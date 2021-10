Nhiều doanh nghiệp cao su lãi tăng bằng lần trong quý 3 nhờ “vàng trắng” tăng giá

Xuất khẩu cao su và các mặt hàng cao su tăng mạnh về giá trị nhờ đó nhiều doanh nghiệp cao su báo lãi lớn trong quý 3/2021.

GIÁ CAO SU TĂNG MẠNH

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, ước tính, trong tháng 9/2021, xuất khẩu cao su của Việt Nam đạt khoảng 195 nghìn tấn, trị giá 321 triệu USD, tăng 2,8% về lượng và tăng 3,1% về trị giá so với tháng 8/2021; so với tháng 9/2020 giảm 5,1% về lượng, nhưng tăng 21,2% về trị giá.

Giá xuất khẩu bình quân ở mức 1.646 USD/tấn, tăng 0,3% so với tháng 8/2021 và tăng 22,7% so với tháng 9/2020. Trong 9 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu cao su ước đạt 1,3 triệu tấn, trị giá 2,17 tỷ USD, tăng 17,1% về lượng và tăng 52,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Giá cao su đang giao dịch ở mức cao nhất trong vòng hai tháng trở lại đây. Cập nhật giá cao su ngày gần nhất 12/10/2021, Sở Giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su giao kỳ hạn tháng 10/2021 đạt mức 208,1 Yen/kg, tăng 3,41% so với phiên giao dịch trước đó.

Tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su giao kỳ hạn tháng 10/2021 ghi nhận mức 13.710 Nhân dân tệ/tấn, tăng 400 Nhân dân tệ so với phiên giao dịch trước đó.

Phiên hôm nay, 13/10, tại Sở Giao dịch hàng hóa Tokyo, giá cao su giao kỳ hạn tháng 10/2021 đạt mức 209,2 Yen/kg, tăng 1,1 Yen so với phiên giao dịch trước đó.

Trong nước, theo khảo sát, giá mủ cao su tươi hôm nay tại Bình Phước được các thương lái thu mua giao động từ 280 - 315 đồng/độ mủ. Tại Đắk Lắk, giá mủ chén đầu cũng ghi nhận mức 16.000-18.000 đồng/kg tùy loại. Tại Bình Dương, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu dao động khoảng 333-335 đồng/độ mủ.

Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội Các nước Sản xuất Cao su tự nhiên (ANRPC), triển vọng nhu cầu thế giới về cao su tự nhiên năm 2021 sẽ tăng 9,3% so với năm 2020, lên 14,1 triệu tấn. Triển vọng được điều chỉnh là do dự đoán nhu cầu tốt hơn từ Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan và Việt Nam trong năm 2021. Dựa trên những ước tính sơ bộ từ các nước thành viên, sản lượng cao su tự nhiên thế giới được điều chỉnh lên 13,86 triệu tấn, tăng 2,0% so với năm 2020. Số liệu cho thấy, thế giới sẽ thiếu hụt 240 nghìn tấn cao su tự nhiên trong năm 2021.

DOANH NGHIỆP CAO SU BÁO LÃI LỚN NHỜ XUẤT KHẨU

Giá cao su tăng cao đã tác động mạnh mẽ tới lợi nhuận ngành cao su từ đầu năm 2021 đến nay. Cập nhật mới nhất cho thấy, đến thời điểm này đã có một số doanh nghiệp ngành cao su hưởng lộc lớn nhờ giá cao su tăng cao.

Cụ thể, báo cáo tài chính riêng của Công ty CP Cao su Tân Biên ghi nhận doanh thu bán hàng quý 3/2021 đạt 128,5 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm ngoái, nhờ giá vốn hàng bán giảm mạnh dẫn đến lợi nhuận gộp đạt 7,6 tỷ đồng tăng gần gấp 3 lần so với quý 3/2020. Trong khi doanh thu hoạt động tài chính tăng cao đã giúp cho lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 60 tỷ đồng, tăng gần gấp 2 lần so với quý 3 năm ngoái.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021, Cao su Tân Biên ghi nhận lãi sau thuế 150 tỷ đồng, tăng 56%.

