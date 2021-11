Những doanh nghiệp bất động sản nào đang phát hành trái phiếu lớn nhất thị trường?

Một báo cáo mới được công bố bởi FiinGroup cho thấy, quy mô giá trị phát hành trái phiếu sơ cấp trong 9 tháng 2021 đạt 430 nghìn tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước mặc dù có giai đoạn trì hoãn lại sau khi Nghị định 153 và 155 đi vào hiệu lực. Trong đó, ngành bất động sản với giá trị phát hành 172 nghìn tỷ đồng, chiếm nhiều nhất 40% trong cơ cấu phát hành trái phiếu. Tiếp theo là Ngân hàng với 116 nghìn tỷ đồng, chiếm 33% tổng giá trị phát hành.

Top 20 doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp lớn nhất 9 tháng năm 2021 bao gồm 11 ngân hàng và 9 doanh nghiệp bất động sản.

Đối với riêng nhóm bất động sản, Công ty CP Hưng Thịnh Land có giá trị phát hành trái phiếu lớn nhất với 7.950 tỷ đồng. Đứng thứ hai là Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Mediterranean Revival Villas - một công ty có liên quan đến Công ty CP Tập đoàn Masterise, với giá trị phát hành 7.200 tỷ đồng. VinGroup đứng thứ ba với giá trị 6.976 tỷ đồng.

Tiếp theo là Công ty Cổ phần Osaka Garden phát hành giá trị 6.800 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Hoàng Phú Vương 4.670 tỷ đồng, cả hai doanh nghiệp này cũng đều có liên quan với Masterise. Như vậy, chỉ tính riêng nhóm liên quan đến Masterise, giá trị phát hành đã lên đến 18.670 tỷ đồng.

Top 9 doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu lớn nhất còn có Công ty CP Đầu tư GoldenHill; Công ty CP Đầu tư Tân Thành Long An; Công ty CP Dịch vụ giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn; Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam.

Nếu xét về lãi suất trong top 9 doanh nghiệp bất động sản này thì Công ty Cổ phần Osaka Garden hiện đang là doanh nghiệp trả lãi suất trái phiếu cao nhất, lên đến trung bình 13,28%/năm. Tiếp theo là Công ty Cổ phần Hoàng Phú Vương với lãi suất 12,9%/năm. Đứng thứ ba là Công ty CP dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn với lãi suất 10,61%/năm.

Trong đó, riêng lô trái phiếu của Osaka Garden và Hoàng Phú Vương cũng được xem là mức chi trả lãi suất cao kỷ lục, hiếm có đối với các doanh nghiệp bất động sản.

Các lô trái phiếu này được phát hành nhằm mục đích tài trợ cho việc nhận chuyển nhượng một phần dự án Sài Gòn Bình An (Tp.HCM) do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sài Gòn (SDI Corp) làm chủ đầu tư. SDI Corp trước đây từng được biết đến là thành viên của Tập đoàn Him Lam. Tuy nhiên, vào đầu năm 2020, một tập đoàn địa ốc lớn khác đã thay thế nhóm Him Lam, "cầm cờ" tại SDI. Dấu hiệu rõ nhất là bà Mai Thị Kim Oanh - Trưởng ban Kiểm soát Mastarise Group hiện đang làm Chủ tịch HĐQT SDI Corp.

Đồ hoạ: K.Linh.

Một số doanh nghiệp bất động sản trả lãi suất trái phiếu cũng thuộc hàng cao tương đối trên thị trường như Hưng Thịnh Quy Nhơn, Hưng Thịnh Land, Tân Thành Long An...

Nhận định về tình hình phát hành trái phiếu của các doanh nghiệp bất động sản, FiinGroup cho rằng, ngành Xây dựng và Bất động sản vẫn duy trì mức lãi suất phát hành cao với lãi suất trung bình lần lượt là 10,3% và 10,7%/năm.

Đáng chú ý, có tới 26% trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong các ngành này không có tài sản đảm bảo hoặc bảo đảm bằng cổ phần, hoặc không được thực hiện xếp hạng tín nhiệm độc lập và điều này gây nên những nghi ngại về rủi ro vỡ nợ không kiểm soát được trong thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

FiinGroup cũng lưu ý đặc biệt là chất lượng các nhà phát hành trái phiếu là các doanh nghiệp chưa niêm yết. Mặc dù hầu hết là phát hành riêng lẻ và 86% trái phiếu phát hành có tài sản đảm bảo. Tuy nhiên, ở góc độ rủi ro tín dụng thì đây là yếu tố rủi ro chính không chỉ đối với nhà đầu tư trái phiếu mà cả kênh tín dụng ngân hàng. Các chỉ số đánh giá khả năng trả nợ của nhóm nhà phát hành này đều ở mức rất kém và điều này có nhiều ngụ ý cho các thành phần của thị trường bao gồm cả nhà đầu tư, đơn vị tư vấn, cơ quan quản lý và chính bản thân các doanh nghiệp đó.