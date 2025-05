Nhìn lại các nền kinh tế lớn trong quý 1/2025

Tuy nhiên, có một điểm chung là việc Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế quan mạnh tay lên các đối tác thương mại đang khiến triển vọng của các nền kinh tế này xấu đi rõ rệt.

Sau khi nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai vào ngày 20/1/2025, Tổng thống Donald Trump đã đưa ra một loạt kế hoạch thuế quan, gồm mức thuế 25% lên hai nước láng giềng Mexico và Canada, tiếp đó là thuế quan nhôm và thép, thuế quan ôtô, rồi đỉnh điểm là thuế quan đối ứng với thuế suất dao động từ 10-50% áp lên 180 quốc gia và vùng lãnh thổ, riêng Trung Quốc bị áp mức thuế 145%. Tuy được công bố vào đầu tháng 4/2025, việc đánh thuế đối ứng đã được ông Trump cảnh báo từ trước, nên đã cùng với những kế hoạch thuế quan khác gây ra những dịch chuyển lớn trong nền kinh tế toàn cầu trong quý đầu năm.

Ngoài thuế quan, các nền kinh tế lớn còn chịu tác động của một loạt yếu tố khác, gồm thay đổi bầu cử ở châu Âu, cuộc khủng hoảng bất động sản tiếp diễn và tình trạng ảm đạm của nhu cầu ở Trung Quốc, hay cuộc đàm phán tiền lương ở Nhật Bản. Cả hiện thực và triển vọng của kinh tế toàn cầu, trong đó bao gồm các nền kinh tế lớn, đều trải qua những thay đổi đáng kể chỉ trong một thời gian ngắn. Mỹ - từ chỗ đóng vai trò dẫn dắt tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2024 - đang có dấu hiệu tụt lại, trong khi Trung Quốc được dự báo sẽ đóng góp nhiều hơn vào tăng trưởng toàn cầu trong năm nay và những năm tới.

KINH TẾ MỸ BẤT NGỜ TĂNG TRƯỞNG ÂM

Số liệu do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 30/4/2025 cho thấy tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Mỹ giảm 0,3% trong quý 1/2025, đánh dấu quý giảm đầu tiên sau 3 năm liên tục tăng trưởng. Đây là dữ liệu tính theo phương pháp hiệu chỉnh theo yếu tố mùa vụ để phản ánh sự biến động theo kỳ 1 năm (seasonally adjusted annual rate - SAAR). Nguyên nhân chính khiến GDP của Mỹ giảm trong quý 1/2025 là làn sóng nhập khẩu hàng hóa khi doanh nghiệp nước này chạy đua với thời gian trước khi các kế hoạch thuế quan của ông Trump có hiệu lực. Quý 4/2024, nền kinh tế lớn nhất thế giới ghi nhận mức tăng trưởng 2,4%.

Theo một báo cáo khác của Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 6/5/2025, kim ngạch nhập khẩu và thâm hụt thương mại của nước này đều cao kỷ lục trong tháng 3/2025. Thâm hụt thương mại của Mỹ trong tháng 3/2025 tăng 14% lên mức cao chưa từng thấy 140,5 tỷ USD. Nhập khẩu tăng 4,4%, đạt mức cao nhất mọi thời đại 419 tỷ USD. Trong đó, nhập khẩu hàng hóa tăng 5,4%, đạt mức cao kỷ lục 346,8 tỷ USD.

Thâm hụt thương mại đã gây thiệt hại 4,83 điểm phần trăm trong tăng trưởng GDP quý 1/2025 của Mỹ, cũng là một con số kỷ lục. Tuy nhiên, nếu không xét tới thiệt hại đó, nền kinh tế Mỹ vẫn cho thấy sự vững vàng, với tiêu dùng tuy chậm lại so với quý 4/2024 nhưng vẫn tăng đáng kể; tỷ lệ thất nghiệp chưa có dấu hiệu tăng; doanh nghiệp vẫn tăng đầu tư vào trang thiết bị và tăng lương cho người lao động.

Chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ - lĩnh vực chiếm hơn 2/3 nền kinh tế - tăng trưởng 1,8% trong quý 1/2025, sau khi tăng 4% trong quý 4 năm 2024. Tỷ lệ thất nghiệp tháng 4/2025 của Mỹ duy trì ở mức 4,2% của tháng 3/2025, và tiền lương tăng 0,8% trong tháng 1/2025 chỉ giảm nhẹ so với mức tăng 1% của quý 4/2024, theo dữ liệu từ Bộ Lao động Mỹ.

Lạm phát có dấu hiệu dịu đi nhưng vẫn cao dai dẳng hơn mục tiêu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng - đi ngang trong tháng 3/2025 so với tháng 2/2025, sau khi tăng 0,4% trong tháng 2/2025. So với cùng kỳ năm 2024, PCE tháng 3/2025 tăng 2,3%, sau khi tăng 2,7% trong tháng 2/2025. Sức ép lạm phát ở Mỹ được cho là sẽ tăng lên trong thời gian tới do ảnh hưởng của thuế quan.

Giới phân tích dự báo tăng trưởng GDP của Mỹ sẽ hồi phục trong quý 2/2025 do tác động tiêu cực từ nhập khẩu giảm bớt, nhưng sự phục hồi đó có thể không đủ để Mỹ tránh một cuộc suy thoái hoặc một thời kỳ tăng trưởng ì ạch kết hợp với lạm phát cao, còn gọi là đình lạm. Niềm tin của người tiêu dùng sụt giảm và kỳ vọng lạm phát tăng đang là những vấn đề khiến giới chức Fed lo ngại, bởi họ đang đứng trước lựa chọn chính sách khó khăn giữa tiếp tục chống lạm phát và bảo vệ tăng trưởng kinh tế.

Trong báo cáo WEF mới nhất, IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ năm 2025 về 1,8%, giảm tròn 1 điểm phần trăm so với mức tăng 2,8% của năm 2024, thấp hơn 0,9 điểm phần trăm so với lần dự báo trước. Năm 2026, IMF dự báo kinh tế Mỹ tăng 1,7%, thấp hơn 0,4 điểm phần trăm so với lần dự báo trước.

Trong khi đó, ông Trump vẫn bày tỏ quan điểm lạc quan về nền kinh tế. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn phát sóng trong chương trình “Meet the Press” của đài NBC ngày 4/5/2025, ông nói nước Mỹ đang ở trong một giai đoạn chuyển giao và ông không loại trừ khả năng nền kinh tế giảm tốc, nhưng nhấn mạnh ông tin rằng các chính sách của ông sẽ mở ra một thời kỳ tăng trưởng bùng nổ đi vào lịch sử.

KINH TẾ TRUNG QUỐC TĂNG TRƯỞNG VƯỢT DỰ BÁO

Báo cáo do Tổng cục Thống kê Trung Quốc (NSB) công bố hôm 16/4/2025 cho thấy GDP quý đầu năm của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2024, cao hơn mức dự báo tăng 5,1% mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters. Mức tăng này cho thấy đà tăng trưởng mạnh lên từ cuối năm 2024 - kết quả của việc Chính phủ nước này triển khai các biện pháp kích thích trên diện rộng - được duy trì.

Đầu tháng 5/2025, Bắc Kinh tiếp tục tung ra một loạt biện pháp hỗ trợ tăng trưởng bằng chính sách tiền tệ. Theo đó, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) tuyên bố sẽ giảm 0,1 điểm phần trăm lãi suất mua lại đảo ngược kỳ hạn 7 ngày từ 1,5% xuống 1,4%. Biện pháp này sẽ kéo lãi suất cơ bản (LPR) - lãi suất chính sách chủ chốt của PBOC - giảm khoảng 0,1 điểm phần trăm. Ngoài ra, PBOC cũng sẽ hạ 0,5 điểm phần trăm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, đồng nghĩa giải phóng lượng thanh khoản 1 nghìn tỷ Nhân dân tệ, tương đương 138,6 tỷ USD trong hệ thống tài chính.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng triển vọng nền kinh tế Trung Quốc trong những quý sắp tới sẽ tùy thuộc nhiều vào kết quả đàm phán thương mại giữa Bắc Kinh và Washington. Nếu thuế quan không sớm giảm nhanh từ mức 145% mà Mỹ áp lên hàng Trung Quốc, xuất khẩu của nước này có thể giảm tốc mạnh, làm mất đi hàng điểm phần trăm trong tốc độ tăng trưởng kinh tế năm nay. Nhiều thông tin báo chí cho biết một số nhà máy Trung Quốc đã phải cắt giảm sản xuất và cho công nhân nghỉ việc một phần vì lượng đơn hàng từ Mỹ giảm mạnh.

