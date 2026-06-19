Chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn cao hơn so với vàng miếng SJC
Mai Nhi
19/06/2026, 15:14
Trong phiên sáng 19/6, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 phổ biến quanh ngưỡng 3 triệu đồng/lượng. Riêng tại ba doanh nghiệp, khoảng cách giữa giá mua và giá bán vàng nhẫn cao hơn, neo tại 3,5 triệu đồng/lượng…
Sau nhịp đi ngang khi chốt phiên hôm qua (18/6), giá vàng trong nước nằm trong xu hướng đi xuống. Tại các hệ thống lớn như Công ty SJC, PNJ và Phú Quý, giá vàng miếng SJC đóng cửa phiên sáng đồng loạt giảm mạnh 5,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 4,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, về mức 143,7 – 146,7 triệu đồng/lượng.
Tương tự, giá mua vàng miếng tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng giảm mạnh hơn so với chiều bán. Chốt phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng SJC tại hai thương hiệu này giảm lần lượt 5,1 triệu đồng/lượng và 4,6 triệu đồng/lượng. DOJI và Phú Quý đặt giá giao dịch vàng miếng tại 143,7 – 146,7 triệu đồng/lượng.
Khác với nhóm giảm mạnh, DOJI điều chỉnh giá theo hướng đồng đều hơn khi vàng miếng SJC cùng giảm 3,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán, xuống mức 143,7 – 146,7 triệu đồng/lượng.
Tại khu vực miền Nam, giá vàng miếng tại Mi Hồng ghi nhận mức điều chỉnh giảm khiêm tốn nhất với 4 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Thương hiệu này niêm yết giá vàng miếng SJC tại ngưỡng 144 triệu – 146 triệu đồng/lượng, đi kèm mức chênh lệch thấp nhất là 2 triệu đồng/lượng.
Đóng cửa phiên sáng, Ngọc Thẩm niêm yết vàng miếng thấp hơn hẳn so với mặt bằng chung. Doanh nghiệp niêm yết giá mua tại 142 triệu và giá bán là 145 triệu đồng/lượng. Giá mua, bán vàng miếng tại doanh nghiệp này đồng loạt giảm 4,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Tại phân khúc vàng nhẫn “4 số 9”, xu hướng giảm giá cũng được ghi nhận tại các đơn vị kinh doanh. Tuy nhiên, biên độ giảm giá có phần nhẹ hơn so với thị trường vàng miếng, dao động từ 2,8 triệu – 5,1 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 3,3 triệu – 4,7 triệu đồng/lượng với chiều bán.
Trong phiên sáng nay, giá vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ tại Công ty SJC sụt mạnh 4 nhịp liên tiếp. Chốt phiên sáng, vàng nhẫn 9999 SJC cũng ghi nhận tổng mức giảm 5,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 4,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán, lùi xuống ngưỡng 143,6 triệu – 146,6 triệu đồng/lượng.
Mức giá giao dịch 143,6 – 146,6 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại PNJ. Đóng cửa phiên sáng, giá vàng nhẫn thương hiệu này giảm 4,7 triệu đồng/lượng mỗi chiều
Trong khi đó, nhẫn tròn 9999 Phú Quý giảm nhẹ hơn, khoảng 3,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán, xuống mốc 143,5 triệu – 146,5 triệu đồng/lượng.
Tương tự, DOJI cũng giảm 3,6 triệu đồng/lượng đối với giá vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở cả hai chiều mua và bán trong phiên sáng nay. Thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng nhẫn tại mức 143,7 triệu – 146,7 triệu đồng/lượng.
Tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua vàng nhẫn tại cả hai doanh nghiệp này đều giảm mạnh hơn so với chiều bán.
Đóng cửa phiên sáng, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá bán giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ở ngưỡng 146,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua vàng nhẫn neo tại 143 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 18/6, giá mua, bán vàng nhẫn tại doanh nghiệp giảm lần lượt 2,8 triệu và 3,3 triệu đồng/lượng.
Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 3,8 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 3,3 triệu đồng/lượng với chiều bán. Thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 143,5 triệu – 147 triệu đồng/lượng, thuộc nhóm giá cao nhất thị trường
Chênh lệch giá mua, bán vàng miếng và nhẫn trong phiên sáng 19/6 giảm gần một nửa so với tuần trước, về mốc phổ biến 3 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn tại một số doanh nghiệp cao hơn vàng miếng khoảng 500 nghìn đồng/lượng.
Trong khi đó, Ngọc Thẩm tiếp tục duy trì mặt bằng giá thấp hơn đáng kể so với nhiều thương hiệu lớn. Vàng nhẫn 9999 chỉ được niêm yết ở mức 133,5 – 137 triệu đồng/lượng, giảm 4 triệu đồng/lượng mỗi chiều. So với mặt bằng chung của thị trường, giá vàng 9999 tại Ngọc Thẩm thấp hơn từ 9,7 đến 10 triệu đồng/lượng.
Chênh lệch giá mua, bán vàng miếng và vàng nhẫn trong ngày 19/6 tại SJC, DOJI, PNJ và Phú Quý vẫn duy trì khoảng cách giá mua, bán quanh ngưỡng 3 triệu đồng/lượng sau khi giảm giá mua vào mạnh hơn giá bán ra.
Tuy nhiên, so với giá chốt phiên tuần trước, khoảng cách giá mua bán vàng miếng và vàng nhẫn đã giảm gần một nửa so với mức 5 triệu đồng/lượng. trong khi đó, Mi Hồng duy trì mức chênh lệch thấp nhất thị trường, khoảng 2 triệu đồng/lượng đối với vàng miếng.
Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải vẫn duy trì mức chênh lệch vàng miếng ở mức phổ biến 3 triệu đồng/lượng nhưng chênh lệch giá vàng nhẫn cao hơn, ở ngưỡng 3,5 triệu đồng/lượng. Tương tự, Ngọc Thẩm cũng thuộc nhóm có mức chênh lệch lớn nhất đối với cả vàng miếng và vàng nhẫn, khoảng dao động từ 3–3,5 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường thế giới, tính đến 13 giờ ngày 19/6 (giờ Việt Nam), hợp đồng giá vàng giao ngay giảm hơn 1,6%, lùi xuống ngưỡng 4.144 USD/oz.
Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới phổ biến ở ngưỡng 13,25 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này dao động từ 13,05 triệu – 13,55 triệu đồng/lượng, tùy từng doanh nghiệp. Tại Ngọc Thẩm, giá vàng trong nước chỉ còn cách giá vàng thế giới 3,55 triệu đồng/lượng.
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