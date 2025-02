Nguyên nhân tăng lãi suất huy động không đến từ áp lực thanh khoản

Chiều 25/2, Ngân hàng Nhà nước tổ chức cuộc họp trực tuyến về thực hiện các giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất tiền gửi; tiết giảm chi phí hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hoá thủ tục hành chính, sẵn sàng chia sẻ một phần lợi nhuận để giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh.

CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG KHÔNG GẶP ÁP LỰC THANH KHOẢN

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai đồng bộ các giải pháp để ổn định lãi suất tiền gửi, yếu tố quan trọng tác động tới lãi suất cho vay. Tuy nhiên cũng còn một số ngân hàng thương mại tăng lãi suất tiền gửi, có thể ảnh hưởng đến khả năng tăng lãi suất cho vay. Do đó, việc tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp giảm lãi suất cho vay là rất quan trọng.

Ông Phạm Chí Quang phát biểu tại cuộc họp. "Ngân hàng Nhà nước cam kết luôn theo dõi sát sao hệ thống, kịp thời cung ứng vốn qua các nghiệp vụ thị trường mở, tái cấp vốn, không để các ngân hàng thiếu thanh khoản".

"Các ngân hàng thương mại thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục ổn định mặt bằng lãi suất tiền gửi, phấn đấu các giải pháp giảm lãi suất cho vay", Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà yêu cầu.

Tại cuộc họp, ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ cho biết trong 2 tháng đầu năm 2025, nhìn chung thanh khoản của các tổ chức tín dụng được đảm bảo và có dư thừa, thị trường tiền tệ ổn định, đảm bảo các tổ chức tín dụng sẵn sàng cung ứng vốn cho nền kinh tế để hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đến ngày 18/2/2025, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt 15,62 triệu tỷ đồng, tăng 0,02% so với tháng 12/2024, tăng 16,35% so với cùng kỳ, trong khi cùng kỳ 2024 giảm 1,01% so với tháng 12/2023.

“Với tốc độ tăng trưởng tín dụng còn khiêm tốn, Ngân hàng Nhà nước thường xuyên cung cấp thanh khoản cho hệ thống nên các tổ chức tín dụng không có áp lực về thanh khoản để dẫn đến việc tăng lãi suất huy động trong thời gian qua”, ông Quang nói.

Tuy nhiên, ông Quang cho biết vừa qua đã xuất hiện xu hướng tăng ở một số ngân hàng thương mại. Bên cạnh đó, một số ngân hàng thương mại cũng đưa ra nhiều sản phẩm tiết kiệm mới với lãi suất hấp dẫn để thu hút khách hàng mở tài khoản tiền gửi tiết kiệm dưới hình thức online nhưng kèm theo một số điều kiện khách hàng phải có số dư tiền gửi lớn ở mức 300 tỷ đồng, thậm chí 2.000 tỷ đồng trở lên.

HIỆN TƯỢNG TĂNG LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CHỈ CÓ Ở MỘT SỐ NGÂN HÀNG NHỎ

Chia sẻ tại cuộc họp, lãnh đạo một số ngân hàng thương mại cho biết, thời gian qua chấp hành nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, duy trì mặt bằng lãi suất ổn định. Hiện tượng lãi suất huy động tăng chỉ xảy ra ở một số ngân hàng thương mại cổ phần quy mô nhỏ, mức tăng cũng không đáng kể. Cũng có ngân hàng quy mô lớn tăng lãi suất nhưng chỉ diễn ra một vài kỳ hạn; chẳng hạn như BIDV chỉ tăng nhẹ 0,1%/năm ở kỳ hạn 24 tháng.

Ngày 24/2/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 19/CĐ-TTg gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tăng cường thực hiện các giải pháp giảm lãi suất. Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước thực hiện ngay việc thanh tra, kiểm tra các ngân hàng thương mại tăng lãi suất huy động trong thời gian qua và công bố lãi suất huy động, cho vay của các tổ chức tín dụng, báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện trước ngày 28/2/2025...

Đại diện Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết sẽ tập trung theo dõi sát động thái của các tổ chức tín dụng, điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến thị trường, nền kinh tế vĩ mô cũng như lạm phát. Tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng cường, đẩy mạnh tiết giảm chi phí hơn nữa, thúc đẩy sử dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và các giải pháp khác, phấn đấu giảm lãi suất cho vay. Đồng thời, yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm túc công bố công khai lãi suất cho vay bình quân theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiến hành kiểm tra các ngân hàng thương mại tăng lãi suất tiền gửi trong thời gian qua. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của các tổ chức tín dụng, nhất là việc công bố lãi suất tiền gửi, lãi suất cho vay, hoạt động cấp tín dụng.

Nhà điều hành cũng khẳng định sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với trường hợp vi phạm, nhất là trường hợp tổ chức tín dụng không công khai thông tin lãi suất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, cũng như việc cạnh tranh lãi suất không lành mạnh, không đúng quy định pháp luật.