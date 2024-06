Nhiều người không vội mua vì tin giá vàng giảm tiếp

Chiều 3/6, VnEconomy đã có mặt tại các điểm bán vàng miếng SJC để bình ổn thị trường của 4 ngân hàng thương mại nhà nước (gồm Agribank, Vietcombank, BIDV, Viettinbank) và Trung tâm Vàng bạc đá quý SJC tại Hà Nội để ghi nhận tình hình triển khai bán vàng miếng SJC theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước.

Theo đó, 4 ngân hàng và Công ty SJC niêm yết giá bán vàng miếng SJC là 79,98 triệu đồng/lượng, cao hơn 1 triệu đồng mỗi lượng so với giá Ngân hàng Nhà nước bán cho các đơn vị này.

MUA TỪ 400 TRIỆU ĐỒNG TRỞ LÊN PHẢI KHAI BÁO THU NHẬP TRONG 6 THÁNG GẦN NHẤT

Ngay từ đầu giờ chiều, người dân có mặt khá đông tại các địa điểm chờ mua vàng: Trụ sở Agribank, số 2 Láng Hạ, quận Ba Đình, TP Hà Nội; Trụ sở chi nhánh Vietcombank Hà Nội, số 11B Cát Linh, quận Đống Đa, TP Hà Nội; BIDV Chi nhánh Hà Thành, số 74 Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội; Trung tâm Vàng bạc Đá Quý SJC, 27B Phan Đình Phùng, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội...

Tại tất cả các địa điểm bán vàng miếng SJC bình ổn thị trường, khách hàng đều lấy số thứ tự để xếp lượt giao dịch.

Để mua vàng, người dân xuất trình căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân khác (chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu) còn hiệu lực.

Những khách hàng mua vàng miếng SJC với giá trị từ 400 triệu đồng trở lên (tương đương 5 lượng vàng) phải khai báo nguồn tiền hoặc nguồn tài sản trong giao dịch vàng này đến từ đâu. Khách hàng có tên làm việc cụ thể tại tổ chức nào, địa chỉ trụ sở ở đâu? Mức thu nhập trung bình hàng tháng trong vòng 6 tháng gần nhất của khách mua vàng như thế nào?

Theo ghi nhận của VnEconomy tại BIDV Chi nhánh Hà Thành, TP Hà Nội, khách hàng điền thông tin vào Phiếu đề nghị mua vàng miếng (bao gồm: thông tin cá nhân của khách hàng, số lượng vàng, giá mua vàng, hình thức thanh toán tiền mặt/chuyển khoản...) và ký Phiếu đề nghị.

Sau khi đại diện BIDV ký phê duyệt trên Phiếu đề nghị, khách hàng thực hiện thanh toán tiền mua vàng. Cuối cùng, khách hàng (i) ký và nhận Bảng kê giao nhận vàng miếng và (ii) nhận vàng từ BIDV, (iii) nhận hóa đơn điện tử.

Những khách hàng mua vàng miếng SJC với giá trị từ 400 triệu đồng trở lên (tương đương 5 lượng vàng) phải khai báo bổ sung thông tin về phòng chống rửa tiền. Các thông tin khách hàng phải khai báo thêm là nguồn tiền hoặc nguồn tài sản trong giao dịch vàng này đến từ đâu. Khách hàng có tên làm việc cụ thể tại tổ chức nào, địa chỉ trụ sở ở đâu? Mức thu nhập trung bình hàng tháng trong vòng 6 tháng gần nhất của khách mua vàng như thế nào. Sau đó, khách hàng thanh toán bằng hình thức chuyển khoản cho ngân hàng hoặc nộp tiền mặt vào tài khoản của ngân hàng.

NGƯỜI DÂN TIN GIÁ VÀNG SẼ GIẢM TIẾP

Tại Agribank số 2 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội, 30 phút sau khi mở bán (15h), ngân hàng đã phát hết số thứ tự cho người dân. Những người còn lại chưa được phát số sẽ được hẹn sang ngày hôm sau.

Một người dân xếp hàng mua vàng tại Agribank số 2 Láng Hạ (Hà Nội) nói: "Khi biết Nhà nước có biện pháp bình ổn thị trường vàng nên đã chờ xếp hàng để mua 1 lượng vàng cho con lập gia đình".

Người dân mua vàng tại Agribank số 2 Láng Hạ. Ảnh Huỳnh Dũng.

Có một số ít khách hàng mặc dù đã có số nhưng đã được trả lại phiếu và hẹn quay lại ngày hôm sau. Một trong số những khách mua vàng tại Agribank số 2 Láng Hạ bỏ về, nói rằng các giải pháp của Ngân hàng Nhà nước sẽ giúp giá vàng trong nước bình ổn hơn và không vội vàng để mua vàng ngay trong ngày hôm nay.

Một khách hàng khác ở quận Hà Đông xếp hàng mua vàng tại Agribank số 2 Láng Hạ cho biết dự định mua từ 5 đến 8 lượng vàng để trả nợ và tích lũy sau này. "Biện pháp của Ngân hàng Nhà nước là phù hợp để giúp giá vàng trong nước sát với giá thế giới, giúp người dân có có cơ hội mua được vàng với giá thành hợp lý", vị khách này nói với VnEconomy.

Tại 2 chi nhánh của Vietinbank tại Hà Nội là 81 Phố Huế và tầng 1 tòa nhà Hoàng Thành, số 114 Mai Hắc Đế, Hà Nội, không khí mua vàng cũng khá tấp nập.

Người dân xếp hàng tại Viettinbank 81 Phố Huế. Ảnh Huỳnh Dũng.

Khảo sát tại Trung tâm Vàng bạc đá quý SJC 27B Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội, lúc 15h15 phút; một nhân viên nữ ở đây cho biết đã hết vàng miếng SJC để bán. Tuy nhiên, cũng theo nữ nhân viên này, khách hàng có thể mua và thanh toán tiền theo giá của ngày hôm nay (3/6), 2 ngày sau quay lại cửa hàng nhận vàng.

Tất cả các khách mua vàng tại SJC 27B Phan Đình Phùng đều được xuất hoá đơn đầy đủ theo quy định của cơ quan thuế. Ảnh: Phan Linh.

Cùng thời điểm 15h15 phút, trên phố Phan Đình Phùng, trái với không khí tấp nập tại cửa hàng SJC, cửa hàng DOJI, 25A Phan Đình Phùng, Hà Nội, vắng vẻ, chỉ có 1 khách giao dịch.

Một nữ nhân viên DOJI cho biết cửa hàng đã hết vàng miếng SJC để bán. Chiều 3/6, DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 77,5 triệu đồng/lượng, bán ra 79,5 triệu đồng/lượng; thấp hơn giá vàng miếng tại 4 ngân hàng 300 ngàn đồng/lượng.

Lúc 15h15, cửa hàng DOJI trên phố Phan Đình Phùng vắng khách. Ảnh: Phan Linh

NGƯỜI DÂN KÊU CHÊNH LỆCH MUA BÁN CỦA CÁC NGÂN HÀNG CAO

Tại điểm bán vàng Trụ sở chi nhánh Vietcombank Hà Nội ghi nhận nhiều trường hợp đến lấy số nhưng không mua vàng mà cho số người khác, trong khi ngân hàng giới hạn người mua, khiến nảy sinh cãi vã trong ngày đầu ngân hàng thương mại mở bán.

Một khách hàng trẻ tuổi tên Nam (Ba Đình) đến chi nhánh Vietcombank Hà Nội từ rất sớm và dự tính mua 4-5 lượng vàng. Tuy nhiên, sau khi biết ngân hàng giới hạn số lượng vàng nên sốt sắng gọi điện đến các cửa hàng bán vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI, Bảo Tín Minh Châu… nhưng đều nhận được chung câu trả lời "không còn vàng để bán".

Trước tình trạng này, nhiều khách hàng cho rằng các đại gia kinh doanh vàng ôm hàng không bán, một phần do vừa trúng thầu giá cao, một phần nghe ngóng tín hiệu thị trường.

Chi nhánh Vietcombank Hà Nội dành riêng quầy số 10 phục vụ khách mua vàng nhưng nhân viên ngân hàng thao tác rất lúng túng khiến khách hàng chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ. Ảnh: Ánh Tuyết

Chờ đợi hơn 2 tiếng nhưng chưa đến lượt, khách hàng Nguyễn Thị Minh Châu từ Khu đô thị Ecopark, Hưng Yên, đến ngân hàng Vietcombank từ sớm nhưng nhân viên yêu cầu mở tài khoản, sau đó mới cho lấy số giao dịch tại quầy bán hàng. Bà Châu cho biết đã có tài khoản ngân hàng Vietcombank từ lâu, dùng số chứng minh nhân dân cũ nhưng không có nhu cầu sử dụng, do đó, thủ tục hơi lâu khi khi nhân viên ngân hàng yêu cầu thay đổi số căn cước công dân mới theo quy định. Về lý do mua vàng, bà Châu cho biết trước đây do gia đình có công việc nên phải bán số vàng tích trữ, đến khi giá vàng hạ nhiệt nên có nhu cầu mua lại.

Một số người dân khác cho rằng ngân hàng thương mại tính phí chênh lệch quá cao, bởi Ngân hàng Nhà nước bán vàng giá 78,98 triệu đồng/lượng trong khi ngân hàng bán cho người dân lên tới 79,98 triệu đồng/lượng, tức cao hơn 1 triệu đồng/lượng.

Nói với VnEconomy, đại diện ngân hàng Vietcombank cho biết hôm nay là ngày đầu tiên ngân hàng thương mại chính thức bán vàng trực tiếp tới người dân nên còn đôi chút trục trặc nhưng mọi việc vẫn ổn thoả.

Nhân viên ngân hàng này cũng dự đoán tình hình giao dịch ngày mai (4/6) sẽ dễ thở hơn, khi khách hàng đến giao dịch chỉ cần mang căn cước công dân, giao dịch bình thường nhưng phải ký các giấy tờ liên quan đến phòng chống rửa tiền khi mua 5 lượng vàng.