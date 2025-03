Nhà ở xã hội phải đẹp, đồng bộ, tiện ích

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh vừa chủ trì buổi làm việc với Cục Quản lý Nhà và thị trường bất động sản cùng các đơn vị liên quan về Kế hoạch thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội.

Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội có đặt ra yêu cầu nhà ở xã hội phải đáp ứng các tiêu chí: theo các mô đun, tận dụng ưu thế bê tông, sắt thép sản xuất định hình hàng loạt với thiết kế chuẩn, hài hòa văn hóa, kiến trúc phù hợp các vùng miền khác nhau, có thể thi công nhanh; Thủ tướng giao Hội Kiến trúc sư Việt Nam phát động cuộc thi thiết kế kiến trúc nhà ở xã hội toàn quốc, tìm thiết kế điển hình có thể áp dụng tại các khu đô thị, khu có đông công nhân, hoàn thành trước 30/4/2025.

Đại diện Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho biết Hội đã triển khai tổ chức Cuộc thi tuyển mô hình kiến trúc nhà ở xã hội - giải pháp công nghệ xanh với yêu cầu mẫu mã phải đáp ứng sử dụng tốt cho đối tượng được hưởng; hình thái và nội dung phải đáp ứng hài hòa văn hóa, phù hợp vùng miền về khí hậu và thổ nhưỡng; hướng sản xuất và công nghiệp hóa, định hình hóa; thời gian thi công nhanh; giá thành hạ; đáp ứng chất lượng chuẩn mực. “Đối tượng tham gia là các tổ chức, cá nhân kiến trúc sư giàu năng lực, kinh nghiệm trong nước và quốc tế”, đại diện Hội Kiến trúc sư Việt Nam thông tin.

Ngoài ra, tại buổi làm việc, đại diện Viện Kiến trúc quốc gia, Viện Khoa học công nghệ xây dựng cùng các doanh nghiệp còn trao đổi về quy chuẩn, tiêu chuẩn, thiết kế mẫu xây dựng nhà ở xã hội nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội.

Ông Lê Trung Thành, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, môi trường và Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng, cho biết: Vụ quản lý hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn cho hệ thống nhà ở xã hội cũng như nhà lắp ghép. Theo đó, tham mưu về tiêu chuẩn, quy chuẩn cho nhà lắp ghép, Vụ trưởng chỉ ra một số tiêu chí liên quan đến diện tích căn hộ, hình thức và an toàn cháy…

“Đối với nhà thấp tầng, yêu cầu an toàn cháy thấp hơn nhà cao tầng. Các tòa nhà tầng càng cao thì yêu cầu an toàn cháy càng cao, dẫn đến phải khắt khe so với quy chuẩn hiện hành. Vì thế, cần có phương án cho bài toán kinh tế và yêu cầu kỹ thuật”, ông Nguyễn Trung Thành lưu ý.

Đồng quan điểm, bà Tống Thị Hạnh, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, cho rằng việc đưa ra tiêu chuẩn, quy chuẩn của nhà ở xã hội, nhà ở lắp ghép là cần thiết. Nếu dự án đã được chấp nhận chủ trương đầu tư hoặc dự kiến chấp thuận chủ trương đầu tư, nhưng chưa lập báo cáo nghiên cứu khả thi, chưa lập dự án thì áp dụng ngay tiêu chuẩn, quy chuẩn, mẫu thiết kế cùng phương pháp thi công mới, nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án, trong thời gian tới, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản sẽ tham mưu, báo cáo lãnh đạo để tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm thời gian và tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh khẳng định xây dựng thiết kế điển hình cho nhà ở xã hội phải gắn với phát triển nhà ở xã hội hiệu quả.

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, Thứ trưởng nhấn mạnh nhà ở xã hội không phải là nhà ở chất lượng kém, mà được thiết kế theo dự án nhà ở thương mại. Các yêu cầu đặt ra đối với nhà ở xã hội cũng giống như nhà ở thương mại, chỉ khác là được hưởng chính sách ưu đãi. Mặt khác, mục tiêu thiết kế của nhà ở xã hội phải đẹp, đồng bộ, tiện ích, đảm bảo yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và có tính kết nối. Việc thiết kế nhà ở xã hội phải gắn vào mô đun để có thể lắp ghép, ứng dụng công nghệ vật liệu mới, rút ngắn thời gian thi công.

Theo đó, Thứ trưởng chỉ đạo các doanh nghiệp, công ty khẩn trương cung cấp thông tin, giới thiệu những giải pháp thi công nhanh và vật liệu tiết kiệm cho nhà đầu tư và các địa phương được biết đến.

Về việc phối hợp cùng Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức Cuộc thi tuyển mô hình kiến trúc nhà ở xã hội - giải pháp công nghệ xanh, cần nhanh chóng đưa ra Quy chế của cuộc thi với mục tiêu, tiêu chí chấm điểm phù hợp với Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Tuy nhiên, ngoài cảnh quan đẹp, kết cấu bền vững thì thiết kế cần đảm bảo giá thành hợp lý, thời gian thi công nhanh.