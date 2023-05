Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett lo lắng về khủng hoảng ngân hàng Mỹ

Trong sự kiện thường niên được các cổ đông của tập đoàn Berkshire Hathaway Inc chờ đợi, nhà đầu tư huyền thoại, tỷ phú Warren Buffett ngày 6/5 đã đưa ra bình luận về những vấn đề nổi cộm gần đây trong lĩnh vực ngân hàng, trần nợ công của Mỹ cũng như người kế nhiệm ông.

Như thường lệ, cuộc họp cổ đông năm nay có sự xuất hiện của Buffett, 92 tuổi, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc (CEO) Berkshire, và Phó chủ tịch Charlie Munger, 99 tuổi. Họ trả lời các câu hỏi của cổ đông trong suốt 5 giờ đồng hồ. Các Phó Chủ tịch Greg Abel, 60 tuổi và Ajit Jain, 71 tuổi, đã tham gia cuộc họp vào buổi sáng cùng ngày.

Số người tham dự tăng lên so với cuộc họp cổ đông năm 2022. Không giống như năm ngoái, nhà thi đấu ở trung tâm thành phố Omaha, bang Nebraska, quê hương của ông Buffett, nơi tổ chức cuộc họp, đã chật kín chỗ.

BUFFETT NÓI VỀ NỖI SỢ HÃI TRONG KHỦNG HOẢNG NGÂN HÀNG

Phát biểu tại cuộc họp, tỷ phú Warren Buffett đã chỉ trích cách thức xử lý của các cơ quan quản lý, chính trị gia và báo chí đối với tình trạng hỗn loạn gần đây trong lĩnh vực ngân hàng ở Mỹ. Nhà đầu tư huyền thoại này cho rằng, các cơ quan quản lý, chính trị gia và báo chí không có những thông báo rõ ràng đến công chúng Mỹ về sự sụp đổ gần đây của 3 ngân hàng Silicon Valley Bank, Signature Bank và First Republic Bank, khiến những người gửi tiền sợ hãi một cách không cần thiết.

“Nỗi sợ hãi dễ lây lan”, ông nói và cho biết thêm rằng “chính phủ không thể điều hành một nền kinh tế” khi người dân lo lắng liệu tiền của họ có an toàn trong ngân hàng hay không.

“Một que diêm được thắp sáng có thể trở thành đám cháy hoặc có thể bị thổi tắt. Những người làm điều sai trái phải bị trừng phạt”. Tỷ phú Warren Buffett

Theo tỷ phú Buffett, các cơ quan quản lý đã hành động đúng khi đảm bảo cho những người gửi tiền của Silicon Valley Bank, nói rằng nếu không làm như vậy “sẽ là một thảm họa”. Ông cho rằng các cổ đông và giám đốc điều hành của những ngân hàng sụp đổ đó cần phải chịu trách nhiệm do việc quản lý yếu kém. “Một que diêm được thắp sáng có thể trở thành đám cháy hoặc có thể bị thổi tắt. Những người làm điều sai trái phải bị trừng phạt”, tỷ phú Buffett nói.

Lường trước những câu hỏi về lĩnh vực ngân hàng, tỷ phú Buffett đã khiến những người tham dự bật cười khi ông đặt trước mặt mình tấm biển ghi “Sẵn sàng bán” và một tấm biển ghi “Nắm giữ đến trọn đời” trước mặt Phó chủ tịch Munger.

Những điều này đề cập đến cách các ngân hàng hạch toán khoản đầu tư chứng khoán của họ, một vấn đề trọng tâm trong cuộc khủng hoảng ngân hàng gần đây. Buffett cho biết Berkshire thận trọng với việc đầu tư vào các ngân hàng và đã bán một số cổ phiếu ngân hàng trong 6 tháng qua.

Xung quanh việc điều chỉnh trần nợ công của Mỹ, Buffett cho biết ông không thể tưởng tượng được viễn cảnh Washington sẽ để nước Mỹ vỡ nợ như thế nào vì hệ quả của nó có thể khiến hệ thống tài chính rơi vào hỗn loạn.

Bất chấp những vấn đề đó, Buffett đã nói về niềm tin của ông vào nước Mỹ, rằng: “Nếu được lựa chọn, ông vẫn muốn được sinh ra ở Mỹ”.

AI SẼ KẾ NHIỆM BUFFETT?

Phát biểu của ông Buffett được đưa ra vài giờ sau khi Berkshire công bố lợi nhuận ròng đạt 35,5 tỷ USD trong quý I và cho biết tập đoàn đã mua lại 4,4 tỷ USD cổ phiếu của chính mình, một dấu hiệu cho thấy cổ phiếu của công ty bị định giá thấp. Ngược lại, tập đoàn đã bán 13,3 tỷ USD cổ phiếu của các công ty khác, trong một quý mà chỉ số S&P 500 tăng 7%.

Là người giàu thứ 6 thế giới, ông Buffett đã điều hành Berkshire từ năm 1965, với hàng chục doanh nghiệp trực thuộc bao gồm công ty bảo hiểm ô tô Geico, công ty đường sắt BNSF và các tên tuổi trong lĩnh vực tiêu dùng như Dairy Queen và Fruit of the Loom. Berkshire cũng sở hữu số cổ phiếu trị giá 328 tỷ USD, gần một nửa trong số đó là cổ phiếu của Apple Inc.

Buffett cho biết phần lớn các hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2023 có thể kém hơn năm 2022 do nền kinh tế phục hồi chậm.

Khi thảo luận về hiệu suất của Berkshire, Buffett cho biết phần lớn các hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2023 có thể kém hơn năm 2022 do nền kinh tế phục hồi chậm. Nhưng ông cho biết Berkshire có thể bù đắp điều này bằng lợi nhuận từ các khoản đầu tư, bao gồm 7 tỷ USD trái phiếu kho bạc được mua hồi tháng 4.

Tỷ phú Buffett cũng bảo vệ quy mô khoản đầu tư trị giá 151 tỷ USD của Berkshire vào Apple, nói rằng người tiêu dùng ít có khả năng từ bỏ những chiếc điện thoại iPhone giá 1.500 USD của họ hơn là những chiếc ô tô thứ hai trị giá 35.000 USD. Berkshire gần đây đã nắm giữ 5,6% cổ phần của Apple. Buffett nói rằng họ có thể mua thêm cổ phần của gã khổng lồ công nghệ này. Ông cũng cho biết mặc dù Berkshire sở hữu gần 1/4 cổ phần của công ty dầu lửa Occidental Petroleum Corp nhưng tập đoàn không có kế hoạch thâu tóm công ty này.

Trong cuộc họp cổ đông hôm 6-5, Buffett cũng nhắc lại việc Phó Chủ tịch Greg Abel sẽ kế nhiệm ông làm CEO Berkshire, đồng thời cho biết thêm ông chưa có kế hoạch nào nếu Abel không thể đảm nhiệm vị trí này.