Tương tự, tại Công ty CP Cao su Hoà Bình, trong tháng 9, tổng doanh thu của Cao su Hoà Bình đạt 56,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 574 triệu đồng, hoàn thành cao kế hoạch đặt ra. Luỹ kế 9 tháng, doanh nghiệp ghi nhận 126 tỷ đồng, thực hiện 72% so với kế hoạch đề ra và lợi nhuận trước thuế đạt 2,8 tỷ đồng, hoàn thành 282% kế hoạch. Trong quý 4, Cao su Hoà Bình đặt mục tiêu doanh thu 64 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế giảm nhẹ còn 350 triệu đồng.

Kết quả kinh doanh của Cao su Hoà Bình trong 9 tháng đầu năm 2021.

Tại cao su Phước Hoà, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3 ghi nhận 281,5 tỷ đồng, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 38 tỷ đồng, tăng 192%. Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021, Cao su Phước Hoà ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 119 tỷ đồng, tăng 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Trong khi đó, tại Cao su Đồng Phú, lợi nhuận gộp 9 tháng ghi nhận 124,8 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước và mới đạt 29,7% so với kế hoạch cả năm đề ra là 419,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, điểm sáng trong bức tranh kinh doanh của Cao su Đồng Phú là trong tháng 9, ghi nhận xuất khẩu cao su đạt 686 nghìn USD, luỹ kế từ đầu năm đến cuối tháng 9 xuất khẩu ghi nhận 5,65 triệu USD, tăng 166% so với giá trị xuất khẩu cùng kỳ năm ngoái (3,4 triệu USD).

Kết quả sản xuất kinh doanh của Cao su Đồng Phú trong 9 tháng năm 2021.

Trước đó, 6 tháng đầu năm 2021, Tập đoàn Cao su Việt Nam cũng ghi nhận lợi nhuận 2.282 tỷ đồng tăng mạnh so với con số kỳ trước là 841 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do các công ty chủ động ứng phó với trạng thái sản xuất bình thường mới, giá bán mủ cao su tăng, ổn định, sản phẩm công nghiệp cao su tăng giúp lợi nhuận của đại đa số các đơn vị có vốn góp của Tập đoàn cải thiện đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Trong những tháng cuối năm, ban lãnh đạo các doanh nghiệp cao su thống nhất nhiều giải pháp để vượt khó khăn, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra từ đầu năm.

Đơn cử, tại Cao su Hoà Bình, doanh nghiệp đã thống nhất triển khai dự án Cụm công nghiệp quy mô 50 ha đất đang trồng cao su tại xã Phước Tân được Tập đoàn Cao su Việt Nam chấp thuận chủ trương từ tháng 7/2020. Đàm phán, ký hợp đồng trồng xen trên diện tích 274,26 ha trồng tái canh 2021 tại đội 3 để nâng cao thu nhập; thoái vốn tại Các công ty CP Cao su Việt - Lào.

Đồng thời, hoàn thiện thủ tục gửi cơ quan có thẩm quyền để hưởng chế độ chính sách do Nhà nước hỗ trợ cho người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng Covid-19 như miễn giảm thuế, lãi vay ngân hàng, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động và đảm bảo công tác phòng chống dịch, tiêm vaccine cho người lao động.

Trong báo cáo mới đây, Tập đoàn Cao su Việt Nam cũng đề nghị dừng thu phần đóng quỹ Bảo hiểm xã hội đến ngày 30/6/2022 vì quỹ này đang kết dư lớn. Tương tự, đối với quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ này đến hết ngày 30/6/2022 vì quỹ này cũng hiện có kết dư hơn 89 tỷ đồng…

Về lĩnh vực thuế, VRG đề nghị giảm 50% tiền thuê đất phải nộp năm 2021 và xem xét giãn thời gian đóng tiền thuê đất 3 năm liền kể từ khi công bố hết dịch; chưa áp dụng việc tăng giá thuê đất giai đoạn 2021 – 2025. Về thuế thu nhập doanh nghiệp, Tập đoàn kiến nghị giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 mà không giới hạn về tổng doanh thu trong năm và giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp 3 năm liền kể từ khi Chính phủ công bố hết dịch, không phân biệt quy mô doanh thu trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp...