Nguyên nhân chứng khoán Mỹ lập kỷ lục bất chấp căng thẳng địa chính trị

Thị trường chứng khoán Mỹ thiết lập những kỷ lục mới trong tuần vừa rồi, bất chấp căng thẳng địa chính trị tiếp diễn ở Venezuela, Greenland, Iran và Nga - Ukraine, và cả những tín hiệu suy yếu của kinh tế Mỹ..

Diễn biến này của thị trường dường như đi ngược lại với những gì thường thấy, vì thị trường tài chính thường phản ứng tiêu cực trước các bất ổn chính trị và kinh tế. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng có nhiều yếu tố đang góp phần tạo nên tâm lý lạc quan của các nhà đầu tư cổ phiếu ở Phố Wall.

Một trong những yếu tố chính ở đây là việc nhà đầu tư hướng sự quan tâm tới những tác động kinh tế tiềm ẩn mà các động thái của Tổng thống Donald Trump có thể dẫn tới, thay vì chỉ chú ý đến các dòng tít báo.

Cụ thể, việc Mỹ can thiệp vào Venezuela và những lời đe dọa của ông Trump về giành quyền kiểm soát đảo Greenland của Đan Mạch có thể gây ra những lo ngại về địa chính trị, nhưng các nhà đầu tư lại quan tâm nhiều hơn đến khả năng đầu tư vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Venezuela. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), Venezuela sở hữu khoảng 1/5 trữ lượng dầu thô toàn cầu, và việc mở cửa dòng chảy dầu có thể thúc đẩy nền kinh tế, tạo ra triển vọng lạc quan cho các nhà đầu tư.

Ngoài ra, việc Tổng thống Trump yêu cầu mua 200 tỷ USD trái phiếu phát hành dựa trên các khoản vay thế chấp thế chấp nhằm giảm chi phí nhà ở cũng là một động lực tích cực cho thị trường.

Cùng với đó, sự kỳ vọng vào việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và việc các công ty ở Mỹ - dù tuyển dụng chậm lại - không có các đợt sa thải hàng loạt đã tạo ra một tâm lý lạc quan cho các nhà đầu tư.

“Có một chút lạc quan vì không có nhiều việc làm mới được tạo ra, nhưng nền kinh tế cũng không mất nhiều việc làm. Thị trường sẽ hướng theo một nền kinh tế mà chúng tôi cho là sẽ tương đối mạnh trong năm 2026”, trưởng chiến lược đầu tư toàn cầu của Viện Đầu tư Wells Fargo, ông Paul Christopher, nhận định với trang CNN Business.

Trong năm 2025, người tiêu dùng Mỹ có cái nhìn bi quan hơn về nền kinh tế do lạm phát cao dai dẳng, điều này không ảnh hưởng nhiều đến tiêu dùng - vốn đang là một động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế. Đợt khảo sát mới nhất của Đại học Michigan cho thấy chỉ số niềm tin người tiêu dùng nước này đã tăng tháng thứ hai liên tiếp trong tháng 1 này, đạt 54 điểm, từ mức 52,9 điểm trong tháng 12.

Một dấu hiệu của tiêu dùng mạnh mẽ là doanh thu bán lẻ dịp Black Friday vừa qua tăng trưởng 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái - theo dữ liệu của Mastercard SpendingPulse.

Một yếu tố khác góp phần vào sự lạc quan của thị trường là kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất. Sau 3 lần hạ lãi suất liên tiếp trong năm 2025, các nhà đầu tư vẫn lạc quan về khả năng Fed sẽ tiếp tục chính sách chính sách nới lỏng bằng 2-3 đợt giảm nữa trong năm 2026. Số liệu việc làm phi nông nghiệp của Mỹ công bố hôm 9/1 đủ yếu để củng cố kỳ vọng Fed hạ lãi suất, song không đến mức quá yếu để gây lo ngại về sức khỏe nền kinh tế

Vẫn còn nhiều yếu tố có thể gây ra sự biến động trong các chỉ số chứng khoán Mỹ trong thời gian tới. Mùa báo cáo tài chính quý 4/2025 và các báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mà Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) dự kiến công bố trong tuần này có thể tạo ra những biến động nhất định. Nhưng nhìn chung, các nhà đầu tư dường như đang tập trung vào bức tranh lớn hơn, đó là một nền kinh tế Mỹ mạnh mẽ trong năm 2026.

Theo CEO Jay Hatfield của công ty Infrastructure Capital Advisors, căng thẳng địa chính trị gia tăng có thể dẫn tới việc Chính phủ Mỹ phải tăng chi tiêu quốc phòng, nhưng chưa tới mức khiến các nhà đầu tư chứng khoán hoảng sợ.

“Điều thực sự quan trọng là tập trung vào các vấn đề kinh tế chi phối thị trường chứng khoán và nhận thức được rằng tác động từ các vấn đề chính trị và quốc tế cũng chỉ ở mức độ như vậy, trừ phi các vấn đề đó trở nên cực đoan”, ông Hatfield phát biểu.