mổ xẻ các nguyên nhân khiến cho nhiều dự án tồn đọng, dừng thi công kéo dài, giao cho các ngành phối hợp giải quyết…
Đà Nẵng: Từ ngày 5/5 sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại phường Sơn Trà

Từ ngày 5/5/2026 đến hết ngày 5/6/2026, hồ sơ đăng ký mua 237 căn nhà ở xã hội thuộc dự án Chung cư cho người thu nhập thấp tại Khu tái định cư Đại Địa Bảo, phường Sơn Trà sẽ được tiếp nhận tại tầng 1, tòa nhà Vĩnh Trung Plaza, số 255-257 Hùng Vương…
Phú Thọ có thêm khu công nghiệp gần 2.000 tỷ đồng

Khu công nghiệp Phúc Yên có diện tích 111,33ha, tổng vốn đầu tư gần 2.000 tỷ đồng, được đánh giá là một trong những dự án đầu tư trọng điểm của tỉnh Phú Thọ...
Hà Nội dự kiến tổ chức đấu giá 306 dự án, khu đất trong năm 2026

Trong 2026, Hà Nội dự kiến tổ chức đấu giá 306 dự án, khu đất với tổng diện tích khoảng 728,9 ha, dự kiến thu được hơn 63.031 tỷ đồng...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
