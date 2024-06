Nhà đất phía Nam: Sức mua giảm, nguồn cung mới gia tăng

Thị trường bất động sản phía Nam vẫn chưa ghi nhận sự sôi động trên thị trường dù nguồn cung mới về căn hộ, đất nền đã gia tăng tại một số địa phương trong tháng 4/2024.

NGUỒN CUNG TĂNG NHANH TẠI BÌNH DƯƠNG

Theo DKRA Group, thị trường bất động sản TP.HCM và các tỉnh lân cận (Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh, Bà Rịa- Vũng Tàu) trong tháng 4/2024 ghi nhận tại phân khúc đất nền, nguồn cung mới giảm 71%, tỷ lệ hấp thụ cũng giảm tới 97% so với cùng kỳ 2023.

Nguồn cung đất nền mới chủ yếu ở Bình Dương, chiếm tỷ trọng hơn 50%, đến từ các dự án mở bán ở giai đoạn tiếp theo. Giá bán đất nền tại một số dự án giảm trung bình 4% so với lần mở bán trước đó.

Tại phân khúc căn hộ, nguồn cung mới tăng mạnh, gấp 3,8 lần so với tháng trước và gấp 2,8 lần so với cùng kỳ năm 2023. Nguồn cung căn hộ mới tập trung tại Bình Dương, Long An và TP.HCM. Trong đó, Bình Dương chiếm 80% nguồn cung mới và chiếm 71% tổng lượng tiêu thụ mới tại khu vực.

Bình Dương là địa phương chiếm chủ yếu nguồn cung mới về căn hộ Bình Dương là địa phương chiếm chủ yếu nguồn cung mới về căn hộ và nhà phố, biệt thự trong tháng 4/2024 - Nguồn: DKRA Group. và nhà phố, biệt thự trong tháng 4/2024 - Nguồn: DKRA Group.

Phân khúc nhà phố, biệt thự trong tháng 4/2024 tăng 3,6 lần với cùng kỳ 2023, và tăng 12 lần so với tháng trước. Bình Dương cung cấp tới 97% sản phẩm này. Giá không biến động.

NHU CẦU TÌM MUA GIẢM

Còn theo ghi nhận của Batdongsan.com.vn tại 2 thị trường nhà đất Đồng Nai và Bình Dương cho thấy trong tháng 4/2024, lượng tin đăng bán nhà đất tại 02 tỉnh này tăng, nhưng nhu cầu tìm mua lại sụt giảm.

Cụ thể, trong tháng 4/2024, tin đăng bán nhà đất Đồng Nai tăng 6% so với tháng trước, trong đó, lượng tin đăng bán nhà riêng tăng 20%, nhà mặt phố tăng 13% và đất nền tăng 9% so với tháng trước. Đất nền dự án cũng có lượng tin đăng bán tăng thêm 3%, duy nhất loại hình biệt thự ghi nhận giảm 6%.

Loại hình chủ lực của thị trường bất động sản Đồng Nai là đất nền. Đất nền dự án tại địa phương này cũng có lượt tìm mua giảm lần lượt 7% và 3%. Nhu cầu tìm mua nhà mặt phố giảm 2% và chỉ duy nhất nhà riêng vẫn có sự tăng trưởng, mức tăng khiêm tốn 1%.

Xét theo khu vực, lượt tìm kiếm bất động sản tăng nhẹ ở 03 huyện: Vĩnh Cửu, Thống Nhất và Trảng Bom nhưng lại giảm ở hầu hết các địa phương còn lại. Cụ thể, nhu cầu mua bất động sản Trảng Bom tăng 4%, Vĩnh Cửu tăng 6%, Thống Nhất tăng 8%. Các khu vực giảm là: Biên Hòa giảm (-1%), Nhơn Trạch (-10%), Định Quán (-3%), Long Thành (-5%), Long Khánh (-15%), Xuân Lộc (-12%), Tân Phú (-19%) so với tháng trước.

Tại Bình Dương, lượng tin đăng bán nhà đất chỉ tăng khoảng 2%. Nhiều phân khúc chủ lực như căn hộ, nhà riêng, nhà phố và đất nền đều có lượng tin đăng bán tăng trong tháng qua. Mức tăng mạnh nhất thuộc về phân khúc đất nền với 13% so với tháng trước, tiếp đến là nhà mặt phố tăng 9%, chung cư và nhà riêng Bình Dương tăng 3-4%.

Dù lượng tin đăng bán tăng nhưng nhu cầu tìm kiếm mua bất động sản Bình Dương lại giảm 4%. So với tháng 3/2024, nhu cầu mua bán giảm ở các loại hình, nhất là căn hộ chung cư và đất nền dự án.

Thị trường bất động sản Bình Dương hạ nhiệt kéo theo giao dịch nhà đất tại nhiều khu vực cũng "nguội lạnh" theo. Ở cả 03 khu vực trung tâm của Bình Dương là Thuận An, Dĩ An và Thủ Dầu Một, nhu cầu tìm kiếm bất động sản giảm lần lượt 3%, 7% và 6% so với tháng trước.

Trong tháng 4/2024, lượt tìm mua nhà đất tại Bến Cát giảm đến 9%, huyện Bàu Bàng và Phú Giáo cũng là hai khu vực có nhu cầu tìm mua bất động sản giảm sâu lần lượt 12% và 16% so với tháng 3/2024.

Nhà đất Tân Uyên và Phú Giáo cũng giảm nhẹ 2-3% lượt tìm mua trong tháng 4/2024. Mức giảm sâu nhất ghi nhận ở loại hình đất nền và đất nền dự án.

Nhận định về thị trường bất động sản tháng 4/2024, Batdongsan.com.vn cho rằng thị trường ghi nhận sự sụt giảm ở cả mức độ quan tâm và lượt tìm kiếm so với tháng 3/2024. Trong đó, mức giảm tập trung ở các loại hình nhà ở, cụ thể là chung cư và nhà riêng.