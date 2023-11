Nha Trang xử lý nhiều khách sạn vi phạm xây dựng

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa yêu cầu Sở Xây dựng, các quận huyện và Ban Quản lý khu kinh tế Vân Phong xử lý nghiêm các công trình vi phạm về trật tự xây dựng của các khách sạn tại TP. Nha Trang, báo cáo kết quả trước ngày 29/12/2023.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, qua kiểm tra, có 67 công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy và trật tự xây dựng trên địa bàn TP. Nha Trang, TP. Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa và huyện Cam Lâm, giai đoạn 2015-2022.

Các công trình này chủ yếu là khách sạn, nhà hàng, nhà máy. Riêng TP. Nha Trang có hàng chục khách sạn vi phạm xây dựng, chủ yếu nằm ở khu vực trung tâm.

Trong đó, một số khách sạn như: Khách sạn Thăng Long Golden 2, khách sạn Bách Việt (Bavico Nha Trang), khách sạn Vịnh Thiên Đường… vi phạm nâng tầng. Khách sạn Sun City đã nâng từ 12 lên 16 tầng. Khách sạn Mường Thanh Luxury Nha Trang tự ý cải tạo tầng 46 thành 10 căn hộ. Khách sạn Novotel tại TP. Nha Trang nâng hai tầng 16 và 17, hay khách sạn Aroma Nha Trang Boutique nâng từ 11 lên 15 tầng.

Ngoài ra, nhiều khách sạn tự ý thay đổi công năng công trình, như: khách sạn Galiot tự ý cải tạo tầng tum thành hồ bơi, spa, khu cafe. Khách sạn Mipec Hotel Nha Trang tự ý thay đổi công năng các tầng nhưng chưa bị xử phạt về nghiệm thu hay khách sạn Le Soleil cải tạo tầng thượng thành nhà hàng và bếp.

Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết phần lớn những công trình sai phạm đã nộp phạt vi phạm hành chính nhưng chưa khắc phục hậu quả. Sắp tới, sở sẽ rà soát vi phạm tại 40 công trình do cơ quan này cấp phép xây dựng.

Riêng 27 công trình còn lại đề nghị giao UBND TP Nha Trang, TP Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa và Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong kiểm tra, rà soát theo phân cấp và quy định.

UBND tỉnh Khánh Hòa giao các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, xử lý nghiêm các công trình vi phạm, đồng thời không để tái phạm đối với các công trình xây dựng mới.

Trước đó, vào tháng 10/2023, Sở Xây dựng có văn bản gửi Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp cung cấp các danh sách công trình xây dựng giai đoạn 2015-2022… Trên cơ sở danh sách mà Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cung cấp, Sở Xây dựng nhận thấy, có 40 công trình do sở này cấp giấy phép xây dựng và 27 công trình do UBND cấp huyện và Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong cấp phép. Từ 40 công trình nói trên, Sở Xây dựng rà soát và phát hiện nhiều công trình khách sạn xây vượt tầng và các vi phạm xây dựng khác.

Về hoạt động thị trường bất động sản, theo báo cáo của Sở Xây dựng Khánh Hòa, trong quý 3/2023, toàn tỉnh có 4.796 giao dịch bất động sản với tổng trị giá giao dịch gần 3.363 tỷ đồng. Trong quý, phân khúc có nhiều giao dịch nhất là đất nền với 3.666 lô, nhà ở riêng lẻ 943 căn và 188 căn hộ chung cư.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh có khoảng 14.890 giao dịch với tổng trị giá hơn 7.878 tỷ đồng, trong đó phân khúc đất nền có 11.598 lô, nhà ở riêng lẻ có 2.922 căn và 371 căn hộ chung cư.

Thời gian tới, Khánh Hòa tiếp tục triển khai thực hiện phủ kín quy hoạch phân khu đối với khu vực Khu kinh tế Vân Phong. Đồng thời, thực hiện song song những đồ án quy hoạch mới như Đô thị mới Cam Lâm, điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nha Trang và các địa phương khác trên địa bàn toàn tỉnh.