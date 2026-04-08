Nhật Bản bổ sung lĩnh vực mới tiếp nhận lao động Việt Nam

Cùng với bổ sung thêm 3 lĩnh vực mới trong Chương trình Lao động kỹ năng đặc định, Nhật Bản thiết lập Chương trình Việc làm phát triển kỹ năng, dự kiến bắt đầu triển khai từ tháng 4/2027. Với 17 lĩnh vực tiếp nhận lao động, sẽ tạo thêm cơ hội cho lao động Việt Nam tham gia thị trường Nhật Bản theo các hình thức đa dạng hơn...

Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Nội vụ ngày 8/4 đã thông tin về một số chính sách mới của Nhật Bản liên quan đến Chương trình Lao động kỹ năng đặc định (SSW) và Chương trình Việc làm phát triển kỹ năng (ESD).

Theo đó, ngoài 16 lĩnh vực hiện có của Chương trình Lao động kỹ năng đặc định (hộ lý, vệ sinh tòa nhà, sản xuất sản phẩm công nghiệp, xây dựng, đóng tàu, bảo dưỡng ô tô, hàng không, dịch vụ lưu trú, vận tải ô tô, đường sắt, nông nghiệp, ngư nghiệp, sản xuất thực phẩm và đồ uống, phục vụ ăn uống, lâm nghiệp, chế biến gỗ), Nhật Bản đã bổ sung 3 lĩnh vực mới.

Bao gồm: dịch vụ cung cấp đồ vải (linen supply), kho vận hậu cần (logistics warehouse) và tuần hoàn tài nguyên (resource circulation), nâng tổng số lĩnh vực tiếp nhận lên 19 lĩnh vực.

Đồng thời, một số lĩnh vực hiện có cũng được điều chỉnh, bổ sung ngành nghề. Trong đó, từ tháng 4/2027, một số lĩnh vực như sửa chữa, bảo dưỡng ô tô và sản xuất thực phẩm, đồ uống sẽ được tách thành các ngành nghề cụ thể nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường lao động.

Cụ thể, lĩnh vực sửa chữa và bảo dưỡng ô tô được chia thành: Ngành nghề sửa chữa và bảo dưỡng ô tô; ngành nghề sửa chữa và bảo dưỡng thân xe.

Lĩnh vực sản xuất thực phẩm và đồ uống được chia thành: Ngành nghề sản xuất thực phẩm và đồ uống; ngành nghề sản xuất thực phẩm thủy sản chế biến.

Bên cạnh đó, phía Nhật Bản cũng thiết lập Chương trình Việc làm phát triển kỹ năng (ESD) sẽ bắt đầu triển khai từ tháng 4/2027, với 17 lĩnh vực tiếp nhận lao động. Qua đó, tạo thêm cơ hội cho người lao động nước ngoài, trong đó có lao động Việt Nam tham gia thị trường lao động Nhật Bản theo các hình thức đa dạng hơn.

17 lĩnh vực này bao gồm: Điều dưỡng; quản lý vệ sinh tòa nhà; ngành xây dựng; công nghiệp đóng tàu và thiết bị hàng hải; sửa chữa và bảo dưỡng ô tô; ngành lưu trú (khách sạn); nông nghiệp; ngư nghiệp và nuôi trồng thủy sản; ngành dịch vụ ăn uống; công nghiệp gỗ; lâm nghiệp; sản xuất sản phẩm công nghiệp; đường sắt; sản xuất thực phẩm và đồ uống; cung cấp khăn trải; kho vận hậu cần; tuần hoàn tài nguyên.

Về quy mô tiếp nhận, Nhật Bản điều chỉnh giảm số lượng lao động dự kiến tiếp nhận theo Chương trình Lao động kỹ năng đặc định trong giai đoạn từ tháng 4/2024 đến tháng 3/2029 từ 820.000 người, xuống còn 805.700 người.

Đồng thời, số lượng lao động dự kiến tiếp nhận theo Chương trình Việc làm phát triển kỹ năng trong giai đoạn từ tháng 4/2027 đến tháng 3/2029 là 426.200 người.

Cục Quản lý lao động ngoài nước đề nghị các doanh nghiệp chủ động cập nhật thông tin, đồng thời tham khảo thêm nội dung trên trang web của Cục Xuất nhập cảnh Nhật Bản để triển khai hiệu quả công tác tuyển chọn, đào tạo và đưa lao động đi làm việc tại Nhật Bản trong thời gian tới.