Nhập khẩu thịt lợn của Trung Quốc có thể giảm một nửa, thế giới thở phào

Trung Quốc, nước nhập khẩu thịt lợn lớn nhất thế giới, có thể giảm nhập khẩu mặt hàng này hơn 50% trong 6 tháng cuối năm nay so với nửa đầu năm, do giá thịt lợn ở nước này hiện đang thấp hơn so với giá thịt lợn nhập khẩu – theo ông Jim Huang, Giám đốc China-America Commodity Data Analytics, một công ty tư vấn độc lập về thị trường nông sản.

Giá lợn hơi giao sau tại thị trường Chicago – giá tham chiếu của thị trường thịt lợn toàn cầu – đã tăng hơn 25% trong năm nay do nhu cầu tăng mạnh và giá thức ăn chăn nuôi leo thang. Ngược lại, giá thịt lợn ở Trung Quốc đã giảm hơn 50% do nguồn cung trong nước tăng mạnh khi đàn lợn của nước này phục hồi mạnh kể từ sau dịch tả lợn châu Phi.

Diễn biến mức tăng giảm so với thời điểm ngày 28/12/2020 của giá lợn hơi giao sau tại thị trường Chicago (đường màu đen) và giá thịt lợn bán buôn ở Trung Quốc (đường màu đỏ). Đơn vị: % - Nguồn: Bloomberg.

Theo ông Huang, tính cả thuế và chi phí vận chuyển, giá thịt lợn nhập từ Mỹ về Trung Quốc hiện nay đắt hơn giá thịt lợn trong nước. Điều này cũng có nghĩa là Chính phủ Trung Quốc giờ đây có thể làm đầy dự trữ thịt lợn quốc gia bằng nguồn hàng trong nước với mức giá rẻ hơn.

Nhu cầu của Trung Quốc đối với thịt lợn nhập khẩu giảm mạnh có thể là một tin tốt đối với người tiêu dùng tại các quốc gia khác trên thế giới. Giá thịt, giá ngũ cốc và giá dầu ăn leo thang đã đẩy chỉ số giá lương thực-thực phẩm toàn cầu năm nay lên mức cao nhất kể từ năm 2011, thổi bùng nỗi lo lạm phát trong lúc nền kinh tế thế giới đang phục hồi từ đại dịch Covid-19.

Nửa đầu năm nay, sản lượng thịt lợn của Trung Quốc tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt khoảng 27 triệu tấn. Đàn lợn của nước này ở thời điểm cuối tháng 6 tăng 30% so với cùng kỳ 2020, đạt 439 triệu con – theo số liệu thống kê chính thức.

Tây Ban Nha, Brazil và Mỹ là ba thị trường nhập khẩu thịt lợn lớn nhất của Trung Quốc.

Nhà phân tích Lin Guofa thuộc công ty tư vấn Bric Agriculture Group cũng nói rằng Chính phủ Trung Quốc không còn cần phải nhập khẩu thịt lợn cho dự trữ quốc gia vì giá thịt lợn trong nước đã giảm mạnh. Thay vì nhập khẩu, Bắc Kinh hiện đang gom mua thịt lợn trong nước cho dự trữ quốc gia, với khối lượng mua đã đạt 13.000 tấn trong tuần này và 17.000 tấn trong tuần trước.

Cho tới đầu năm nay, Chính phủ Trung Quốc phải xả dự trữ thịt lợn quốc gia để “hạ nhiệt” giá thịt lợn ở nước này, khi dịch tả lợn châu Phi khiến đàn lợn của Trung Quốc giảm tới một nửa và đẩy giá thịt tăng vọt. Năm 2020, Trung Quốc đã bán ra 670.000 tấn thịt lợn dự trữ, tương đương khoảng 15% lượng thịt lợn mà nước này đã nhập khẩu trong cả năm.