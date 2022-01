Những bộ suit cổ điển đã trở lại

Từng là trang phục đại chúng, nhưng trong vòng hai thập kỷ qua đã chứng kiến sự suy giảm nhanh chóng của suit khi thời trang athleisure và đặc biệt là streetwear lên ngôi. Hàng loạt các công ty bỏ đi quy định về suit nam và cà vạt. Mọi người đều chuộng phong cách ăn mặc thoải mái và đơn giản hơn. Thời trang đường phố và sneakers lên ngôi và thống trị khắp các sàn runway của những ông lớn như Dior, Gucci, Louis Vuitton…

Tuy nhiên, suit vẫn sẽ trường tồn theo năm tháng, chỉ là theo một cách khác hơn. Điều đó có thể chứng minh qua những cộng đồng classic menswear trên thế giới và cả Việt Nam vẫn hoạt động sôi nổi. Hay như trong những BST các năm qua, chúng ta có thể thấy được sự trở về của những bộ suit cách tân đến từ Dior, Off-White, Louis Vuitton, Balenciaga…

Tuy nhiên, sau một 2021 hỗn độn với dịch bệnh, xu hướng thời trang phá cách và linh hoạt cũng có dấu hiệu chững lại. Bằng chứng là, ở các sự kiện cuối năm 2021, các ngôi sao không còn mặn mà với việc phô trường những bộ cánh bắt mắt. Riêng với thời trang nam, những bộ suit cổ điển bắt đầu xuất hiện nhiều trở lại. Tại buổi lễ ra mắt phim Spiderman: No Way Home, Tom Holland diện hẳn một bộ suit Prada may đo riêng ôm dáng “chuẩn” phong cách cổ điển: vest hai hàng khuy được cài kín kẽ, sơ mi trắng, cà vạt đen, và đôi bốt Christian Louboutin mũi vuông không thể nam tính hơn.

Và… sự cổ điển thì chẳng bao giờ lỗi thời. Những công nghệ tân tiến trong việc chế tác đồ may mặc sẵn ngày nay đã tạo ra những bộ suit hai mảnh quyến rũ mặc kèm quần vải xếp li là lượt ôm sát lấy cơ thể. Các quý ông được khuyến nghị sở hữu một bộ suit như vậy trong tủ đồ cho mọi dịp: đi làm, đi dạo chơi, một bữa tiệc sang trọng hay thậm chí là ngày trọng đại của chính mình. Vải len cổ điển, lụa lót mềm mại và vô số những tiểu tiết được chăm chút từ ve áo tới lỗ xỏ cúc là điểm cộng khiến người đã trót yêu thích suit cổ điển khó lòng "từ chối".

Đã nói đến suit cổ điển, thì không thể thiếu được sắc xanh navy hay những đường kẻ sọc. Mà nếu vậy thì lại càng phải nhắc đến bộ âu phục của Henry Cavill tại buổi lễ ra mắt mùa 2 của loạt phim Netflix nổi đình nổi đám The Witcher. Với dáng người vạm vỡ và gương mặt chữ điền đầy cuốn hút, Henry Cavill cũng cho thấy sự tinh tế trong thời trang qua lựa chọn kiểu dáng túi vuông và chiếc cà vạt hoa văn hài hòa tông màu. Dấu hiệu cho sự trở lại mạnh mẽ của những chi tiết đặc trưng thuộc phong cách suit cổ điển.

Ngày nay, các chàng trai trẻ cũng bắt đầu dành sự quan tâm đối với trang phục suit nhờ sự lịch lãm, phong độ và nam tính mà nó thể hiện trên ngoại hình cơ thể người mặc. Mỗi chàng trai sẽ xây dựng cho mình một phong cách suit với nét độc đáo, riêng biệt và đa dạng khác nhau, nhưng hầu hết ở lứa tuổi 30 đổ lại, sự trẻ trung khi diện suit là yêu cầu mà mỗi quý ông hướng đến. Cũng bởi thị hiếu ấy mà năm nay, những bộ suit thập niên 80 dường như đã quay trở lại.

Nhắc đến thời trang thập niên 80, nhiều người thường nghĩ đến những bộ suit cổ điển sặc sỡ và quá khổ, nhưng những trang phục may đo cao cấp với điểm nhấn mềm mại của thời đại ấy lại chiếm được cảm tình lớn của giới mộ điệu trong thời đại ngày nay. Chẳng hạn như bộ trang phục của Julian Kay (do Richard Gere thủ vai) trong bộ phim American Gigolo với áo sơ-mi vải lanh và quần xếp ly, cùng chiếc áo khoác ngoài mỏng tang đến từ thương hiệu Giorgio Armani. Bộ phim đã đưa tên tuổi nhà mốt Ý vang danh và thay đổi quan niệm về trang phục nam giới theo hướng cách tân hơn.

Giờ đây, Giorgio Armani đã làm mềm những đường may gò bó, gỡ bỏ phần nách áo cao và sự cứng nhắc trong công thức may đo kiểu Anh. Những khái niệm về suit đã được tái định nghĩa bằng những đường may đo mềm mại, dễ chịu và thoải mái. Về cơ bản, đây là “liều thuốc hóa giải” cho phong cách nổi loạn ngày càng thống trị thời trang nam giới trong những năm gần đây. Tuy chất liệu hiện tại hoàn toàn khác so với những năm 80, nhưng phong cách giai đoạn này lại cực kỳ phù hợp với quy tắc ăn vận hiện đại, không rườm rà hay nặng nề. Các trang phục có thể giấu đi những vết mồ hôi, tạo cảm giác thoải mái nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch.

Cuối năm 2021, trang web thời trang trực tuyến Mr Porter đã mang một số trang phục nổi danh nhất thập niên 80 của Armani quay trở lại. Trong đó, nổi bật nhất là những bộ âu phục không cấu trúc, mẫu áo khoác dáng rộng và những chiếc sơ-mi mềm mại. Nếu so với các thiết kế rộng rãi theo tông màu trầm trong các bộ sưu tập mùa thu của Ermenegildo Zegna, Brioni và Berluti, những sáng tạo theo xu hướng thoải mái của Armani lại xuất hiện trong nhiều mùa mốt.

Những bộ suit cổ điện của năm nay được dự đoán có kích thước quá khổ và khuôn hình hộp, tương đồng với kiểu thời trang streetwear đang thịnh hành, trong khi thiết kế khuy hai hàng phảng phất nét cổ điển dự đoán trở thành xu hướng. Giám đốc sáng tạo Alessandro Michele của Gucci đã ngay lập tức bước vào cuộc chơi với bốn chiến dịch thể hiện lối thẩm mỹ chiết trung, và không ai là hiện thân cho phong cách này tốt hơn Harry Styles. Chàng ca sỹ này đã thường xuyên gây ấn tượng mỗi lần xuất hiện với suit cổ điển và áo lót retro với cổ khoét sâu để lộ phần ngực trần nam tính.