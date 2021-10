Nhiều phim bom tấn được mong chờ đột ngột dời lịch chiếu

Variety đưa tin, công ty Walt Disney đã điều chỉnh lịch phát hành loạt bom tấn siêu anh hùng dự kiến ra rạp trong năm 2022 và 2023 từ Marvel Studios. Nhìn chung, lịch chiếu của mỗi bộ phim bị lùi từ 2 - 6 tháng so với kế hoạch ban đầu.

Cụ thể, bộ phim Doctor Strange in the Multiverse of Madness sẽ lùi lịch từ 25/3/2022 tới 6/5/2022 và thế chỗ Thor: Love and Thunder. Tác phẩm riêng thứ 4 về nhân vật Thần Sấm được ấn định ngày ra rạp 8/7/2022 thay thế cho hậu truyện Black Panther: Wakanda Forever. Ngày phát hành mới của Black Panther: Wakanda Forever dự kiến là 11/11/2022.

The Marvels, hậu truyện của Captain Marvel bị đổi lịch chiếu từ tháng 11/2022 tới thời điểm chưa xác định đầu năm 2023. Cuối cùng, Ant-Man and the Wasp: Quantumania dời ngày phát hành gần nửa năm, từ 17/2/2023 tới 28/7/2023.

Một số bom tấn khác không thuộc dòng phim siêu anh hùng cũng dời lịch chiếu. Tác phẩm mới nhất của series phim đình đám Indiana Jones, chưa có tiêu đề chính thức, do James Mangold chỉ đạo, dời chiếu một năm sang 30/6/2023 thay vì 29/7/2022. Phim phiêu lưu lãng mạn The Lost City (trước đó có tên là The Lost City of D), có minh tinh Sandra Bullock đóng cùng hai tài tử Channing Tatum và Brad Pitt, do Aaron Nee và Adam Nee chỉ đạo, chiếu sớm vào ngày 25/3/2022 thay vì 15/4/2022.

Nhiều bộ phim bom tấn đã phải dời lịch chiếu, bắt đầu từ bộ phim Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Theo Variety, lần thay đổi lịch chiếu hàng loạt này của Walt Disney bắt nguồn từ việc tiến độ sản xuất các dự án bị chậm chễ thay vì khía cạnh kinh doanh. Bởi thứ tự ra mắt của chùm phim là cố định, một bộ phim trong chuỗi bị trậm chễ sẽ khiến các tác phẩm sau đó ùn ứ theo dây chuyền.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness mới đóng máy hồi tháng 9, Thor: Love and Thunder kết thúc ghi hình vào tháng 6. Wakanda Forever vẫn đang ghi hình tại Atlanta, tương tự The Marvels. Khoảng thời gian nửa năm là quá ngắn để các bom tấn siêu anh hùng hoàn tất hậu kỳ cũng như quảng bá toàn cầu. Do đó, việc lùi lịch chiếu là không tránh khỏi.

Không chỉ lùi ngày phát hành hàng loạt tác phẩm kinh phí lớn, Walt Disney cũng gỡ nhiều dự án chưa công bố tên khỏi lịch phát hành, trong đó có chùm tác phẩm gồm bốn bộ phim điện ảnh dự kiến ra mắt trong năm 2023 đến từ Marvel Studios, 20th Century Studios cũng như Walt Disney Studios. Sau cùng, một tựa phim chưa tiết lộ nhan đề thuộc MCU được đẩy sớm lịch chiếu từ 10/11/2023 lên 3/11/2023.

Đến thời điểm hiện tại, bộ phim MCU duy nhất không bị dời lịch chiếu là Guardians Of The Galaxy Vol.3 vẫn sẵn sàng ra mắt vào tháng 5/2023. Điều này khiến fan Marvel nhận định có thể bộ phim gần như không được kết nối với các dự án khác nên bộ phim nằm ở đâu trên lịch tổng thể cũng không quan trọng. Ngược lại, Doctor Strange 2 và Ant-Man 3 dự kiến ​​sẽ có liên kết với nhau vì đa vũ trụ nên cả hai đều phải song hành với nhau.

Trước đó, Disney đã đưa Black Widow, Cruella và Raya and the Last Dragon lên nền tảng Disney+ cùng ngày ra rạp. Phương thức phát hành này không mang lại hiệu quả lớn nên sau đó hãng đã thay đổi: chỉ đưa phim lên Disney+ sau 45 ngày ra rạp.

Vũ trụ điện ảnh Marvel được biết đến với lịch trình phát hành vô cùng cẩn thận vì mỗi dự án phim đều được ấn định để bắt đầu hay kết thúc sự kiện nào đó. Chính vì thế mà năm 2020, Marvel Studios đã phải trì hoãn nhiều lần sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, khiến kế hoạch phát hành bị xáo trộn trên toàn cầu.

"Vì Marvel đã trở thành một vũ trụ được liên kết và lên kế hoạch tỉ mỉ, bao gồm hàng chục bộ phim điện ảnh và một số phim truyền hình, bất kỳ sự chậm trễ sản xuất nào đều gây ra hiệu ứng domino đối với phần còn lại của loạt phim," Variety nhận định. "Có thể nói, Covid-19 đã làm thay đổi cách mà các hãng phim lớn phát hành những bom tấn".