Nhiều sự kiện văn hóa khắp cả nước phải hoãn lại để phòng chống Covid-19

Ngày 27/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có chỉ đạo dừng tất cả các lễ công bố Nghị quyết của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thị xã Nghi Sơn, lễ khai mạc du lịch biển Hải Hòa, Hải Tiến dịp lễ 30/4 và 1/5 để tập trung công tác phòng chống dịch Covid-19.

Được biết, theo kế hoạch ban đầu, UBND huyện Hoằng Hóa tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tầm thấp vào tối 30/4, và vào ngày 1/5 sẽ tổ chức khai mạc lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2021.

Cách đây không lâu, thông tin về sự kiện đại nhạc hội “Tuần Châu - Đảo ngọc chào hè” được công bố được công bố đã thu hút sự chú ý của công chúng với sự tham gia của nhiều tên tuổi đình đám như: Đàm Vĩnh Hưng, Tuấn Hưng, Bảo Anh, Hoàng Thuỳ Linh, Soobin Hoàng Sơn, JustaTee, Đức Phúc, nhóm nhạc Da LAB... Cùng với đó là dàn các hoa hậu, á hậu: Đỗ Mỹ Linh, Lương Thùy Linh, Đỗ Hà, Kiều Loan, Thuý An, Phương Anh, Ngọc Thảo, Thuỳ Tiên...

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 chuyển biến xấu, các đơn vị tổ chức buộc phải tạm hoãn sự kiện nhằm đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng. Hiện tại vẫn chưa có thông tin chính thức về lịch trình mới của đại nhạc hội “Tuần Châu - Đảo ngọc chào hè”. Không chỉ chương trình này mà nhiều sự kiện khác tại tỉnh Quảng Ninh cũng sẽ tạm hoãn cho đến khi tình hình bệnh dịch Covid-19 có chuyển biến tốt hơn. BTC sẽ sớm công bố về ngày dự kiến diễn ra sự kiện trong thời gian tới.

Sân khấu cho đại nhạc hội ở Tuần Châu đã dừng thi công sau quyết định hoãn tổ chức sự kiện.

Tại Nghệ An, UBND tỉnh cũng đưa ra quyết định dừng bắn pháo hoa nghệ thuật trong dịp khai mạc du lịch Cửa Lò 2021 dự kiến sẽ diễn ra vào tối 30.4 tại cầu Cửa Hội nối Nghệ An và Hà Tĩnh. Tại Quảng Trị, lãnh đạo tỉnh quyết định hủy kế hoạch bắn pháo hoa tầm thấp vào tối 30.4 ở khu Dịch vụ - Du lịch biển Cửa Việt (thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh) để khai trương mùa du lịch biển 2021.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, lễ hội Tràng An 2021 cũng đã thông báo tạm hoãn tổ chức để phòng chống dịch. Lễ hội Tràng An 2021 với chủ đề "Tràng An kết nối di sản" dự kiến diễn ra ngày 29/4, tại Ninh Bình. Trước đó 1 ngày (tức ngày 28/4), sẽ có hoạt động quảng bá lễ hội tới truyền thông, chương trình biểu diễn trên sông như: Lễ rước nước, biểu diễn nghệ thuật…

Tại Hà Nội, theo thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao, dịp lễ kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam và Ngày Quốc tế lao động, Thủ đô không tổ chức bắn pháo hoa. Tại TP.HCM, trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 thành phố trưa 26/4, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong cũng đã quyết định hủy kế hoạch bắn pháo hoa tại 5 điểm như dự kiến để bảo đảm an toàn phòng chống dịch.