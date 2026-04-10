Thứ Sáu, 10/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Những diễn biến phức tạp xoay quanh việc mở lại eo biển Hormuz

Hoài Thu

10/04/2026, 13:44

Hơn 2 ngày kể từ khi Mỹ và Iran công bố thỏa thuận ngừng bắn, nhưng việc bảo đảm an toàn để khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz - một nội dung then chốt của thỏa thuận - vẫn chưa rõ ràng...

Ảnh minh họa - Ảnh: AP

Điều này khiến những tín hiệu tích cực ban đầu về khả năng nối lại hoạt động bình thường trên tuyến vận tải năng lượng chiến lược của thế giới nhanh chóng bị thay thế bởi tâm lý lo ngại và thiếu chắc chắn.

Từ ngày thỏa thuận ngừng bắn được công bố, tức thứ Ba (7/4) theo giờ Mỹ, đến thứ Năm (9/4), lưu lượng tàu chở dầu và khí đốt qua eo biển Hormuz vẫn chưa phục hồi như kỳ vọng, dù Iran trước đó tuyên bố sẽ bảo đảm an toàn hàng hải qua tuyến đường này trong thời gian ngừng bắn.

Theo dữ liệu theo dõi tàu biển được hãng tin AP dẫn lại, mới chỉ có 4 tàu chở hàng rời bật hệ thống nhận dạng tự động (AIS) đi qua eo biển Hormuz. Trong khi đó, dữ liệu riêng từ AXSMarine cho thấy có 11 tàu được xác nhận đi qua eo biển trong 24 giờ đầu tiên kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Tuy nhiên, các số liệu này không bao gồm nhóm tàu được gọi là “đội tàu bóng đêm” - tức những tàu tắt thiết bị nhận dạng tự động để tránh lệnh trừng phạt đối với dầu thô Iran. Bên cạnh đó, một số nguồn tin cũng cảnh báo về hiện tượng “giả mạo tín hiệu”, tức tàu hiển thị vị trí không đúng thực tế.

Những diễn biến trên cho thấy Iran đang giữ lập trường cứng rắn và đơn phương về việc dỡ bỏ phong tỏa eo biển Hormuz, qua đó làm gia tăng hoài nghi về khả năng thực thi đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn. Theo các nhà phân tích, Tehran dường như muốn phát đi thông điệp rằng họ mới là bên nắm quyền quyết định thời điểm và cách thức mở lại tuyến hàng hải này.

Ngày 9/4, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã thiết lập các tuyến hàng hải thay thế qua eo biển Hormuz, để tránh nguy cơ va phải thủy lôi trên biển. Đến nay, các thông tin từ nhiều nguồn cho rằng Iran đã rải thủy lôi ở eo biển Hormuz kể từ khi chiến sự bùng phát vẫn chưa được xác minh độc lập.

Trong tuyên bố, IRGC cho biết mọi tàu thuyền có ý định đi qua eo biển Hormuz nên sử dụng các tuyến thay thế để bảo đảm an toàn hàng hải và tránh nguy cơ va phải thủy lôi. Động thái này cho thấy Tehran đang muốn trực tiếp điều hướng luồng tàu qua Hormuz – nơi trung chuyển khoảng 1/5 lượng dầu giao dịch toàn cầu.

Không lâu sau tuyên bố của IRGC, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh khẳng định eo biển Hormuz vẫn mở. Tuy nhiên, ông cho biết do có nguy cơ từ thủy lôi, tất cả tàu thuyền muốn đi qua đều phải phối hợp với phía Iran để bảo đảm an toàn.

“Bất kỳ ai liên lạc với phía Iran đều được phép đi qua”, ông Khatibzadeh nói với một kênh truyền hình Anh tại Tehran.

Vào ngày 8/4, cả Mỹ và Iran đều tuyên bố giành phần thắng sau khi các bên nhất trí với lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần. Tuy nhiên, các bên đang đưa ra cách hiểu rất khác nhau về những điều khoản của thỏa thuận, trong đó có việc khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.

Tình hình tại eo biển Hormuz trở nên rối ren hơn khi Iran bất ngờ tuyên bố sẽ cùng Oman thu phí các tàu đi qua tuyến hàng hải này. Tehran cũng cho biết tàu thuyền chỉ có thể lưu thông khi phối hợp với lực lượng vũ trang Iran và tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật do phía Iran đưa ra.

Tuyên bố trên đã vấp phải phản ứng mạnh trên toàn cầu, bởi từ trước đến nay tàu thuyền không phải trả phí để đi qua eo biển Hormuz. Kế hoạch của Iran cũng bị cho là đi ngược lại Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) - bộ quy tắc quốc tế quy định quyền và thẩm quyền của các quốc gia trong hoạt động hàng hải.

Sau các đợt không kích mạnh của Israel vào Lebanon trong ngày 8/4, Iran tiếp tục đẩy lập trường theo hướng cứng rắn hơn. Tehran phát tín hiệu rằng nước này muốn kiểm soát việc đi lại qua eo biển Hormuz và tự đặt ra các điều kiện đối với tàu thuyền muốn đi qua tuyến hàng hải chiến lược này.

Sang ngày 9/4, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh cho biết Tehran chỉ cho phép tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz theo “các chuẩn mực quốc tế và luật pháp quốc tế” nếu Mỹ chấm dứt các hành động quân sự tại Trung Đông và Israel ngừng tấn công Lebanon. Ông đồng thời mô tả vụ ném bom ở Beirut hôm 8/4 là một “hành vi vi phạm nghiêm trọng lệnh ngừng bắn”.

Diễn biến thực tế đang cho thấy sự trái ngược với tuyên bố trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng theo thỏa thuận ngừng bắn, eo biển Hormuz “sẽ mở cửa và an toàn”.

Trong khi đó, Oman nhanh chóng bác bỏ tuyên bố của Iran rằng hai nước sẽ cùng thu phí tàu thuyền quá cảnh trong 2 tuần của thỏa thuận ngừng bắn. Động thái này cho thấy Muscat muốn làm rõ lập trường của mình trước các nước láng giềng vùng Vịnh, đồng thời khẳng định Oman vẫn tuân thủ các nguyên tắc của Luật Biển, theo đó tàu thuyền không phải trả phí khi đi qua các tuyến hàng hải tự nhiên.

Các nước vùng Vịnh cũng kiên quyết phản đối việc Iran kiểm soát eo biển Hormuz. Trong ngày 7/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed al-Ansari nhấn mạnh đây là một eo biển mở hình thành tự nhiên mà tất cả các nước cùng chia sẻ, vì vậy mọi bên đều phải có tiếng nói về cách tuyến hàng hải này được vận hành.

“Từ trước đến nay không cần đặt ra cơ chế như vậy, bởi đây là tuyến thủy tự nhiên vốn được sử dụng vì lợi ích chung của các nước trong và ngoài khu vực”, ông al-Ansari nói.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành công ty dầu khí quốc doanh Abu Dhabi Sultan Al Jaber kêu gọi mở lại eo biển Hormuz “vô điều kiện”. Ông cho rằng trên thực tế, eo biển này vẫn chưa được mở lại, bởi việc đi qua hiện vẫn bị hạn chế, kèm theo điều kiện và nằm dưới sự kiểm soát của Iran.

“Iran đang phát đi thông điệp rõ ràng rằng việc qua lại eo biển Hormuz phụ thuộc vào sự cho phép của họ và theo các điều kiện do họ đặt ra. Đó không còn là tự do hàng hải”, ông Al Jaber phát biểu.

Trước đó, trong một cuộc trao đổi với đài ABC News vào sáng 8/4, Tổng thống Trump đã gây lo ngại toàn cầu khi nêu ý tưởng về một “liên doanh” với Tehran để thu phí tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Đề xuất này lập tức vấp phải phản ứng từ Liên minh châu Âu (EU).

Brussels khẳng định khối này kiên quyết bác bỏ mọi nỗ lực của Iran hoặc Mỹ nhằm thu phí các tàu đi qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, EU cũng nhấn mạnh rằng quyết định cuối cùng về việc có chấp nhận trả khoản phí đó hay không vẫn thuộc về các doanh nghiệp bị ảnh hưởng.

Trả lời câu hỏi của trang tin Euronews vào chiều 9/4, ông Anouar El Anouni, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu (EC), nhấn mạnh luật pháp quốc tế bảo đảm quyền tự do hàng hải, đồng nghĩa không có chuyện tàu thuyền phải trả phí hay nộp lệ phí để đi qua tuyến hàng hải này.

“Eo biển Hormuz, cũng như các tuyến hàng hải khác, là tài sản công của toàn nhân loại, vì vậy hoạt động lưu thông qua đây phải được tự do và quyền tự do hàng hải cần sớm được khôi phục”, ông El Anouni khẳng định.

Nga và Trung Quốc phủ quyết nghị quyết của Liên hợp quốc về việc mở lại eo biển Hormuz

09:06, 08/04/2026

Nga và Trung Quốc phủ quyết nghị quyết của Liên hợp quốc về việc mở lại eo biển Hormuz

Eo biển Hormuz chưa thông, giá dầu giao ngay vẫn gần 125 USD/thùng

10:31, 09/04/2026

Eo biển Hormuz chưa thông, giá dầu giao ngay vẫn gần 125 USD/thùng

Từ khóa:

eo biển Hormuz Hormuz Iran Mỹ thế giới

Chủ đề:

Xung đột ở Iran

Đọc thêm

EU vẫn cảnh báo về cú sốc đình lạm dù Mỹ - Iran ngừng bắn

EU vẫn cảnh báo về cú sốc đình lạm dù Mỹ - Iran ngừng bắn

Quan cấp cao nhất phụ tránh vấn đề kinh tế của Liên minh châu Âu (EU) cảnh báo khu vực này vẫn sẽ hứng chịu một cú sốc đình lạm (stagflation) - tình trạng kết hợp giữa tăng trưởng ì ạch và lạm phát cao...

Trung Quốc: Năng lượng hydro tăng tốc, hình thành hệ sinh thái công nghiệp quy mô lớn

Trung Quốc: Năng lượng hydro tăng tốc, hình thành hệ sinh thái công nghiệp quy mô lớn

Với sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ thiết kế chính sách cấp cao và các đột phá thương mại, ngành năng lượng hydro của Trung Quốc đang chuyển nhanh từ giai đoạn thí điểm sang phát triển quy mô công nghiệp, qua đó củng cố vai trò dẫn dắt trong tiến trình khử carbon toàn cầu.

Lạm phát ở Mỹ cao dai dẳng, Fed khó hạ lãi suất

Lạm phát ở Mỹ cao dai dẳng, Fed khó hạ lãi suất

Tốc độ lạm phát ở Mỹ tính theo thước đo được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ưa chuộng vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu mà Fed đề ra, ngay từ trước đợt leo thang giá năng lượng gần đây...

Sản lượng dầu của Saudi Arabia sụt mạnh sau đợt tấn công mới của Iran

Sản lượng dầu của Saudi Arabia sụt mạnh sau đợt tấn công mới của Iran

Theo hãng thông tấn Saudi Arabia SPA, hàng loạt cơ sở năng lượng trọng yếu của nước này gần đây đã bị tấn công, dù Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn...

Chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng điểm dù eo biển Hormuz vẫn đóng cửa

Chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng điểm dù eo biển Hormuz vẫn đóng cửa

Động lực để nhà đầu tư mua cổ phiếu là niềm hy vọng rằng thỏa thuận ngừng bắn mong manh có thời hạn 2 tuần giữa Mỹ và Iran có thể duy trì...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thế giới

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Chất lượng trải nghiệm sống: Tiêu chí mới cho bất động sản cao cấp

Bất động sản

2

ADB cảnh báo thị trường trái phiếu doanh nghiệp lệ thuộc kép vào ngân hàng

Tài chính

3

TP. Hồ Chí Minh triển khai miễn vé xe buýt, khuyến khich người dân sử dụng vận tải công cộng

Đầu tư

4

Sửa đổi Luật Bưu chính trong bối cảnh bùng nổ thương mại điện tử

Dân sinh

5

Tranh luận về chiếc túi xách kỳ quặc được gắn mác "hàng hiệu"

Đẹp +

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy