Nhiều tổ chức kinh tế đã quá lạc quan khi dự báo về tăng trưởng GDP quý 1/2023

Theo bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, trong bối cảnh khó khăn chung của kinh tế thế giới, tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2023 chỉ tăng 3,32% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 3,21% của quý 1/2020 trong giai đoạn 2011-2023.

Mức tăng 3,21% của quý 1/2020 đã được điều chỉnh sau một thời gian công bố sơ bộ. Còn nếu tính tại thời điểm Tổng cục Thống kê công bố tăng trưởng GDP tháng 1/2020 là ở mức 3,82%. Nếu so với với mức này thì quý 1/2023 tăng trưởng GDP thấp nhất lịch sử 12 năm.

Mức tăng trưởng này cũng khiến nhiều tổ chức tài chính, công ty chứng khoán vào thế ngỡ ngàng khi dự báo "hớ" về tăng trưởng GDP quý 1/2023.

Cụ thể, mới đây ngày 15/3, Chứng khoán VnDirect kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 5,6% trong quý đầu tiên của năm 2023, thấp hơn một chút so với mức tăng trưởng 5,9% trong Q4/22. So với con số thực thì dự báo này quá lạc quan.

Ngành dịch vụ được kỳ vọng sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong Q1/23 nhờ du lịch phục hồi mạnh mẽ. Lưu ý rằng quý đầu tiên của năm ngoái vẫn là mùa du lịch thấp điểm khi Việt Nam mở cửa đón khách du lịch quốc tế từ ngày 15/03/2022.

VnDirect dự báo ngành dịch vụ sẽ tăng trưởng ở mức 7,9% so với quý trong Q1/23, thấp hơn một chút so với mức cao đột biến là 8,1% trong Q4/22 và vẫn là sự cải thiện mạnh mẽ so với mức tăng 4,6% so với trong quý 1 năm ngoái. Tuy nhiên, con số thực tế khu dịch vụ chỉ tăng trưởng 6,79% trong quý 1.

VnDirect dự báo tăng trưởng GDP theo quý.

Trong báo cáo cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô mới nhất, Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) dự báo, tăng trưởng GDP quý 1/2023 đạt 5%-5,4%. Số liệu tăng trưởng dự báo cho năm 2023 đạt 5,8% - 6,2%.

Tính riêng quý 1/2023, HSBC còn dự báo tăng trưởng kinh tế của khu vực ASEAN-6 trong năm 2023 dự kiến đạt 4%. Trong đó, GDP Philippines được dự báo sẽ tăng trưởng cao nhất ASEAN-6, với tăng trưởng GDP ước đạt 5,3%. Đứng thứ hai là Việt Nam, với GDP quý 1/2023 tăng 5% so với cùng kỳ.

Cho cả năm 2023, VnDirect kỳ vọng tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ dần phục hồi trong các quý còn lại của năm 2023 và đạt 6,2% cả năm đến từ kỳ vọng từ việc Trung Quốc mở cửa trở lại có thể hỗ trợ kinh tế toàn cầu phục hồi.

IMF dự báo kinh tế của Việt Nam sẽ tăng trưởng cao nhất khu vực ASEAN-6, với GDP tăng 5,8% so với cùng kỳ. Ngày 13/3, Ngân hàng Thế giới (WB) cũng đưa ra dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2023 được dự báo đạt 6,3%

Công ty CP FIDT cho rằng tăng trưởng kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ dao động trong khoản 5,8 - 7,2%, cao hơn phần lớn các nước trong khu vực và mục tiêu được Quốc hội thông qua.

Dù chịu nhiều tác động tiêu cực từ thị trường tài chính toàn cầu nhưng Ngân hàng UOB vẫn tiếp tực giữ nguyên dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2023 ở mức 6,6%, khá sát với mức dự báo tăng 6,5% từ Chính phủ.

Giải ngân đầu tư công được hầu hết các tổ chức tài chính đánh giá là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế năm 2023. Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, tỷ lệ ước giải ngân 03 tháng kế hoạch năm 2023 đạt 9,69% kế hoạch. Nếu so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thì tỷ lệ giải ngân đạt 10,35%, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022 (11,88%); trong đó vốn trong nước đạt 10,64% (cùng kỳ năm 2022 đạt 12,66%), vốn nước ngoài đạt 3,43% (cùng kỳ năm 2022 đạt 0,99%).

Có 02 Bộ và 15 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 15%. Một số Bộ, địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt cao gồm: Tiền Giang (31,1%), Bến Tre (30,05%), Điện Biên (24,67%), Đồng Tháp (22,93%), Lâm Đồng (20,78%).

Có 49/52 Bộ, cơ quan trung ương và 24/63 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 9%, trong đó có 30 Bộ, cơ quan trung ương chưa giải ngân kế hoạch vốn.