Ngoài thuế quan, kinh tế Trung Quốc còn đang đương đầu với cuộc khủng hoảng bất động sản chưa có hồi kết và nhu cầu tiêu dùng yếu tại thị trường trong nước. Do đơn hàng xuất khẩu từ Mỹ giảm, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đang tìm cách bán hàng nhiều hơn tại thị trường nội địa, áp lực giảm phát vốn dĩ đã lớn có thể tăng thêm.

Sau khi cầm cự trên ngưỡng 0 trong năm 2023 và 2024, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc năm 2025 đã rơi vào trạng thái giảm, ghi nhận 2 tháng giảm liên tiếp trong tháng 2 và tháng 3/2025. Chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) đến tháng 3/2025 đã có 29 tháng giảm liên tiếp.

Trong nửa đầu tháng 4/2025, một loạt tổ chức dự báo đã hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế Trung Quốc. Trong đó, ngân hàng UBS dự báo nước này chỉ đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm 3,4% do tác động tiêu cực của thuế quan, thấp hơn nhiều so với mục tiêu “khoảng 5%” mà Bắc Kinh đề ra.

IMF dự báo trong năm 2025 và 2026, kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng ở mức 4%, thấp hơn tương ứng 0,6 điểm phần trăm và 0,5 điểm phần trăm so với lần dự báo hồi tháng 1/2025. Tuy nhiên, theo tính toán của hãng tin Bloomberg dựa trên báo cáo của IMF, Trung Quốc sẽ là nước đóng góp nhiều nhất vào tăng trưởng toàn cầu trong 5 năm tới, với tỷ trọng 23%, từ mức dự báo 21,7% đưa ra hồi tháng 10/2024. Ấn Độ được dự báo đóng góp 15% trong sản lượng kinh tế tăng thêm của thế giới từ nay tới năm 2030, trong khi tỷ trọng đóng góp của Mỹ được dự báo đạt chỉ 11,3%.

KINH TẾ CHÂU ÂU CŨNG GÂY BẤT NGỜ

Nền kinh tế Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) cũng khiến giới phân tích ngạc nhiên khi đạt mức tăng 0,4% trong quý 1/2025 so với quý trước, cao gấp đôi mức tăng trưởng của quý 4/2024 và cao hơn so với dự báo, theo số liệu được cơ quan thống kê Eurostat công bố ngày 30/4/2025. Dữ liệu này đánh dấu quý tăng trưởng thứ năm liên tiếp của Eurozone và phản ánh đà tăng trưởng có dấu hiệu khởi sắc nhẹ trong khu vực. Nếu hiệu chỉnh theo các yếu tố mùa vụ để phản ánh biến động theo kỳ 1 năm, GDP của Eurozone tăng trưởng 1,2% trong quý 1/2025, bằng với mức tăng của quý trước.

Một tín hiệu khả quan nữa là Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, đã thoát khỏi tình trạng tăng trưởng âm của quý trước đó, ghi nhận mức tăng 0,2% trong quý 1/2025, phù hợp với dự báo. Quý 4/2024, kinh tế Đức giảm 0,2%. Nền kinh tế lớn thứ hai trong Eurozone là Pháp tăng 0,1% trong quý 1/2025, sau khi giảm 0,1% trong quý cuối cùng của năm 2024.

Tuy khởi sắc, nền kinh tế châu Âu vẫn đang trong trạng thái èo uột và thuế quan của Mỹ được nhận định sẽ gia tăng áp lực suy giảm tăng trưởng đối với nền kinh tế khu vực. Dù là đồng minh của Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), trong đó có các nước Eurozone, bị ông Trump áp thuế quan đối ứng 20%. Tháng 3/2025, trước khi thuế đối ứng được công bố, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã giảm dự báo tăng trưởng khu vực lần thứ 6 liên tiếp, cho rằng kinh tế Eurozone chỉ đạt mức tăng 0,9% trong năm 2025.

Tuy nhiên, với áp lực giảm phát dịu đi, ECB có dư địa để liên tục hạ lãi suất nhằm hỗ trợ nền kinh tế. Ngày 17/4/2025, ECB hạ lãi suất về mức 2,25%, thấp nhất trong hơn 2 năm trở lại đây - một động thái được cho là chuẩn bị để ứng phó với tác động kinh tế từ cuộc chiến thương mại với Mỹ.

Lạm phát ở Eurozone trong tháng 3/2025 là 2,2%, chỉ còn cao hơn một chút so với mục tiêu 2% của ECB, nhờ giá dịch vụ tăng chậm nhất trong khoảng 3 năm trở lại đây. Dù vậy, kế hoạch vay nợ để chi tiêu của chính phủ liên minh đang được thành lập ở Đức và một số nước Eurozone khác có thể làm gia tăng áp lực lạm phát ở khu vực trong thời gian tới.

Trong báo cáo WEF mới nhất, IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Eurozone còn 0,8% và 1,2%, tương ứng của năm 2025 và 2026, thấp hơn 0,2 điểm phần trăm so với dự báo tháng 1/2025. Trong đó, kinh tế Đức được dự báo không tăng trưởng năm nay, từ mức dự báo tăng 0,3% đưa ra hồi tháng 1/2025.

KINH TẾ NHẬT BẢN CÓ THỂ ĐÃ SUY GIẢM TRONG QUÝ 1/2025

Nhật Bản hiện chưa công bố số liệu GDP quý 1/2025, nhưng theo dự báo mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters, nền kinh tế đất nước Mặt trời mọc có thể đã giảm trong quý đầu năm, đánh dấu quý giảm đầu tiên trong vòng một năm do nhu cầu trong nước suy yếu và nhập siêu. Khảo sát cho thấy GDP thực của Nhật Bản có thể giảm 0,2% trong quý 1/2025 - số liệu điều chỉnh theo yếu tố mùa vụ để phản ánh biến động theo kỳ 1 năm. Đây là một sự giảm tốc mạnh so với mức tăng trưởng 2,2% ghi nhận trong quý 4/2024.

Tiêu dùng tư nhân, lĩnh vực chiếm hơn một nửa sản lượng kinh tế Nhật Bản, được dự báo tăng chỉ tăng 0,1% do giá thực phẩm tăng khiến người dân hạn chế chi tiêu. Xuất khẩu được dự báo tăng nhưng nhập khẩu có thể tăng mạnh hơn và dẫn tới thâm hụt thương mại, gây thiệt hại 0,6 điểm phần trăm trong tốc độ tăng trưởng GDP.

Nhật Bản bị ông Trump áp thuế quan đối ứng 24%, bên cạnh mức thuế 25% áp lên ôtô, nhôm và thép, dù Tokyo là một đồng minh thân cận của Washington. Hai nước đã có ba vòng đàm phán thương mại nhưng chưa đi đến thỏa thuận. Thuế quan ôtô bị xem là một vấn đề đặc biệt nghiêm trọng đối với Nhật, vì ngành công nghiệp ôtô là một trụ cột của nền kinh tế nước này.

Đồng Yên của Nhật Bản gần đây tăng giá mạnh do triển vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) tiếp tục tăng lãi suất vì tiền lương ở Nhật Bản tăng mạnh năm thứ hai liên tiếp. Ngoài ra, yên còn tăng giá vì đồng tiền này là một “hầm trú ẩn” được giới đầu tư toàn cầu ưa chuộng khi thị trường tài chính toàn cầu biến động mạnh. Đồng nội tệ tăng giá có thể gây trở ngại lớn hơn đối với lĩnh vực xuất khẩu của Nhật Bản.

Trong cuộc họp chính sách tiền tệ kết thúc ngày 1/5/2025, BOJ dự báo GDP của Nhật Bản chỉ tăng trưởng 0,5% trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 3/2026, giảm hơn một nửa so với mức dự báo tăng trưởng 1,1% đưa ra hồi tháng 1/2025. Còn theo báo cáo WEF mới nhất, kinh tế Nhật Bản được IMF kỳ vọng tăng 0,6% trong 2025, giảm 0,5 điểm phần trăm so với lần dự báo trước...

Nội dung đầy đủ của bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 19-2025, phát hành ngày 12/05/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây :