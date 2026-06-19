Những khu nghỉ dưỡng tái tạo năng lượng giữa miền sông nước
Phương Thảo
19/06/2026, 17:17
Khi ý niệm về wellness ngày càng có xu hướng được định nghĩa bằng các phương pháp trị liệu và công nghệ hiện đại, khu nghỉ dưỡng này lựa chọn một cách tiếp cận khác: bắt đầu từ những “nghi thức” nhỏ…
Một chiếc vòng tay đan bằng
lá dừa mộc mạc, ly soda mát lành từ chính nguồn nước địa phương, vài dòng chữ viết trên lá khô, hay khoảnh khắc bình yên dưới tán đa trăm
tuổi… Đó là cách Legacy Mekong, Can Tho, Autograph
Collection cầu kỳ mà không phô trương, mang đến cho du khách cảm giác nồng
hậu không lẫn vào đâu được của miền Tây sông nước.
Cách TP. Hồ Chí Minh khoảng 2,5 giờ di chuyển, Legacy Mekong
nép mình trên Cồn Ấu – dải đất xanh yên bình giữa dòng sông Hậu. Ngay từ khoảnh
khắc du khách đặt chân lên chiếc ca nô riêng để băng qua nhánh sông biệt lập
dẫn vào khu nghỉ dưỡng, nhịp sống hối hả của đô thị đã bị bỏ lại sau lưng.
Mỗi buổi sáng, du khách có thể khởi động ngày mới với các
lớp yoga giữa thiên nhiên, Pilates Reformer trong studio hiện đại hoặc lựa chọn
vận động theo cách riêng tại phòng gym, sân pickleball hay các liệu trình thư
giãn tại spa. Những workshop chăm sóc bản thân được tổ chức định kỳ cũng mang
đến cơ hội để mỗi người “tự thưởng” giữa không gian thanh bình của Cồn Ấu.
Ẩm thực cũng là một phần quan trọng trong hành trình này.
Với “Bữa sáng kể chuyện Mekong” (Breakfast with a Story), mỗi món ăn là một lát
cắt văn hóa của miền sông nước, gắn liền với câu chuyện về người nông dân, mùa
vụ và vùng đất đã tạo nên từng nguyên liệu.
Khi ánh chiều dần buông xuống dưới dòng Mekong và tán đa cổ
thụ hơn một trăm năm tuổi ngay giữa trung tâm khu nghỉ dưỡng, du khách được mời
tham gia “Nghi Thức Giao Hòa” (Sundown Ritual) – một Autograph Moment đặc trưng
của Legacy Mekong. Trong không gian của tiếng cồng và bập bùng ánh lửa, mỗi du
khách có thể dành thời gian viết ra vài lời chiêm nghiệm gửi cho chính mình,
cho người thân hoặc cho dòng Mekong như một cách lưu giữ cảm xúc và ký ức về
hành trình đã qua.
Sự chỉn chu trong dịch vụ
còn được thể hiện qua những bất ngờ nhỏ sau mỗi lần dọn phòng, khi du khách bắt
gặp món quà nhỏ từ căn bếp của khu nghỉ dưỡng – chiếc bánh gạo thủ công, gửi
gắm vào đó tinh thần hiếu khách của con người miền Tây.
Trước khi rời đi, mỗi người sẽ được
trao tặng những hạt giống “Memory Seeds” tượng trưng cho cảm xúc tích cực, sự
cân bằng và nguồn năng lượng mới đã tìm thấy tại Legacy Mekong. Chính những
“nghi thức” nhỏ ấy đã âm thầm kết nối du khách với đời sống, con người và ký ức
của vùng đất họ đang khám phá.
Giữa nhiều định hướng phát triển lưu trú, Legacy Mekong chọn
trở thành nơi để du khách được nghỉ ngơi đúng nghĩa, tận hưởng thiên nhiên và
tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống. Là khu nghỉ dưỡng cao cấp đầu tiên của
Autograph Collection thuộc Marriott International tại Đồng bằng sông Cửu Long,
Legacy Mekong được xem như một “viên ngọc ẩn giấu" đích thực của
miền Tây Nam Bộ.
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